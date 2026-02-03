2026中台灣燈會將登場 交通局公布交通全攻略

2026年中台灣燈會「幸福蜜馬」將於2月15日至3月3日在水湳中央公園舉行，為因應活動期間大量賞燈人潮，台中市政府交通局整合公車、捷運及假日免費接駁服務，今(3)日推出燈會交通全攻略，交通局表示，燈會期間共有22條公車路線行經會場周邊，平日民眾可直接搭乘公車前往；假日期間則加開「市府線」及「松竹線」2條免費接駁車，採坐滿即發車方式，提升疏運效率，讓民眾更便利抵達燈區。

交通局長葉昭甫指出，水湳中央公園腹地寬廣、交通條件完善，已成為台中舉辦大型活動的重要場域，今年燈會規劃7大展區，結合西方經典IP、東方節慶文化、大型氣偶科技與傳統花燈工藝，預期吸引大量親子族群與外地遊客，市府已提前部署相關交通疏導措施，確保人流與車流順暢。

廣告 廣告

交通局說明，平日可利用綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等22條公車路線前往。另可搭乘捷運至文華高中站，步行至「河南長安路口」轉乘525路公車，於「台中流行影音中心」站下車即可抵達會場。搭乘公車的民眾亦可使用電子票證，享有雙十公車優惠。

考量假日人潮集中，市府於週末及例假日提供市府線、松竹線兩條免費接駁路線，串聯捷運站、快捷公車及台鐵、高鐵轉乘節點。接駁車配合燈會開燈時間，往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，約每15至20分鐘一班。

交通局提醒，民眾可於出發前查詢燈會即時交通資訊平台，掌握路況、公車動態及接駁車資訊。另因配合活動交通管制，燈會期間YouBike站點「敦化凱旋路口」及「自我體驗區（僑大八街）」將暫停營運，其餘站點已加強車輛調度。