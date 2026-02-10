2026中台灣燈會民政展區大里七將軍廟參與燈會

展期期間現場拍照上傳，並標註七將軍廟即可兌換「七將軍廟零錢包」或「Q版手搖杯提袋」二選一。

2026中台灣燈會將於2月15日在台中中央公園盛大登場，民政展區「幸福祈願村」攜手山、海、屯、城各區指標宮廟，以創意花燈打造沉浸式祈福燈組。台中市政府民政局長吳世瑋表示，屯區由大里七將軍廟推出「忠義護鄉土」祈福燈組，七將軍爺千歲威武燈影矗立夜色中，為民眾點亮安心力量，展期間廟方將加碼推出打卡好禮，現場拍照上傳並標註七將軍廟即可兌換「七將軍廟零錢包」或「Q版手搖杯提袋」2選1，歡迎大家賞燈祈福、把平安帶回家。

吳世瑋指出，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的六名清兵與一義犬，當年翁均、張烈等人奉命至霧峰柳樹湳巡察，遭遇山區番人出草掠糧，為保護百姓奮勇迎戰而壯烈犧牲，同行義犬更奔返通報求援，力竭而亡，其忠義事蹟感動人心，清廷特予嘉勉表彰；地方士紳為感念護民之德，集資於大里杙建「忠義祠七將軍廟」，香火綿延逾百年，廟方更長年投入公益與文化傳承，每年農曆七月五日舉辦祭典酬戲，已成地方重要宗教盛事，此次參與燈會，以創意燈藝重現忠義精神，象徵忠魂守護、護庄平安。

財團法人台中市七將軍廟董事長李淵全表示，忠義護鄉土燈組以Q版七將軍爺千歲與義犬為設計主軸，透過可愛又不失威武的造型，詮釋七將軍爺忠義護民、守護家園的精神意象。燈組中央以山形台座象徵守護鄉里的堅實屏障，主將軍騎馬昂然立於高處，周圍搭配弓箭手、刀斧兵等將軍形象，營造出英勇鎮守、護庄平安的震撼氣勢，並巧妙融入旗幟、桃花樹等景觀元素，增添地方特色與視覺層次，同時結合煙霧與投影效果，打造生動且具沉浸感的祈福燈藝。

此外，燈組更特別設計互動驚喜，民眾只要靠近義犬，就會聽到可愛的「汪汪」聲響，讓賞燈過程充滿趣味與溫度，也象徵忠犬守護不息、庇佑平安。

民政局說明，燈會期間大里七將軍廟也特別推出「賞燈打卡送好禮」活動，於2月21日、22日、27日、28日及3月1日，每晚7時至8時30分，廟方工作人員將在「忠義護鄉土」燈組旁熱情導覽互動，民眾只要現場拍照上傳社群平台並標註「七將軍廟」，即可兌換限量七將軍廟零錢包或Q版七將軍手搖杯提袋，每日限量500份，送完為止，活動資訊將公布於財團法人台中市七將軍廟臉書專頁（ https://reurl.cc/9beDoj ），歡迎大家把握機會來賞燈祈福、拍照打卡，把平安與好運一起帶回家。