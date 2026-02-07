2026丙午馬年12生肖運勢大公開！掌握「財富大噴發」關鍵 3生肖要積極布局

迎接2026丙午馬年的到來，十二生肖的運勢將迎來嶄新的轉變。清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，多數生肖在這一年將擺脫太歲壓力，運勢逐漸回穩，無論是事業發展、財富累積、感情經營或健康養生，都是穩中求進、積極布局的好時機。

鼠

2026年生肖鼠者因「沖太歲」，流年呈現劇烈變動，易遭遇突發狀況及人際關係的磨擦，導致情緒波動較大。建議全年行事務必小心謹慎，預先制定備用方案，並特別重視合約條款與財務細節。應採取穩健的應對策略來化解挑戰，透過提升自身適應能力以降低潛在風險。保持冷靜溝通是關鍵。

廣告 廣告

工作運勢

工作領域將呈現高度不確定性，機遇與考驗並存。上半年職場的人事和任務調整將極為頻繁。尤其二月、五月及八月，人際關係緊張，是非口舌較多，應當謹慎發言、保留書面紀錄並避免輕易做出承諾。自六月起，轉職、晉升或專案突破的契機將浮現，可主動提出解決方案以爭取資源支持。下半年趨於穩定，適合重新評估職涯路徑、深化專業技能及佈局長遠發展。應以彈性應變和沉著冷靜來應對變局。

建議重要談判應分步確認，並嚴格把控合約的所有細節。

財運運勢

資金流向起伏不定，首要任務是穩固現有資產及有效管理現金水位。上半年可能面臨意外支出與合約款項延遲的壓力，建議預先設立應急準備金，厲行節約並嚴格控制投資風險，尤其三月和九月需警惕資金流失。五月與十一月有機會獲得額外收益，可嘗試小規模的兼職或選擇穩健的投資項目，但切勿涉及借貸或高槓桿操作。年底財勢將見好轉，或有獎勵金或清算收入，但務必仔細審核合約細節與稅務義務，以免遭受損失。

建議投資應分散配置並設定停損，嚴禁衝動追逐高風險標的。

愛情運勢

受流年「沖太歲」影響，情感關係波動性較大。單身者雖然有結識新對象的機緣，但在四月、十月期間，務必花時間觀察，審慎辨明對方真實意圖，避免因為一時孤單或模糊的互動而草率確立關係。已有伴侶者，在五月、七月容易因情緒波動或誤解產生摩擦，需減少相互苛責，多增加傾聽與陪伴，藉由製造小驚喜或實際行動來重建信任。面對衝突時，首要保持冷靜自持，再透過有效的溝通或尋求外界協助來界定彼此的界線。共同規劃未來能有效提升關係的安全感。

建議關係出現爭執時，應先冷靜再溝通，切忌衝動指責。

健康運勢

身體狀況波動較大，情緒管控與壓力負荷是影響健康的主因。正月和八月易因休息不足及壓力堆積，引發心血管與消化系統的不適，應當減緩腳步並積極舒緩心情。四月須注意交通風險與筋骨受傷，應迴避具危險性的活動。五月與十一月體能較為低落，務必減少夜間活動與過度疲勞，並留意飲食衛生。九月適合安排身體檢查、調整作息並改善生活模式。年底精力將逐漸恢復，可逐步建立規律的運動與養生計劃。

建議當情緒不安或疲憊時，應立即放緩節奏，尋求情緒出口。

牛

2026年生肖牛者遭遇「害太歲」，運勢呈現穩定中的暗藏波折。透過辛勤付出與堅韌耐性，成果可期，但須留意人際誤會和行政流程或契約延宕。建議行事宜腳踏實地、分階段實施方案，並強化溝通清晰度與文書權益管理。所有事務應提前釐清細節，以有效減少突發變數，確保事業穩步向前推進。

工作運勢

職場工作前景穩定且尋求突破，但因人事更迭與合作關係的不確定性增加，須提防背後中傷及誤解。上半年將面臨頻繁的臨時指派與額外職責，在面對提案時，應有數據的支持與明確流程，並透過完整紀錄和分階段成果交付，來保護自身權益。三月和九月有強力貴人扶持，是推動關鍵項目或爭取升遷資源的黃金期。五月交流易產生偏差，務必審慎。下半年運勢將好轉，預期可見到具體成果與職務擴展。所有協商與合約簽訂，都應詳載條款並保留執行彈性。

