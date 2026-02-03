2026中台灣燈會2/15登場，民政局「幸福祈願村」，陪你點亮新年願望。（圖：中市府提供）

2026中台灣燈會定2月15日至3月3日，在台中中央公園舉辦，市長盧秀燕今天(3日）在市政會議中表示，過去是元宵燈會，但春節後民眾收假上班，不方便參加燈會，很多民眾敲碗，希望提前到春節期間，因此今年首度提早到小年夜舉行，活動名稱也改為中台灣燈會，讓大家開心過年，到台中賞燈。

今年中台灣燈會以「姆明一族（The Moomins）」IP，作為策展語彙，規劃7大主題展區，台中市府民政局長吳世瑋表示，民政局「幸福祈願村」展區，串聯屯、海、山、城四大地域代表宮廟，以創意花燈，呈現宗教祈福與城市文化魅力，並結合AR互動體驗、姆明（Moomin）主題拍貼機及人偶合影活動，邀請大家一同走進燈海許願祈福、拍照打卡，感受台中多元共融的幸福風貌。

吳世瑋指出，「幸福祈願村」特別邀集四大地域具代表性的在地宮廟打造主題燈組，展現台中信仰文化的深厚底蘊與地方特色。其中，屯區以大里七將軍廟為主題，透過七將軍爺造型燈組，傳遞忠義精神與守護家園的信仰力量；海線結合梧棲鴨母寮永天宮，以媽祖端坐舞台中央，搭配乘浪而行的祥舟與流動光影，營造海上安瀾、庇佑平安的意象；山區由豐原慈濟宮出發，將點燈、平安橋與燈謎等傳統祈福元素轉化為創新互動體驗，讓民眾在賞燈同時感受祈願儀式的溫度。

此外，城區攜手南屯萬和宮，以龍馬神獸為主視覺，象徵太平盛世，祈願世界祥和、城市安樂。除四大主題燈組外，展區也融入稻米、漁業、水果及夜市文化等在地元素打造特色造型花燈，展現台中多元產業與城市活力；現場同步推出「心願發射站」與「果漾變身趣」兩項AR互動體驗，邀請民眾化身繽紛水果人或彩繪專屬天燈，把祝福與心願送上夜空，讓賞燈不只是欣賞光影，更是一場充滿溫度的祈願之旅與共享幸福的城市體驗。

民政局補充，民政局展區將設置2台姆明（Moomin）主題拍貼機，推出「雲朵款」與「經典款」兩款限定相框，提供民眾拍照留念、收藏專屬回憶。另於2月21日、22日及3月1日、3日晚間7時10分至7時40分，姆明人偶也將驚喜現身「心願發射站」前與民眾互動合影，預期成為春節與元宵期間最吸睛的熱門打卡亮點，歡迎大家把握活動期間到中央公園賞燈、祈福、拍貼，迎接最夢幻的台中燈會夜晚。（寇世菁報導）