2026中台灣燈會「閱讀蜜馬」 閱讀、賞燈還能抽獎
2026年中台灣燈會將於2月15日至3月3日在台中中央公園盛大登場，除2月16日除夕不營運外，共計16日。市府教育局以「閱讀」結合「童話」元素，打造充滿想像力的「童趣歡樂谷」燈區，並同步推出「閱讀蜜馬」活動，邀請親子共讀、闔家賞燈，在燈會中感受閱讀的樂趣。(見圖)
教育局說明，「閱讀蜜馬」活動自2月8日至3月3日止，學生只要至「台中市線上閱讀認證系統」的「閱讀蜜馬」活動專區（https://read.tc.edu.tw），閱讀活動網頁所列建議圖書並完成閱讀認證，即可參加第一階段抽獎，名額300名，抽中可獲得文具組乙份。
此外，教育局指出，凡通過3本以上書籍閱讀認證的學生，於燈會期間2月15日至3月3日止，前往教育局「童趣歡樂谷」燈區拍照，並上傳1張照片至活動網頁，即可再獲得第二次抽獎機會，名額90名，獎品為「童趣歡樂谷燈區燈組拼圖」，讓閱讀成果化為珍貴的燈會回憶。
教育局長蔣偉民表示，歡迎各校及家長踴躍協助孩子參與活動，若需開通帳號或了解閱讀認證相關事宜，可洽系統維運小組（台中市北屯區新興國民小學 阿吉老師，信箱：tcedureading@gmail.com），一起響應「閱讀蜜馬」，在燈會的童趣光影中，留下溫暖又充實的閱讀記憶。