建議防範職場口舌是非，重要文件與承諾必須書面化。

財運運勢

資金運勢傾向吉順，應以保守累積與穩健防守為主要方針。經常性收入穩定，但額外獲利機會不強。受「害太歲」影響，需警惕意外支出及潛在的破財危機。二月與八月開銷增加，建議嚴格控管預算並預備緊急儲備金；六月與十二月財務壓力較高，理財更須保守。四月和十月有較佳的投資切入點，適合採取分散配置與小額投入，切勿大筆押注或利用借貸。年中起有機會見到獎勵或資金回籠，應優先清償債務或建立應急基金。

建議任何合作投資須徹底查核，並嚴設停損點與退出條款。

愛情運勢

整體情感走向保持平穩，但因「害太歲」影響，需投入更多心思維護關係。單身者異性緣普通，六月與十一月可能有機會邂逅合適對象，但應仔細檢視對方的誠意與價值觀。已有伴侶者，三月與九月情誼加深，適合共同培養目標並共享時光。然而，五月和七月易受誤會或閒言閒語挑撥而產生摩擦，需以理性對話和寬容心態來化解矛盾。上半年關係壓力較重，但會隨工作穩定而逐漸好轉。務必提前協商共同的財務規劃與責任分派，減少潛在爭端。

建議防範外來小人挑撥，伴侶間應採取開放、真誠的溝通模式。

健康運勢

身體狀況保持穩定，只是受「害太歲」影響，必須警惕過度壓力積累和慢性舊疾再度出現。正月與七月容易感到倦怠，應當避免過勞並維持優良的生活作息。五月是進行健康篩檢與調整飲食習慣的適宜期。六月與十二月外出時務必留心個人安全，預防意外傷害發生。可以養成定期運動、均衡飲食的習慣，並重視睡眠與情緒的調節，適時安排放鬆活動以減輕壓力。慢性病患者需按時追蹤；多做善事能有助於轉化血光之災。

建議應對季節變換，需特別保護呼吸道，並定時追蹤慢性疾病。

虎

2026年生肖虎的運勢為穩定中夾雜考驗，同時存在發展機遇與阻力。行事建議保持冷靜自持，避免意氣用事，以堅定耐心應對環境變化與人際間的磨合。由於與太歲輕微相刑，雖易遭遇阻礙，但尚非重大衝擊，宜採取柔和退讓的策略來理性應對。透過善用貴人資源，並審核合約條款，將能把挑戰轉化為長期穩健成長的動力。

工作運勢

工作領域的運勢波動性較大，職務與環境變動頻繁，且需應對複雜的人際網絡，慎防他人的惡意影響。上半年工作量大且任務艱鉅，尤其二月與七月挑戰重重，建議保持低調沉穩，並透過詳盡的紀錄和分段交付來確保工作成果。四月有短暫的突破契機，適合展露專業本領。九月與十一月應避免爭奪功勞或過於出風頭，以免成為被攻擊的目標。十月之後運勢逐漸平穩，投入的努力終將換來實際的回報。

建議提案應用數據支持，並藉助團隊合作來化解職場阻礙。

財運運勢

資金流向波動顯著，穩定的常規收入是主要支柱，而投機性獲利（偏財）的機會不佳，理財應當保守為宜。年初可能面臨意外開支或款項入帳延遲，務必預先準備應急儲備金，並嚴控現金流。三月和八月是投資易出現失誤或突發破財的時段，應避免高風險槓桿與短期投機。五月有小筆進賬，適合改善財務結構。年中可能會有款項回籠或獎勵入袋，可優先用於清償債務。年底財勢將見好轉，宜規劃長遠儲蓄及分散資產配置。

建議嚴防小人設計陷害，所有高風險投資皆須設立明確停損點。

愛情運勢

情感走向持穩，但容易受到情緒起伏和外部壓力的影響。單身者異性緣普通，六月與十一月會有短暫的結緣契機，建議放緩腳步，深入觀察對方的誠意與價值觀後再投入。已有伴侶者關係基礎穩固，但三月與九月必須強化交流，切忌採取冷漠或逃避的方式來處理誤解。五月與八月是情感較為脆弱的時期，應多展現關懷與包容，避免將工作上的負面情緒帶入兩人世界。共同協商財務界線與生活職責分擔，能有效預防爭議發生。

