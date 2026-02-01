2026中正萬華一級戰區！ 綠選將拚掃街 藍新人質疑加權不公

台北市 / 綜合報導

2026議員選戰，北市中正萬華和松山信義，可以說是新人一級戰區，大家都把握年前的週日跑行程，但針對藍營初選加權制度，松信擬參選人滿志剛有些怨言，滿志剛認為有些參選人因為年紀輕加上更換選區，可以加權到100%，等於一票抵兩票並不公平；對此同選區可以加權的李明璇回應，沒有把重點放在加權制度上，因為爭取選民認同更重要。

年前的週末，台北市中正萬華區藍綠要選議員的新人，不約而同現身南門市場掃街，發放和黨內大咖的聯名春聯，力拚提升知名度。民進黨議員擬參選人張銘祐說：「這是游錫堃院長的春聯，祝你新年快樂，我是張銘祐，再拜託。」國民黨議員擬參選人郭音蘭說：「這是我跟川伯的聯名春聯，給你好事發生。」郭音蘭也和松信新人滿志剛，抱團壯大聲勢。

因為這回國民黨的初選新人加權制度，35歲以下可以加權70％，35到40歲可以加權50％，該選區第一次參選還可以再加30％，對比松信其他擬參選人，楊智伃因為年齡加上上回是投入不分區立委，首度在松信參選可以加到100%，李明璇則是從2024年的，高雄第八選區立委改到松信參戰，同樣在初選民調中一票抵兩票，而已經超過40歲的滿志剛，二度投入同一選區選戰，加權百分比則是掛零。

國民黨議員擬參選人滿志剛說：「既然這個制度都已經通過了，那我尊重也接受，但我只是希望，未來中央是可以再做一個新人的規劃，畢竟你接到一通電話，你會被放大成兩到三通，可是在你大選的時候，他真的可以被放大到兩票三票嗎。」

國民黨議員擬參選人李明璇說：「我有年紀加權，但是新人加權的部分，我還沒有看到說是不是100%的確定，加權對我來說，我沒有把它當作是，我這一次勝選最重要的一個因素，反而是我覺得，我提前準備，然後每一天各種的行程我都努力地跑。」國民黨初選競爭激烈，新人各自努力爭取提名過關。

