2026中國維持GDP 5%？學者：難以企及的高標

外界預測今年的中國兩會極有可能把2026年的經濟成長目標設定為GDP5%，不過學者雙雙看壞此一數字，認為在國際地緣政治動盪與國內結構性問題交織下，中國今年要維持5%的經濟成長率「挑戰性非常大」，甚至可說是一個難以企及的「高標」。

中國地方兩會落幕 多地先後下調GDP

中國各省市地方兩會日前落幕，多地先後下調2026年GDP增長目標，其中不乏GDP總量排行在全中國前十大的經濟大省，而這也讓外界格外好奇，即將在3月登場的兩會是否仍將今年的中國經濟成長目標維持GDP5%。

廣告 廣告

2026中國GDP5%？學者不看好

對此，中華經濟研究院助研究員王國臣就完全不看好這樣的預測，甚至認為，在地方紛紛下調GDP的狀況下，今年的GDP目標應該是介於4.5%到5%間。

王國臣說：『那我們原本預期應該是5.0啦，那不過各地方已經在下調，所以另外一個做法是區間， 也就是4.5到5.0之間，那看起來各地方都下調的話，我覺得我們過去追蹤各省市跟中央的關係， 那應該會是一個區間，就是4.5到5.0之間。』

出口紅利不見了 GDP5%是難以企及的高標

不過，淡江大學經濟系教授蔡明芳認為，中國基於政治因素，今年的GDP應仍將維持5%的數字，然而有別於去年中國經濟靠著出口貿易順差創下新高，才能勉強維持在5%左右，隨著歐美市場對中國出口傾銷的反彈，以及外傳中國極可能因避免低價競爭而消取出口免稅的做法，今年的這股經濟動力恐將面臨空前挑戰。

蔡明芳說：『中國的經濟今年要設到5%，其實我覺得對我來講其實它的膽子是蠻大的，其實是蠻挑戰算是高標，因為去年達到到5是因為出口，簡單來講就是去年可以到5，是因為你出口帶起來， 除非你今年的出口可以再繼續往上，否則是不可能。』

經濟引擎熄火 GDP不下修也難

尤其，王國臣也觀察到，中國出口從去年下半年就開始放緩，而且在經濟引擎紛紛熄火之際，中國想將GDP硬撐到5%，實際上真是非常困難。

王國臣說：『三大引擎基本上，除了出口之外， 兩個都在衰退，第一個是消費本來就起不來，另外一個投資金去年就已經是負成長，那麼今年如果按照去年的中央經濟工作會議， 財政支出並不會有大幅的增加，那麼投資除了上半年會好，那下半年應該也會去平緩，所以投資消費引擎都熄火， 那麼出口方面各國也有在做貿易壁壘，當然我不認為說貿易壁壘也會馬上生效，各國比如說反傾銷或反補貼立刻就會實施，不過一定會有影響，那另外一個是，出口從去年下半年也開始放緩，所以投資出口消費都不太好的情況下， GDP要硬撐到5%是有困難的。』

地方下調GDP 中央政府將力扛經濟成長重責

另外，從各省紛紛下調地方GDP預估來看，蔡明芳分析，這反映出中國地方的真實經濟現況，包括了土地開發已達極限，外資需求大幅減少，地方政府手頭現金極其有限。而當地方經濟動能熄火，達成5%目標的壓力，自然將全部落在中央政府肩上。

他說：『如果各個省份他們現在我們看到的，當然就是他們開始去降低他們的對於自己每一個省份的GDP的預估的話， 那我覺得中國的中央政府他們未來一年所面對要去支撐這個5%GDP 他的挑戰就會更大。』

中共恐透過灌水手段美化帳面

只是為了達成經濟成長的目標，蔡明芳認為，中國勢必會採取幾種灌水的手段，像是擴大國防支出，興建無效的基礎建設，甚至透過發放振興券或消費券，鼓勵民眾消費帶動內需，以進一步美化帳面。

新質生產力能為中國經濟帶來活水？

至於中國力推的新質生產力是否能為中國經濟帶來活水？王國臣認為，新質生產力是一個高度資金需求的產業，因此大多數的中小企業將很難參與，反而將集中在像阿里巴巴或騰訊等大型的企業身上 。可是王國臣發現，去年投入新質生產力的大型企業的獲利大多是下降，而且在上證股市上漲兩位數的同時，高科技投資卻是負成長，顯示股市籌集的資金，並沒有或甚至很少轉化為實際固定資產投資，而這都凸顯了企業對新科技發展的信心仍嫌不足。

學者專家眼中的中國GDP

事實上，王國臣說，如果按照他自己的估計，中國去年大概實際的經濟成長，最多只有4.1%左右，而如果按照榮鼎集團的估計，更只有2.5%到3.0%左右，而今年榮鼎集團預估中國的經濟成長更只有1%，因此就實際面來看，中國要達到GDP 4.5%的目標，確實困難重重。