建議伴侶間應主動分享生活，避免冷戰並將工作壓力隔離於家庭。

健康運勢

身體狀況須特別關注，容易因為心理壓力與情緒波動，導致倦怠及難以入睡。正月與七月是過勞風險的高峰期，應當主動安排休息時間並適度放鬆身心。四月為改善作息與調整飲食習慣的良機，以預防骨骼肌肉、肝膽及消化系統的病症。七月和十月外出或進行高風險活動時，務必提升警覺，以防範意外傷害。建議養成規律的體能鍛鍊與確保充足睡眠，並增加飲食纖維和水分的攝取，同時關注心血管與血液循環的健康。

建議情緒壓力是主因，應透過定期檢查來預防舊疾復發。

兔

2026年生肖兔者「破太歲」，人際波動明顯，合作關係易現摩擦與誤會，宜防小人挑撥。財運方面有破財跡象，投資需審慎評估。情緒不穩恐影響健康，注意腸胃與免疫系統調養。行事宜低調，保持靈活與包容，多留意契約內容，減少衝突與損耗，以穩定為上。

工作運勢

工作領域的運勢宜保持平穩但潛藏考驗，因流年「歲破」的影響，夥伴關係與人際互動容易產生變動，需要審慎應對。幸虧有「天德」、「福星」等吉星護持，能夠化解部分困境。上半年職責壓力較重，應以專業技能與務實執行為基石，積極利用人脈與團隊資源尋求發展。三月和九月是爭取晉升或擴大業務的關鍵時點。六月與八月須留意交流方式與潛在的口舌爭議。下半年運勢將趨於穩定，專案成果可望兌現，適合制定新的發展方向。

建議所有合作協議必須書面定案，以有效避免後續的誤解與糾紛。

財運運勢

資金趨勢穩定中帶有成長潛力，主要收入來源穩固，額外獲利偶有驚喜。然而，受到「歲破」的牽制，容易因人際糾紛或合作失誤造成財物損失，理財應當採取保守為上的原則。二月與八月有小額投入的契機，但八月是開銷高峰期，需嚴格控制非必需的支出。四月須警惕突發的花費與借貸風險。年中若有款項回收或獎勵金，建議優先清償高利率負債或建立應急儲備金。投資宜採用分散配置與固定投入的策略。

建議投資前務必進行徹底查核，所有契約條款皆需仔細審閱。

愛情運勢

感情趨勢偏向正面但起伏較大。單身者受「紅鸞」星的助力，五月與十月有機會結識心儀對象，但同時受「咸池」及「歲破」影響，務必仔細辨別，避免不合適的緣分，應放慢腳步觀察彼此的價值觀。已有伴侶者，三月與九月情感升溫，適宜共享浪漫時刻；但五月與八月易因細故引發摩擦，需增加交流與相互寬容。關係中的金錢分配與生活藍圖應提前協商，以共同決策模式增進信任。年底關係趨於穩固，適合規劃長遠未來。

建議單身者應謹慎甄選對象，有伴者遇爭執時切勿冷戰。

健康運勢

身體狀況保持穩定，但因「歲破」影響，情緒起伏容易導致身心俱疲與長期疲憊。正月與七月是壓力高峰，務必確保足夠休憩，避免過度操勞。可建立規律的生活作息與均衡飲食，並保持每週數次中等強度的體能活動。三月可安排身體檢查，及早發現潛在病灶。四月是改善腸胃功能與睡眠質量的良機。八月體力較弱，應減少不必要的應酬與外務，多加靜養。十月之後精力將回升，適合啟動養生與運動計劃。

建議工作間隙進行伸展與深呼吸，季節交替時注意呼吸道防護。

看更多：2026立春：節氣時間、習俗禁忌、開運招財與養生重點一次看

龍

2026年生肖龍，將面臨機遇與考驗並存的局面，自身能量旺盛但判斷須謹慎。事業與專業領域，具備突破性發展的契機，且有貴人明顯支持。然而，仍需警惕小人干擾和突發的阻礙。財源以穩定收入為主，額外收益伴隨風險。情感交流頻繁，易受外在壓力影響。建議深耕專業，嚴謹審核契約，並保持良好的情緒與體能狀態，以確保穩健地將潛在優勢轉化為實質成就。

工作運勢

工作前景穩定且持續發展，整體職場環境有所改善。三月與九月是開拓新業務及擴展人脈圈的良機，應主動爭取。受驛馬牽動，可能涉及外派或工作場所的調整，建議保持靈活彈性與適應力。年中會有提案、爭取專案及跨部門合作的機會，透過設定分階段目標與風險應對方案，可提升成功機率。年底前後有晉升或轉換跑道的可能性，適合重新評估生涯目標。須警惕人際互動，遇有爭議，應優先以書面紀錄與中立協調為處理原則。

