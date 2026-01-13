2026中台灣燈會 建設局「驚蟄界」2/15震撼登場

中台灣燈會，建設局「驚蟄界」2月15日震撼登場。

「2026中台灣燈會」將於2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，正式與民眾見面。其中市府建設局年年引發熱烈討論、屢創高人氣的策展燈區，今年再度重磅回歸。由曾打造「2023魔盒世界」及「2024龍之異次元」話題燈區的超人氣策展團隊操刀，全新情境式展演燈區「驚蟄界」即將登場，邀請民眾走進一場融合自然、生態、藝術與文化的奇幻異世界冒險，未演先轟動。

建設局長陳大田表示，建設局今年燈會「驚蟄界」取意二十四節氣中象徵春雷乍響、萬物甦醒的「驚蟄」，以「春雷喚醒大地、生命重新萌生」為創作核心，透過工藝、花藝、多媒材裝置及聲光效果的交織，營造層次豐富、宛如雨林般的沉浸式展演空間。

建設局說，「驚蟄界」展區入口特別打造高達5公尺的「白馬」藝術裝置，以鐵件工藝結合織帶等多元媒材型塑巨型馬首，搭配層層光影設計，日夜呈現截然不同的視覺風貌。夜間在燈光映照下，龐大的馬身更顯神秘夢幻，宛如揭開通往異世界的序章。展區周邊同步營造沉浸式光環境，由主燈引導進入展區動線，沿途以火把燈鋪陳氛圍轉換，奇幻色彩在樹木間流動，彷彿森林甦醒，帶來迷離而震撼的感官體驗。