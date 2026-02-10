2026中台灣燈會交通全攻略一次掌握

《圖說》中台灣燈會交通管制資訊。

【民眾網諸葛志一台中報導】「2026中台灣燈會」將於2月15日至3月3日在水湳中央公園盛大登場迎接馬年到來，台中市交通局表示，已提前完成燈會期間交通疏運與管制規劃，整合智慧停車查詢、接駁運輸及交通管制措施，提醒民眾多加利用大眾運輸與接駁專車，避開交通壅塞、輕鬆賞燈。

交通局長葉昭甫指出，燈會期間將於西屯區敦化路二段、僑大八街等會場周邊道路實施交通管制，市府已完成交通動線與人流分流規劃，並建置「2026中台灣燈會即時交通網」，民眾出發前只要掃描QR Code或上網查詢，即可即時掌握停車場剩餘車格、導航前往停車場，有效減少繞行找車位時間。

廣告 廣告

為因應賞燈停車需求，交通局於燈會周邊共規劃13處停車場，包含經貿6、經貿8、中央公園南北側、創研26、創研21等地點，合計提供超過5,600格汽車停車位及6,200格機車停車位；另於凱旋路周邊規劃臨時機車停車區，步行即可抵達會場，提供機車族更便利的賞燈選擇。

交通局說明，民眾可先透過「2026中台灣燈會即時交通網」查詢即時車格，若周邊停車場已滿，建議改搭大眾運輸。燈會假日期間將規劃「市府線」及「松竹線」2條免費接駁專車，往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，約每15至20分鐘一班，採坐滿即發車方式，提供彈性、便利的接駁服務。

交通局補指出，平日賞燈民眾可搭乘22條公車路線行經會場周邊，包括綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等路線；台中市民搭乘公車可享雙十公車優惠，請記得攜帶電子票證。

交通局進一步表示，配合燈會人潮與接駁動線，將於敦化路二段、啟航路、經貿二路、啟航一路、啟航東路及僑大八街等路段實施交通管制，禁止一般車輛通行；凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街及凱旋東路則規劃為臨時機車停車區，請用路人依現場標示及交管人員指揮行駛與停放。

此外，為維護活動空域安全，中央公園部分空域自2月15日0時起至3月3日24時止，全面禁止遙控無人機活動；燈會期間YouBike站點「敦化凱旋路口」及「自我體驗區（僑大八街）」將暫停營運，其餘站點已協調加強車輛調度，鼓勵民眾多加利用公共運輸工具前往賞燈。