建議保持彈性與適應性，所有重要協議需詳讀合約條款。

財運運勢

資金狀況中等且趨向穩定，常規收入來源可靠，但額外獲利的機會較為薄弱。受到「天狗」凶星的牽動，不適合參與高風險的投機活動，以免因小失大。二月與七月必須警惕非必要的開銷與潛在的借貸風險。五月、七月和十一月是資金波動較大的時段，理財宜採保守策略，進行財務整理及儲蓄累積，迴避大筆消費。全年以穩健為準則，注重開源節流，逐步累積個人資產。

建議嚴控不必要支出與避免借貸，不宜重押高風險投機項目。

愛情運勢

情感走向平順中略帶起伏，單身人士異性緣普通，四月與十月有機會結識新的交往對象，但宜緩慢觀察對方的價值觀與行為模式，切忌倉促給予承諾。已有伴侶者關係融洽，三月與八月是共享親密時刻、增進情誼的好時機。但六月可能因細微末節之事引發口角，需展現更多寬容與溝通。受到「吊客」影響，情緒波動可能衝擊關係，建議調整心態，並透過真誠對話與實際行動修補信任。共同的財務安排及生活藍圖應預先協商討論。

建議保持坦誠溝通，並安排共同活動，以增進彼此的理解與默契。

健康運勢

身體狀況持穩但需警惕，受到「天狗」、「吊客」兩顆星的影響，情緒管理與人身安全是本年度的重點。正月與七月容易感到疲憊，應當增加休憩並調整生活作息。可建立規律的作息習慣、每週固定進行體能活動，並在工作期間多做伸展與深呼吸，以減輕久坐的負擔。三月與九月外出或進行活動時須格外小心謹慎。四月適合進行健康檢查。十月之後精力將逐漸恢復，是重新啟動運動和養生計畫的合適時機。慢性病患者需按時服藥與追蹤。

建議季節轉換時，注意呼吸道保暖與過敏管理，情緒不佳時應適度放鬆。

蛇

2026年生肖蛇人士運勢穩健且有所提升，適合在創新、網絡科技或跨國事務上積極拓展。事業發展預期順利，貴人支援明顯，但人際關係仍需警惕潛在的暗流與風險。財務方面，主要收入穩固，但額外投資應採取規避風險的態度。健康關鍵在於規律作息與壓力緩解，以防過度消耗精力。

工作運勢

職場運勢平穩且持續成長，受「三臺」與「將星」吉星拱照，有機會獲得職位晉升和職權擴大。上半年應專注於強化基礎架構和流程改善，三月至五月是重點項目頻繁出現的時段，應以具體數據與成效來展現個人能力。三月和九月也適合深造、生涯轉型或爭取更高職務。年中可嘗試跨領域合作或國際業務拓展，但簽訂協議前務必釐清權責。受「五鬼」、「官符」影響，六月須謹防小人暗算或言語糾紛，宜沉著應對並保留書面紀錄。下半年表現卓越，年底有轉換跑道的良機。

建議專業表現應以數據支持，遇人際糾紛務必保持冷靜並留存紀錄。

財運運勢

資金趨勢平穩且具成長性，主要收入將隨著工作發展而穩健提升。額外獲利的機會較為薄弱，不宜進行高風險的冒險投資或涉及借貸。年初或二月、八月恐有意外開支，建議事先預備緊急儲備金並嚴格控管支出。春季進行短期投資時須審慎評估並設置停損點。教育、法律或數位內容產業在中年有望見到收入增幅。五月與十一月資金波動明顯，應遠離高槓桿和投機性操作。年底財勢將回暖，可獲獎勵金或額外收入，建議採取先清償債務、後儲蓄再投資的順序。

建議嚴控預算並預備應急資金，切勿進行風險過高的投機行為。

愛情運勢

情感走向平順中略有起伏，維繫關係的基礎在於真誠溝通與互相信賴。單身人士在四月與十月桃花運興旺，應主動參與社交或職場活動以結識對象，但切勿盲目投入，須以觀察對方誠意為首要。已有伴侶者，受「五鬼」影響，心情容易波動，尤其七月與另一半交流時需更具耐心，避免因細微末節之事引發爭論。三月和九月情誼將見升溫，適合安排共同的休憩或旅行。年底關係趨於穩定，宜著手規劃長遠目標。

