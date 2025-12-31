2026中國跨年晚會：蕭亞軒復出首秀成焦點 王心凌、張韶涵再掀回憶殺

娛樂中心／程正邦報導

蕭亞軒復出首秀在湖南衛視，掀起網友熱議。（圖／軒亞娛樂提供）

隨著 2025 年進入最後倒數，中國各大衛視與網路平台的跨年晚會大戰正式引爆。今年不僅有王一博、肖戰、周深等內地頂流坐鎮，台灣藝人也成為中國各大晚會的「關鍵拼圖」，其中蕭亞軒在湖南衛視的復出首秀，已在各大平台刷出討論新高度。不管是主打實力（羅大佑、張信哲）、甜美（王心凌）還是回憶殺（汪東城、曾沛慈），台灣藝人的多元風格依然在內地市場擁有極高的宰制力與話題度。

以下為您整理 2026 中國跨年夜的台灣藝人分布與晚會亮點：

蕭亞軒宣布唱跨年，粉絲引頸期盼。（圖／翻攝自蕭亞軒IG)

1. 湖南衛視：天王天后級別的「時光盛宴」

湖南衛視今年主打「熾熱出發」，視覺設計採用酷炫的 AR「時光列車」。台灣藝人卡司堪稱各台之冠，主打實力派與情懷殺。

* 台灣藝人陣容： 蕭亞軒 (Elva)、陶喆、王心凌、徐佳瑩、吳克群、戴佩妮、郭靜、王耀慶。

* 核心看點： 蕭亞軒睽違已久的大型舞台備受矚目；王心凌與郭靜預計再掀甜蜜旋風；陶喆則與戴佩妮等實力派歌手共同築起跨年的音樂高牆。

音樂才子陶喆近年都在中國發展，中國跨年晚會都會看到他。（圖／翻攝自陶喆臉書）

2. 江蘇衛視：羅大佑領銜「真唱標桿」

江蘇衛視一向以「全開麥真唱」與頂級舞美著稱，今年在澳門舉辦，陣容偏向文藝與實力唱將的結合。

* 台灣藝人陣容： 羅大佑、張韶涵、歐陽娜娜、李佳薇。

* 核心看點： 音樂教父羅大佑的壓軸演出象徵傳承；張韶涵與李佳薇的高音實力將挑戰現場視聽極限。

情歌王子周興哲將和肖戰同台飆歌，會擦出什麼火花，讓歌迷相當期待。（圖／星空飛騰提供）

3. 東方衛視：肖戰回歸與「周興哲」深情加盟

東方衛視今年以「閃耀City」為題，除了肖戰這位核心焦點外，還邀來了港劇「四朵金花」合體，情懷感十足。

* 台灣藝人陣容： 周興哲。

* 核心看點： 「新世代情歌王」周興哲首度加盟東方衛視，將以其標誌性的暖男唱腔陪觀眾迎接 2026，搭配肖戰的熱度，流量不容小覷。

張信哲將在浙江衛視跨年晚會發表新歌。（圖／潮水音樂提供）

4. 浙江衛視：情歌傳奇「哲哥、小剛」雙強對決

浙江衛視主打王牌綜藝《奔跑吧》家族，音樂部分則邀請了多位實力男唱將。

* 台灣藝人陣容： 張信哲、周傳雄 (小剛)、游鴻明。

* 核心看點： 「情歌王子」張信哲將進行新歌全球首唱；周傳雄與游鴻明的出現，則讓 90 年代的經典情歌迷大呼過癮。

甜心教主王心凌每次出場，都掀起回憶殺變成現場大合唱。（圖／天晴娛樂提供）

5. 北京衛視與央視：古都新貌與紅色情懷

* 央視 (啟航2026)： 吳克群、顏人中。央視首次在革命老區呂梁舉辦，吳克群將代表台灣藝人獻唱，傳遞團結與希望。

* 北京衛視： 潘瑋柏、趙傳。兩位唱將將在居庸關長城與大鐘寺雙主場，展現「時代強音」。

張韶涵歌唱實力有目共睹，造型也相當多變。（圖／翻攝自張韶涵微博）

6. Bilibili (B站)：二次元與經典的跨界衝擊

B站今年依然是年輕人的首選，聯動 10 座城市舉辦「跨年乾杯夜」。

* 台灣藝人陣容： 張韶涵、汪東城、曾沛慈、呂建忠 (Tank)。

* 核心看點： 汪東城與曾沛慈的合體將引發《終極一班》粉絲的集體淚崩；久違的 Tank 亮相更是今年 B 站的一大驚喜。

