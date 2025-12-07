政治中心／林彥君 鍾能銘 台北報導

2026議員選戰開打！台北競爭最激烈的就是中正萬華，光是民進黨內就有三位新人搶出線，張銘祐服務處今天成立，特別找來同派系的王義川助陣。更讓人關注是這裡出現三大高顏質的新人，民進黨的馬郁雯、民眾黨的吳怡萱，還有國民黨應曉薇女兒應佳妤，也傳出有意接棒。

主持人：「咱作伙炒米粉台灣一百分。」穿上圍裙戴上帽子，民進黨中正萬華選區參選人張銘祐，服務處正式成立，同黨立委王義川也到場拉抬聲勢。立委（民）王義川：「我特別要求張銘祐，我說你不敢挺台灣，你不敢說你是台派，你不敢說你是台組，你就不要選了，民進黨這個旗子，大支旗子把它插在服務處上面，拜託大家接到電話，就說我就是挺張銘祐，其他都不用問了。」

台北市議員參選人張銘祐：「來囉要炒了喔。」張銘祐炒熱現場也把選情炒熱，同一時間、相隔不到500公尺，同樣拚黨內初選的康家瑋，也在掃街拜票，隔空較勁意味濃。台北市議員參選人康家瑋vs.民眾：「康家瑋本人哇我的袋子欸。」





2026中正萬華參選爆炸！張銘祐拉王義川站台拚出線

中正萬華區出現三大高顏質的新人，民進黨的馬郁雯是其中一人，近日積極爭取選民支持。（圖／民視新聞）





手上拿著一大包口罩，熱情發送，綠營小雞們全力拚出線機會，同選區競爭者還有她。前記者馬郁雯披上綠營戰袍，一早就到市場掃街，跟攤商親切打招呼，不過中正萬華選區戰況激烈，現有8席中，國民黨與無黨籍佔了5席，民進黨在吳沛憶當選立委後，只剩2席，檯面上的新人，有新系的馬郁雯、湧言會的康家瑋、以及正國會的張銘祐。不僅如此，民眾黨還會推派吳怡萱出線，而國民黨則是應曉薇23歲女兒「應佳妤」傳被點名接棒，中正萬華三金釵戰局成形。





2026中正萬華參選爆炸！張銘祐拉王義川站台拚出線

同樣拚黨內初選的康家瑋，也在掃街拜票，隔空較勁意味濃。（圖／民視新聞）





台北市議員參選人馬郁雯：「我覺得還是要回歸到，所謂參選人的本質，以及這個人是否願意傾聽民意，也期待在明年的選戰中，能夠正向的選舉。」新人搶出線，誰能被提名，明年3、4月的初選，見真章。

