2026中臺灣燈會教育局「童趣歡樂谷」 光影互動超吸睛

（地方中心／綜合報導）2026年中臺灣燈會將於2月15日(星期日)至3月3日(星期二)盛大開展，除2月16日除夕不營運外，共計16日在臺中市中央公園登場，臺中市政府教育局以「閱讀」與「童話」元素，打造「童趣歡樂谷」燈區；另有親子共讀並邀請民眾闔家賞燈「閱讀蜜馬」活動，可參加抽獎，千萬別錯過。

教育局長蔣偉民說，「童趣歡樂谷」燈區共設計「童趣歡樂谷、智慧糖果屋、勇敢音樂家、田野奇跡、幸福馬車、逐夢之樹、夢飛象、蛻變的小鴨」等8座特色燈組，結合傳統花燈與異材質設計，融合光影藝術、音樂、表演及互動體驗等多元呈現方式，將耳熟能詳的經典童話故事重新以藝術裝置燈組詮釋，以小巧思達到故事想傳達給讀者的精髓之處，展現煥然一新的教育局燈區風貌，營造歡樂甜蜜的節慶氛圍，打造深受大人與孩童喜愛的親子燈區。

圖／中臺灣燈會教育局燈區。（台中教育局終身教育科提供）

其中，智慧糖果屋是一座繽紛壯觀的糖果建築，周圍有無數甜點，最特別的是設有「互動步道」，當大小朋友踏上去時，燈光會隨著腳步一步步亮起，象徵在甜味中獲得智慧的光芒！而主燈「逐夢之樹」更設有互動裝置，只要拍打鼓面、按壓薩克斯風或彈奏豎琴，就能完成「點亮童話」的任務，讓七彩巨藤閃耀綻放，每小時還會有一場3分鐘的音樂燈光秀，打亮每一張相信童話的微笑臉龐。

圖／中臺灣燈會教育局燈區。（台中教育局終身教育科提供）

另外，幸福馬車燈區每半小時會有美麗的仙杜瑞拉出現在現場與大小朋友互動，教育局也邀請了小朋友最喜歡的「陸爸爸說故事」，在春節初一、初二、初三晚上7點半到8點在現場說故事，千萬不要錯過！

圖／中臺灣燈會教育局燈區。（台中教育局終身教育科提供）

為鼓勵親子共讀並邀請民眾闔家賞燈，還推出「閱讀蜜馬」活動，學生於2月8日(星期日)至3月3日(星期二)期間至「臺中市線上閱讀認證系統」-「閱讀蜜馬」活動網頁，閱讀前述活動網頁所列建議圖書並進行閱讀認證，即可參加抽獎(獎額300名)，抽中可獲得文具組；另已通過認證3本以上書籍者，在燈會期間(2月15日至3月3日)至本局「童趣歡樂谷」燈區拍照，上傳1張照片至活動網頁，可再獲得第2次抽獎機會(獎額90名)，抽中可獲得「童趣歡樂谷燈區-燈組拼圖」，讓大小朋友累積閱讀紀錄外，也能感受充滿童趣歡樂的賞燈體驗。

