2026中台灣燈會「動物夢世界」燈組亮相
【記者陳世長台中報導】2026中台灣燈會即將於2月15日盛大登場，台中市動物保護防疫處（9）日於台中市政府陽明大樓舉辦農業局燈區宣傳記者會，正式介紹「動物夢世界」燈區裡的各燈組設計及布置巧思，以「動物有家 城市有愛」為核心精神，透過燈光藝術與故事場景，打造沉浸式觀展體驗，讓民眾在賞燈之餘，也能感受動物與人相互陪伴的溫暖連結。
動保處表示，此次記者會特別安排吸睛開場表演，由台中市如玲舞蹈表演藝術教育學院帶來「小白貓主題創意舞蹈」，以活潑童趣的舞步揭開「動物夢世界」奇幻序幕，呼應燈區以小白貓「喵喵」為主角的設定，讓現場觀眾們感受燈區的活潑童趣的氛圍與故事魅力。「動物夢世界」燈區邀請民眾跟隨主角「喵喵」踏入神秘通道，在夢境裡逐步認識野生動物面臨的生存危機、飼養寵物的飼主責任等，在旅途中看見人與動物和諧共處的美好，提升民眾對動物福利的認知。
動保處說明，為呼應2026年馬年意象，記者會也將部分「希望彩虹谷」燈組移至現場展示，打造色彩繽紛的拍照打卡點，讓現場洽公的民眾紛紛佇足拍照。「希望彩虹谷」故事設定是追逐彩虹的飛天小馬，彩虹象徵夢想與希望，每種色彩也代表生態系中各種不可或缺的角色，傳遞「每個生命都值得被尊重與保護」的設計理念。燈區強調永續理念，部分燈組及光環境採用環保可回收材料製作，呼應聯合國永續發展目標SDG15「保育陸域生態」，藉由絢麗吸睛的燈組向大眾傳遞源頭減量與資源循環的重要性。
動保處邀請市民朋友們攜家帶眷、呼朋引伴，於燈會期間一同走進中央公園「動物夢世界」燈區，在光影交織的燦爛中重新感受生命的重量。燈區前導暖身活動「#成為動物守護者」社群分享及「#萌寵陪伴我最愛」照片徵集活動正在進行中！邀請大家一同參與，透過臉書社群影響力及抽獎活動，讓「動物有家、城市有愛」從理念走向實踐，攜手打造台中成為對動物更友善、對環境更永續的幸福城市。