建議雙方應提前協商財務分配與生活職責，以降低潛在摩擦。

健康運勢

身體狀況保持穩定，但應當著重預防長期疲勞及內在壓力的累積。正月與七月容易感到倦怠，必須調整生活作息並避免過度操勞。受到「五鬼」、「官符」兩星影響，焦慮和失眠的可能性增加，建議可透過體能鍛鍊、靜坐或短暫休假來釋放壓力。四月是開始健身計劃的好時機；九月體能較弱，宜多靜養並攝取均衡營養。十月之後元氣恢復，可多參與戶外活動以增強體魄。

建議維持規律作息與充足營養，季節轉換時注意腸胃及過敏問題。

馬

2026年生肖馬由於「值太歲」，運勢波動劇烈。雖然執行力強且機會眾多，但潛在變數與人際壓力亦同步增強。建議全年應謹慎權衡風險，避免任何魯莽的投機行為，採取穩固保守的策略前行。必須特別關注個人安全、財務狀況及契約細節。低調處事能幫助化解危機，而預備應對方案並維持情緒平穩，則是取得成功的核心。

工作運勢

由於流年「值太歲」，工作環境壓力沉重，挑戰與變革將層出不窮。二月與八月人際關係緊張，易與主管或夥伴有嫌隙產生，務必審慎應對。儘管四月有短暫的突破契機，但四月與七月都須特別留意細節，防止微小錯誤引發問題。上半年多為組織重組與臨時任務，建議採用分段交付並將過程文書化，以保障自身權益。年中是展現實力的時機，以具體量化成果及表現領導能力，爭取晉升或資源。十月後情勢回穩，適合規劃職涯或爭取新職務。

建議保持低調並聆聽建言，所有協議與程序務必詳細記錄。

財運運勢

資金流向波動性顯著，由於「值太歲」的影響，投機性收入不穩定，但經常性收入相對可靠。三月與九月易出現意外開支或投資決策錯誤，理財務必保守應對。六月是財運的低谷期，應遠離高風險投入與借貸行為，並警惕法律或人際爭端帶來的損失。儘管收入有望因工作表現而增加，但臨時花費亦多，建議建立緊急儲備金並嚴控衝動消費。投資應以分散低風險和固定投入策略為主。

建議借貸與合夥務必以書面明確權利義務，並謹慎防範官非風險。

愛情運勢

情感走向呈現明顯的起伏變化。單身人士在六月與十二月雖有短暫的結緣機會，但務必仔細辨識對方的真實意圖，避免不合適的緣分和輕率的承諾。已有伴侶者，在三月、四月、七月和十月容易有情緒波動，誤解與爭論將會增加，建議採取冷靜的對話與相互寬容來化解紛歧。十月之後關係將逐漸好轉，適合規劃旅行或共同活動以深化親密感。

建議避免情緒化處理問題，並事先協商財務、時間與職責分擔。

健康運勢

身體狀況較為低迷，必須高度重視意外傷害和情緒壓力所帶來的衝擊。正月、四月與七月容易感到倦怠，應遠離高風險活動，並在外出時提高警覺性，且需改善生活作息與飲食，避免積勞成疾。這時的情緒波動也較大，易影響睡眠品質和免疫系統，可透過規律的體能鍛鍊、休閒活動或靜坐冥想來緩解壓力。十月之後精力將回升，可安排養生與放鬆行程以確保身心平衡。

建議固定進行有氧運動與伸展，遇急性不適症狀應迅速就醫。

看更多：2026過年紅包行情》紅包包多少最吉利？金額表、數字禁忌一次看

羊

2026年生肖羊，運勢平穩且順利，貴人緣極佳，工作與財富均有提升的可能。行事宜務實穩健，並仔細檢視所有協議條款。情感關係和睦，適合投入經營長遠關係和家庭。健康方面雖無大礙，但須警惕過度操勞及情緒積壓。全年應保持耐心與良好的財務紀律，主動掌握良機並明確分工，將有助於累積實力與良好聲譽。

工作運勢

工作前景穩步回升，已擺脫先前的困頓，迎來職涯發展的良機。受益於「三合」吉星的強大助力，貴人運勢暢旺，極適合開闢新業務或啟動合作項目。三月與九月是發展機會密集的時期，應主動且積極地展露專業能力。上半年應專注於改善工作流程與經營人際網絡；年中則憑藉專業和具體可行的方案，來爭取資源。六月須謹慎處理協議條款與交流細節，以防產生誤會。下半年成果顯著，應趁勢整合並穩固現有地位。

