2026中台灣燈會暖身開跑！ 姆明一族陪市民迎新春

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】迎接2026馬年新春，台中市年度盛事「中台灣燈會」將於2月15日(小年夜)在中央公園璀璨登場，今年燈會首度攜手 Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」，為城市注入滿滿幸福能量。民政局長吳世瑋表示，為營造「台中全城 MOOMIN ON！」的歡樂氛圍，即日起姆明一族（The Moomins）將驚喜現身全市各區公所、戶所及知名文化地標，讓市民在日常洽公或走訪城市角落時，就能轉角遇見可愛的姆明，提前感受童話般的幸福年節氣息。

▲21公尺巨型姆明現身市民廣場，邀請民眾鋪上野餐墊、悠閒感受台中風光明媚的城市魅力。

吳世瑋指出，姆明一族（The Moomins）的故事源自被譽為全球最幸福國家的芬蘭，而台中也屢獲媒體評比與網路票選為全台最幸福宜居城市，兩者幸福意象不謀而合。此次中台灣燈會以「幸福蜜馬・臺中 MOOMIN ON！」為主題，巧妙結合「Moving on」的諧音，讓姆明一族（The Moomins）化身城市幸福使者，即日起至3月3日燈會期間，驚喜現身各機關洽公空間，綻放溫暖療癒氛圍。

民政局說明，擁有大大鼻子、軟綿綿又圓滾滾身形的姆明（Moomin），以可愛俏皮的形象風靡全球，累積超過1,500萬追蹤者。自1945年首部小說問世以來，奇幻溫馨的姆明谷童話故事書已被翻譯成 超過50種語言，成為全球孩子與成人共同的成長記憶，而性格溫和卻勇敢、充滿好奇心的姆明，熱愛自然、勇於冒險，在故事中不斷傳遞溫暖與希望，象徵和平、友誼與療癒力量，如今已成為極具國際文化影響力的經典品牌。

民政局補充，除於台中各公所、戶所及知名文化地標能搶先看見姆明一族（The Moomins）現身賣萌外，市民廣場也搭設享受野餐時光的巨型姆明（Moomin），邀請民眾鋪上野餐墊、悠閒感受台中風光明媚的城市魅力；同時至1月31日止還有限時登場的姆明裸視3D動畫宣傳片，打造2026新年最可愛、最療癒的打卡景點。