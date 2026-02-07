2026中港大排光雕 如火如荼布展中

來中港大排散步運動的民眾發現特色燈飾，紛紛詢問亮燈開展時間。（圖：新北市水利局提供）

眾所期待的2026年新莊中港大排光雕展正在如火如荼地進行布展。為了帶給市民最震撼的視覺盛宴，工程人員也在加緊安裝燈飾並進行測試。新北市政府水利局提醒，河廊布展期間，遊客在休憩與散步時務必注意自身安全，並配合現場的導引。

水利局表示，中港大排光雕已成為新莊年度盛事。為了確保光雕的視覺效果能完美呈現，現場佈置了各類精密的燈飾設施和配電線路。特別呼籲民眾在經過施工區域時要留心腳步，並提醒同行的孩童切勿觸碰、拉扯燈飾設施或跨越護欄，以確保安全及光雕設備的完整性。

水利局長宋德仁指出，今年是第六屆中港光雕展，隨著活動知名度的提升，水利局在規劃與設計上更加用心。目前河廊的布置工作已全面展開，許多散步的民眾驚喜地發現了特色燈飾，紛紛詢問亮燈的開展時間。宋德仁特別提醒，布展期間燈飾設施配有相關電路，請民眾在經過河廊時務必遵守「動眼不動手」的原則，切勿觸碰或拉扯設施，共同維護展場的安全。

目前，各項光雕作品正陸續設置中，精彩的美景值得期待。水利局感謝市民朋友的理解與配合，讓我們共同守護這座迷人的河廊光雕，期待在三月一起迎接璀璨之夜。活動相關資訊歡迎搜尋臉書粉絲專頁「新北水漾」查詢。