建議團隊協作與穩定溝通是關鍵，所有合約務必釐清權責。

財運運勢

資金運勢穩定且略微強勁，主要收入堅實可靠，額外獲利也有進賬。二月與八月是投資運氣較好的時段，但務必審慎操作。四月需防範小額的財物損失與社交應酬的花費；年中可能會收到獎勵金或回收款項，建議優先用於儲蓄或長期資產配置。五月與十一月資金波動較大，理財宜採保守策略。儘管有偏財機遇，但應避免輕率的投機，應以分散投入與定期定額的模式為主。建立應急儲備金並嚴控日常開支，有助於鞏固財務穩定性。

建議任何合夥投資務必詳盡調查，並將權利義務以書面約定。

愛情運勢

情感趨勢將和睦相處。單身者在五月與十月異性緣興旺，建議主動把握，但應優先考量彼此的價值觀與生活模式是否契合。已有伴侶者，三月、九月是深化親密感的良好時機，而六月、十二月則適合安排共同出遊。然而，七月情緒波動較大，應當避免無謂的爭吵，以耐心交流來消弭誤解。年底左右，兩人關係逐漸穩定，是討論婚姻大事或長遠藍圖的適宜時期。適時的主動分擔家庭事務與經濟責任，並透過實際行動修補信任，切勿逃避分歧。

建議定期檢視雙方期待，多安排共同活動來鞏固關係基礎。

健康運勢

身體狀況將呈現趨向良好的態勢，心境開闊，能擺脫過去的困擾，維持愉悅心情。儘管如此，仍須提高警覺，防範因積累的疲勞與情緒壓力，所引發的慢性症狀，特別是睡眠障礙、消化不良與肌肉僵硬等問題。一月、五月與七月留意倦怠感，必須特別注意調整作息，避免身心負荷過重。三月與九月是改善生活作息的黃金時段。四月適合進行養成運動習慣。

建議保持中度運動與高纖飲食，長期疲憊應尋求諮詢。

猴

2026年的生肖猴，是充滿不確定性與潛力的一年，靈活應變是核心優勢。上半年應致力於迅速適應環境並鞏固的基礎。下半年將迎來更多拓展機會，但也伴隨合作及人際關係的考驗。建議這一年行事審慎為先，採分期推進策略，並保持資金流動性。善用外部支援，留意協議條款和溝通上的歧異。情緒自律與穩定生活，是維持人脈和睦的要訣。

工作運勢

事業走向穩定並充滿變革機會，受到驛馬的影響，本年度適合主動尋求突破與開拓新領域。上半年應採取穩固踏實的策略，建立規範化的流程，以應對頻繁的臨時性職責。下半年則為逐步落實新方案、爭取展現能力與獲取資源的關鍵期。三月和九月是提出創新提案與爭取表現的良機。儘管六月可能出現挑戰，透過調整溝通方式即可順利化解。全年有「文昌」吉星加持，有利於持續進修、考取證照或進行職務轉型。年底人脈運旺盛，應積極擴展社交圈。

建議避免同時承接高風險任務，變動時務必尋求第三方協調。

財運運勢

資產狀況穩固且具備成長空間，經常性收入保持穩定，偶爾會有意外收入之喜。受驛馬影響，財富成長與主動行動力直接相關，積極把握新機會可望擴大收入來源。雖然一月與四月，須預防突發性開銷或人情往來導致的資金流失，但二月與八月是審慎評估投入項目的良機。建議年初即設立應急預備金，並優先清償高利率債務。十一月後運勢轉強，適合積累儲蓄與制定長遠資產規劃。

建議投資切勿衝動追高，高風險方案務必徹底查證並設止損。

愛情運勢

情感層面將呈現活躍且變化多端的狀態。受驛馬影響，單身者在五月和十月可能於出差或專業領域遇到欣賞的對象，不妨主動交流但需審慎篩選。已有伴侶者，三月與九月情感熱度將會提升，適合創造共同美好的體驗；然而，七月與十二月情緒波動大，易因微不足道的小事產生爭執。維繫關係的核心在於真誠對話與深度理解。應避免將外界壓力帶入關係中，並共同確定財務細節與未來規劃，以預先化解潛在分歧。

建議建議一同學習新事物或短暫旅行，以加強彼此的信任與默契。

健康運勢

身體健康狀況大致無虞，但因工作奔波和情感上的起伏，容易感到心力交瘁。受驛馬牽動，出外活動機率增加，務必對人身安全與意外傷害提高警覺。一月與七月，是改善飲食習慣及調整生活作息的關鍵時期，應避免過度勞累與失眠。四月適合進行例行健康檢查或展開健身活動。七月與十月體能較為衰弱，宜多休息並避開高風險活動。

