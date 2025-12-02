2026中市消防形象月曆亮相 搜救犬也入鏡

記者張秉淞／臺中報導

感謝城市英雄！中市府消防局今（2）日舉辦「2026消防形象月曆發表會」，共13位形象人員，包括9位警消（含1位女性）與4位女性義消參與拍攝。他們以專業、健康與陽光形象，展現臺中消防專業與力量。市長盧秀燕表示，今年形象月曆參與對象更多元，除警消、義消外，也有獸醫師、搜救犬等入鏡，全面呈現消防團隊的專業樣貌。月曆不僅具收藏價值，更肩負推廣防災知識的功能，盼市民在欣賞英姿之餘，也能提升安全意識。

盧秀燕提到，消防月曆的核心不只是俊男美女，而是讓市民看見消防、救災與救難人員的真實面貌。臺中作為全國第2大城市，擁有完整而堅強的消防系統，除正職警消外，還涵蓋義消、宣導志工、獸醫師、結構技師等多元專業成員，皆是守護市民安全的英雄。臺中消防隊不僅在本地投入救災，更曾赴土耳其大地震與花蓮水患第一線救援，尋獲生還者，展現國際級救難實力，感謝所有消防兄弟姊妹的付出，是城市最堅強的後盾。

盧秀燕說明，市府自7年前開始推出消防月曆，由警消同仁、義消與相關專業人員自願無償參與拍攝，一推出便深受民眾喜愛。每年年底發行的消防月曆，已成為深受市民及全國收藏者喜愛的年節熱門品項。今年月曆更出現溫馨亮點，兩位參與拍攝的消防同仁在拍攝後迎來懷孕喜訊，盧秀燕笑稱為「好孕月曆」，象徵福氣满滿。她也說，除欣賞消防人員的精實形象，更重要的是透過月曆傳達防災、防火等重要知識，提醒市民提高防災意識。

消防局表示，近兩年消防形象月曆深受市民喜愛，不僅在發表會現場吸引民眾排隊領取，也是最受歡迎的宣導品之一，更成功結合「捐血換月曆」、「捐發票做公益」等活動，年年吸引眾多市民熱烈響應。今年月曆取景遍及全市代表性場景，如鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館與柳川景觀步道等，也特別選在今年落成啟用的「石岡消防分隊」拍攝，象徵市府持續強化消防量能、提升山城地區救災與救護品質。

消防局分享，此次封面人物由臺中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣擔任，吳怡珣負責搜救犬醫療評估與健康監測，她也說，「隨隊獸醫的使命，就是在任何情況下，都能成為搜救犬最堅強的後盾。」另2月份形象人員林志宇是最年輕成員，21歲即取得消防設備師證照，以年輕專業展現新世代消防力。4月份形象人員蘇君茹為唯一女性警消，熱愛登山、潛水等戶外活動，半年減重13公斤，以行動詮釋堅毅與不放棄的女力精神。

6月份形象人員賴俊憲曾在銷售、精品、百貨與保全多元領域累積豐富的溝通與危機處理經驗，並以重訓與戶外運動強化體能，為消防任務奠定紮實基礎。10月份形象人員鄢筠芳年僅23歲，18歲加入義消，雖課業繁忙，仍投入協勤，展現年輕世代的奉獻與熱忱。

消防局指出，2026消防形象月曆凝聚警消與義消的專業與生命故事，呈現臺中消防最耀眼的一面；未來將持續精進各項防災、救護與救災能量，與市民攜手守護城市安全。此次形象月曆將以贈送的方式與市民朋友分享，市民朋友除了在今日發表會參與消防局臉書活動現場領取外，未能親臨活動的市民朋友也可透過參與捐血、捐發票公益活動獲得1份精美月曆。

<2026消防形象月曆亮相，臺中市長盧秀燕指出，讓城市英雄被看見。（中市府消防局提供）