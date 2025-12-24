2026中正萬華參選爆炸！卓冠廷力挺張銘祐拚初選

政治中心／綜合報導

2026九合一大選將至，其中台北中正萬華選區，光是民進黨內就有三位新人搶出線，包括曾經參選過的萬華在地青年康家瑋，新人馬郁雯與名嘴張銘祐，可以說初選戰況激烈，今天張銘祐特別找來新北市議員卓冠廷助陣，發送高麗菜，爭取選民支持。

台北市議員參選人張銘祐：「今天的高麗菜很大顆很漂亮。」又大又圓的高麗菜，親手發到民眾手上，民進黨中正萬華選區參選人張銘祐，一早就在服務處忙進忙出，還找來新北市議員卓冠廷，拉抬聲勢！

新北市議員（民）卓冠廷：「每天早起站路口的人，就是台派戰鬥雞張銘祐，這就是水牛精神，中正萬華區需要一個正港的台派。」不僅現身力挺，還帶三峽在地名產金牛角，盼張銘祐像他的師父游錫堃一樣，擁有水牛精神，成功拿下參選門票，民眾拿到高麗菜超開心。





民進黨想爭取黨內中正萬華初選的不只張銘祐，相隔六百公尺，也忙著在市場掃街拜票的康家瑋，兩人較勁意味濃。（圖／民視新聞）





民眾：「他很努力很肯做的一個青年，這樣農民也可以照顧得到也很好啊。」民眾：「他平時都有出現在媒體，我們都有看過，應該是對我們台灣有幫助。」民進黨台北市議員擬參選人張銘祐：「我們希望用愛來撫平大家的心靈，所以才特別跟冠廷，來用送高麗菜的方式，來撫平大家的心靈，把愛傳遞給大家。」

但民進黨想爭取黨內中正萬華初選的不只張銘祐，相隔六百公尺，也忙著在市場掃街拜票的康家瑋，兩人較勁意味濃。民進黨台北市議員擬參選人康家瑋：「我們都曾早拚到晚，我們也沒有說，因為選舉比較接近，所以才有大動作，我們一直以來這一年多來，都持續在深耕。」

即使聲音都啞了，依舊熱情和選民問候，不過中正萬華選區戰況激烈，現有8席中，國民黨與無黨籍佔了5席，民進黨在吳沛憶當選立委後，等同綠營釋出1席空間，沒有意外民進黨會在這區提名四席，目前檯面上看，除了現任的劉耀仁、洪婉臻爭取連任外，再加上康家瑋、張銘祐及馬郁雯，將呈現5搶4局面。





馬郁雯走進市場一一向攤商問候，展現誠意。（圖／民視新聞）





民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯：「選舉過程中每個人都有自己的節奏，接近初選當然這步調上，會越來越緊湊，但大家不用擔心我有神秘嘉賓，請大家敬請期待。」馬郁雯一人包著包包，走進市場一一向攤商問候，展現誠意，民進黨初選預計落在三、四月舉行，中正萬華，新人輩出，各個摩拳擦掌，力拚出線。