建議當精力回升時，透過戶外活動或遊歷來全面恢復身心。

看更多：2026馬年5大生肖犯太歲！香港風水玄學大師大推化解方法 提升運程、防生病

雞

2026年對生肖雞而言，這一年是付出即有收穫的年度，機遇與挑戰並行。事業及社交圈的能見度與回報率，將會顯著提高；貴人緣分旺盛，應積極把握表現機會。今年大致和順，易得支持，但也須提防突發性的財務支出、人際關係及體能波動。應專注於深化專業技能並展示可衡量之成就，嚴格把控合約細節。維持紀律化的生活規律，同時也該適度放鬆，才能確保長期穩定發展。

工作運勢

工作前景穩定且持續攀升，個人才華與執行力將受到高度認可。儘管流年可能遭遇合作關係變動或人際失和，尤其六月須謹防與夥伴的意見不合，但得益於「太陰」、「天乙」等女性貴人的幫扶，多數困局得以化解。三月與九月是爭取晉升或公開展現能力的黃金期，應主動出擊。建議上半年主攻具體且可量化的核心項目；下半年則需建立流程化機制，以應對增加的工作負荷。正月、二月、八月的人際關係較為敏感，宜慎言慎行。七月與十二月人脈資源豐沛，利於拓展並規劃長遠方向。

建議重要協議務必留存書面憑證，以保護自身於職場的利益。

財運運勢

整體財富狀況穩健樂觀，本職收入充裕，並有機會獲得額外收益。一月與四月須防範意外支出與人情花費，二月與八月適合進行小額投資嘗試，但受到「歲破」影響，資金起伏較大，尤其投機性收入潛藏高風險，應嚴格控管非必要支出。七月因喜慶之事亦能帶動財富成長。十一月財運將見好轉，有望獲取獎勵或副業收入，宜專注於儲蓄與長遠佈局。

建議投資切記分散配置，高風險合作案需書面約定權責。

愛情運勢

單身者的感情生活熱絡活躍，在五月與十月易結識心儀對象，應當積極爭取。然而，受「歲破」與「勾神」的影響，需提高警覺，仔細甄選，避免不佳的緣分介入。已婚或有伴者，情感趨向濃厚甜蜜，三月和九月是增進浪漫氛圍的良機。但七月與十二月易因瑣事引發情緒波動，需透過開放溝通與互相體諒來化解紛爭。關係易受外部環境與事業節奏干擾，單身者應慢下腳步，檢視價值觀是否契合。有伴者應多安排共同活動，避免將職場負面情緒帶入家中，並事先協商生活分工與財務界線。

建議社交雖廣，但應慢速觀察對象，防範不適合的桃花。

健康運勢

健康體能大致持平，但因受流年「歲破」波及，情緒波動與內在壓力，易引發身心倦怠。重點在於能量管理與預防小恙，留意睡眠不足、眼部疲勞和肌群緊繃。一月與七月須改善作息和飲食習慣，杜絕過勞。四月是啟動健身活動的良機。八月體力較為衰弱，需增加休養。十月之後精力將回升，可藉由旅遊或親近自然來全面提升身心狀態。

建議壓力大時應尋求醫療或社交支持，避免累積成疾。

狗

2026年生肖狗，運勢平穩且具成長潛力，將獲得顯著的人脈與貴人援助，在事業及社交上皆有實質回報的可能。今年流年較為和順，易有合作機遇。建議行事宜腳踏實地，善用現有網絡，並審慎審閱合約。面對突發狀況，保持沉著並以書面方式記錄可減少損失。維持情緒平穩和規律生活，對於提升工作效能與人際質量至關重要。

工作運勢

工作領域的運勢穩健且持續上揚，受流年「三合」優勢，有利於啟動新方案並爭取晉升。年初應專注於既有任務的結案與文件化，釐清責任歸屬。三月與九月貴人支援豐沛，是積極展現能力的絕佳時機。五月為事業發展的關鍵節點，應全力展現實力並擴展人脈圈。六月須謹慎處理協議條款與交流模式，以防疏漏。年底有望獲得高層青睞，利於規劃長遠進修。

建議重要合作案須明確劃分職責，並以書面方式定案。

財運運勢

財富氣勢持續看漲，本職收入穩定，有機會隨職涯發展而提升甚至倍增。額外收益方面也有驚喜，二月與八月存在投資機會，但操作務必謹慎為上。應在年初預留一至三個月的應急資金，並優先償還高息債務。四月與八月為資金波動期，須提防意料外的支出及社交耗費，應避免過度消費或涉及借貸。十一月和十二月財運回升，有望獲得獎勵或兼職收入，此時適合進行儲蓄與長期的資產規劃。投資宜採取分散與固定投入策略。

