2026中期選舉亞裔選民成關鍵 兩大政黨將更難忽視

多項選後分析與出口民調顯示，在競爭激烈的選區中，亞裔選民的投票走向，已對選舉結果產生實質影響。圖為曼達尼去年於法拉盛街頭拜票。(本報檔案照)

隨著亞裔人口與選民登記人數持續成長，亞裔美國人正逐漸成為紐約及長島地區不可忽視的政治力量。多項選後分析與出口民調顯示，在競爭激烈的選區中，亞裔選民的投票走向，已對選舉結果產生實質影響，並被視為即將到來的2026年國會與州級中期選舉中的重要變數。

在2025年紐約市長選舉中，曼達尼(Zohran Mamdani)成功當選新任市長，成為紐約市首位南亞裔市長。選後分析指出，他在布碌崙(布魯克林)與皇后區多個移民社區中獲得顯著支持，特別是在亞太裔、尤其南亞裔選民之間，其以生活可負擔性與經濟議題為核心的競選訴求，成功動員部分過去投票率不高的選民。

選舉研究指出，亞裔選民長期被歸類為「低投票傾向族群」，即具備投票資格，但未必在每一輪初選或地方選舉中穩定投票。然而，從近年的選舉結果來看，當競爭接近、議題切身時，這群選民的參與度與影響力明顯提升，成為左右選情的重要因素。

亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示，亞裔政治參與在紐約的重要轉折點之一，是2012年華裔國會眾議員孟昭文當選，讓更多亞裔選民與潛在候選人意識到，參政並非遙不可及。「人口成長與選民登記的累積效應，正在逐步改變政治生態，未來兩大政黨都將更難忽視這個族群」，她表示。

皮尤研究中心(Pew Research Center)於2024年發布的研究指出，全美具投票資格的亞裔美國人已達約1500萬人，且過去20年來，其成長速度在主要族裔中居冠。2020年至2024年間，亞裔合格選民人數增加約15%，明顯高於全體選民約3%的增幅。

在長島地區，民主黨眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)所屬的第三國會選區，亞裔與太平洋島民人口比例超過25%，為長島各選區之冠。該選區橫跨皇后區白石鎮、納蘇郡北部與中部，並延伸至蘇福克郡部分地區，相較之下，其他選區的亞裔人口比例明顯偏低。

地方層級方面，近年亞裔候選人在紐約市與長島逐漸嶄露頭角，其中南亞裔政治動員力表現尤為明顯。相關倡議人士表示，南亞裔選民普遍關注經濟與移民政策，H-1B工作簽證限制等議題，往往影響其政黨選擇；但保守價值與親商立場，也使部分選民在不同選舉中展現出跨黨派投票傾向。

錫克裔美國人法律防衛與教育基金會(SALDEF)執行長吉爾(Kiran Gill)表示，亞裔社區近年政治參與意願明顯提升，「過去長期被忽視的選民，如今更願意被動員、被傾聽，這也意味著未來無論民主黨或共和黨，都必須更積極與亞裔社區互動」。

