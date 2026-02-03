2026中臺灣燈會2月15日登場

山區由豐原慈濟宮出發，將點燈平安橋與燈謎等傳統祈福元素轉化為創新互動體驗（圖:臺中市府提供）

2026中臺灣燈會將於2月15日到3月3日在臺中中央公園盛大登場，今年首度以「姆明一族（The Moomins）」IP作為策展語彙，規劃7大主題展區。民政局長吳世瑋表示，民政局「幸福祈願村」展區，串聯屯、海、山、城四大地域代表宮廟，以創意花燈呈現宗教祈福與城市文化魅力，並結合AR互動體驗、姆明（Moomin）主題拍貼機及人偶合影活動，邀請大家一同走進燈海許願祈福、拍照打卡，感受臺中多元共融的幸福風貌。

臺中市民政局指出，「幸福祈願村」邀集四大地域具代表性的在地宮廟打造主題燈組，展現臺中信仰文化的深厚底蘊與地方特色。其中，屯區以大里七將軍廟為主題，透過七將軍爺造型燈組，傳遞忠義精神與守護家園的信仰力量；海線結合梧棲鴨母寮永天宮，以媽祖端坐舞台中央，搭配乘浪而行的祥舟與流動光影，營造海上安瀾、庇佑平安的意象；山區由豐原慈濟宮出發，將點燈、平安橋與燈謎等傳統祈福元素轉化為創新互動體驗，讓民眾在賞燈同時感受祈願儀式的溫度。此外，城區攜手南屯萬和宮，以龍馬神獸為主視覺，象徵太平盛世，祈願世界祥和、城市安樂。



除四大主題燈組外，展區也融入稻米、漁業、水果及夜市文化等在地元素打造特色造型花燈，展現臺中多元產業與城市活力；現場同步推出「心願發射站」與「果漾變身趣」兩項AR互動體驗，邀請民眾化身繽紛水果人或彩繪專屬天燈，把祝福與心願送上夜空，讓賞燈不只是欣賞光影，更是一場充滿溫度的祈願之旅與共享幸福的城市體驗。