建議高報酬投資案，應徹底盡職調查，以保持收益的彈性。

愛情運勢

單身人士的情感運勢表現出色，五月與十月有機會邂逅合適的對象，可積極爭取。已有伴侶者關係融洽和睦，三月與九月是共享親密時刻的良好時機。儘管受「寡宿」星影響，偶爾有寂寞感出現，可多與親友保持聯繫。七月與十二月情緒起伏較大，應以理性對話來修復信任，並避免不必要的爭論。多安排共同參與的活動能深化情感連結；年底適合討論婚嫁或規劃長久承諾。

建議伴侶間應主動分攤家務與規劃，以避免摩擦增生。

健康運勢

身體狀況表現良好，但應格外關注情緒穩定度與睡眠質量。預防過度操勞與內心壓力是重點，平時注意體能維護，可降低不適風險。一月與七月易覺倦怠，須調整生活作息與飲食，避免積勞。建議固定睡眠與運動週期，每週進行數次中等強度鍛鍊，並於工作間歇伸展深呼吸。四月要留意飲食習慣，以預防心血管問題。七月與十月體能較弱，外出或進行戶外活動時，務必提高安全警覺。十一月開始，可適合安排休閒養生活動。

建議季節變換時，應注意呼吸道保暖，長期疲勞可考慮短暫休假。

豬

2026年生肖豬的運勢，平順且逐漸成長的態勢，主要收入來源穩定，並獲得明確的貴人相助。工作將有實質進展和口碑累積的良機。然而，投機性收入與額外投資方面需保持高度警惕。建議凡事踏實執行，所有協議務必書面確認，並建立應急儲備金。維持規律生活與壓力管控，是將年度機遇轉化為長遠成果的關鍵。

工作運勢

工作前景平順且持續攀升，是重新部局與制定新方向的良好時機。三月與九月適合精進技能與調整職涯策略。雖然六月可能遭遇工作阻礙或與夥伴有意見分歧的情況，但須保持鎮定應對。幸運的是，有「太陽」、「天乙」等貴人星相助，年底有的事業機會，也可能獲得上級提拔及新項目。年中若有跨部門合作或與異業結盟，提出具體且分階段的目標，較易獲得支持。

建議職場交流與重要分工，務必謹慎務實，避免爭議。

財運運勢

資金狀況較為平穩，主要收入來源穩定，但偏財的機會較不明確。受「晦氣」影響，財富流量易有波動。二月與八月臨時支出較多，應嚴格控管預算並遠離借貸。年中可能有工作獎金，五月與十一月有小筆進賬機遇，適宜進行財務整理與儲蓄。理財應保守審慎，避免衝動性消費及高風險投入。投資宜採取分散化與定期定額策略。

建議應對高風險投資或合夥，務必徹底調查並書面協議。

愛情運勢

單身人士的感情狀態尚屬理想，四月與十月有機會邂逅心儀對象，應積極參與社交與工作互動。有伴侶者關係平穩堅固，三月與九月適合創造專屬回憶。但七月與十二月情緒起伏較顯著，容易因小事發生口角，必須加強交流與體諒。受「晦氣」影響可能偶爾感到孤單，可多與親友交流，減少空虛感。有伴者需事先協商財務與責任分派，遇爭執時以耐心對話和實際行動來修復。

建議單身者應多觀察對方價值觀，有伴者需避免忙碌而忽略伴侶。

健康運勢

身體狀況保持穩定，但應當留意情緒起伏大與腸胃功能的維護。預防因過度操勞及壓力堆積所導致的身心疲憊是重點。一月與七月易感倦怠，必須調整生活作息與飲食習慣，以改善睡眠與消化系統。三月與九月體能較弱，需多休息並注意個人安全。可適度戶外活動，維繫身心平衡。

建議工作壓力大時，應嘗試安排短暫休假，以恢復能量。

看更多：見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／雲蔚老師

更多健康2.0報導

2026過年拜地基主怎麼拜？這時間求好運最靈驗！5供品壞家運千萬別拜

2026天公生拜什麼？供品清單、拜天公最佳時間與開運指南一次看

經濟部警告：這種輪胎超危險不要用！小心被罰錢 輪胎忽略1細節耗油傷車



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章