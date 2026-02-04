2026中台灣燈會推「閱讀蜜馬」 邀請親子共讀、賞燈趣

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2026年中台灣燈會將於2月15日至3月3日在台中中央公園盛大登場，除2月16日除夕不營運外，共計16日。市府教育局以「閱讀」結合「童話」元素，打造充滿想像力的「童趣歡樂谷」燈區，並同步推出「閱讀蜜馬」活動，邀請親子共讀、闔家賞燈，在燈會中感受閱讀的樂趣。

▲操作閱讀認證系統。

教育局說明，「閱讀蜜馬」活動自2月8日至3月3日止，學生只要至「台中市線上閱讀認證系統」的「閱讀蜜馬」活動專區，閱讀活動網頁所列建議圖書並完成閱讀認證，即可參加第一階段抽獎，名額300名，抽中可獲得文具組乙份。

此外，教育局指出，凡通過3本以上書籍閱讀認證的學生，於燈會期間2月15日至3月3日止，前往教育局「童趣歡樂谷」燈區拍照，並上傳1張照片至活動網頁，即可再獲得第二次抽獎機會，名額90名，獎品為「童趣歡樂谷燈區燈組拼圖」，讓閱讀成果化為珍貴的燈會回憶。

教育局長蔣偉民表示，「台中市校園閱讀線上認證系統」自96年啟用以來已邁入第18年，累積瀏覽人次突破1億3,800萬（截至115年1月19日），收錄超過4萬本認證圖書與59萬道認證題目，每日平均吸引逾6萬人次參與。學生透過閱讀累積積分晉級，達到紅嘴黑鵯、白耳畫眉、台灣藍鵲等級後，系統維運團隊也會將獎勵品寄送至學生就讀學校，鼓勵孩子持續閱讀、穩定累積學習成就。

教育局也歡迎各校及家長踴躍協助孩子參與活動，若需開通帳號或了解閱讀認證相關事宜，可洽系統維運小組（台中市北屯區新興國民小學 阿吉老師，信箱：tcedureading@gmail.com），一起響應「閱讀蜜馬」，在燈會的童趣光影中，留下溫暖又充實的閱讀記憶。