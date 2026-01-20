2026中台灣燈會跟著姆明住台中旅宿享優惠

台中海洋館。

2026中台灣燈會將於2月15日(小年夜)至3月3日(元宵節)在台中市中央公園盛大登場！燈會以全台最大單一場域打造沉浸式極光秀，首度與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」的主題串聯愛與勇氣、幸福前行的理念，邀請全家大小在新春期間一同走進夢幻光影世界，感受滿滿幸福能量。

台中精彩活動不斷，除了眾所期待的中台灣燈會，「來台中當總統 住宿消費送總統套房」系列活動也將於1月28日及2月9日抽出大獎，只要在「台中Hi8全城開趴」期間入住台中旅宿、登錄發票就能參加抽獎，為旅程增添更多期待與驚喜。

觀旅局表示，為鼓勵旅客留宿台中，特別攜手台中福華大飯店、台中金典酒店及裕元花園酒店等知名旅宿推出住宿優惠專案，內容涵蓋房價優惠、早餐服務或入住小禮等多元好康，歡迎旅客提前規劃住宿，輕鬆暢遊台中，放慢腳步享受城市魅力，更多優惠資訊可至2026中台灣燈會活動專頁(https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9975)查詢。