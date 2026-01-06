2026中臺灣燈會暖身開跑！ 姆明一族陪市民迎新春

姆明一族讓中市民感受童話般的幸福年節氣息（圖:臺中市政府提供）

迎接2026馬年新春，「中臺灣燈會」2月15日小年夜將在中央公園璀璨登場，今年燈會首度攜手 Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」，為城市注入滿滿幸福能量。臺中市政府表示，為營造「臺中全城 MOOMIN ON！」的歡樂氛圍，即日起姆明一族（The Moomins）將驚喜現身全市各區公所、戶所及知名文化地標，市民在洽公或走訪城市角落時，就能轉角遇見可愛的姆明，提前感受童話般的幸福年節氣息。

臺中市政府表示，中臺灣燈會以「幸福蜜馬・臺中 MOOMIN ON！」為主題，巧妙結合「Moving on」的諧音，讓姆明一族（The Moomins）化身城市幸福使者，即日起至 3 月 3 日燈會期間，驚喜現身各機關洽公空間，綻放溫暖療癒氛圍。

民政局說明，擁有大大鼻子、軟綿綿又圓滾滾身形的姆明（Moomin），以可愛俏皮的形象風靡全球，累積超過 1,500 萬追蹤者。自 1945 年首部小說問世以來，奇幻溫馨的姆明谷童話故事書已被翻譯成 超過50種語言，成為全球孩子與成人共同的成長記憶，而性格溫和卻勇敢、充滿好奇心的姆明，熱愛自然、勇於冒險，在故事中不斷傳遞溫暖與希望，象徵和平、友誼與療癒力量，如今已成為極具國際文化影響力的經典品牌。