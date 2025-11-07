2026九合一選舉11/28選什麼？候選人、參選人差在哪？保證金、選舉補助款、政治獻金又是怎麼規定？

2026九合一選舉 將在明年11月28日登場，除了地方首長、縣市議員，你還知道要選出哪些公職人員嗎？究竟2026九合一選舉誰有投票資格？擬參選人、候選人、參選人差在哪？保證金、選舉補助款、政治獻金是什麼？Yahoo新聞編輯室整理一系列選舉專用術語，帶你了解、複習常見的選舉用語！

看更多》 蘇巧慧選新北市長出戰黃國昌！2026六都市長可能參選名單還有誰？

2026九合一選舉將於2026年11月28日登場。（示意圖／Getty Images）

2026九合一選舉重要日程

2026年8月20日（四）：發布選舉公告

2026年10月23日（五）：候選人抽籤決定號次

2026年11月12日（四）：公告直轄市長選舉候選人名單

2026年11月17日（二）：公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單

2026年11月24日（二）以前：公告選舉人人數

2026年11月28日（六）：投票、開票日

2026年12月4日（五）：公告當選人名單

2026九合一選舉是什麼？要選出哪九類地方公職人員？

九合一選舉為每四年舉行一次的地方選舉，因為和中央選舉（總統及立委）每隔兩年輪流登場，也被視為總統的期中考試，每屆會選出以下九類地方公職人員：

直轄市長

直轄市議員

縣（市）長

縣（市）議員

鄉（鎮、市）長

鄉（鎮、市）民代表

直轄市原住民區長

直轄市原住民區民代表

村（里）長

2026九合一選舉誰有投票資格？

公職人員選舉罷免法第三章 寫明，年滿20歲之中華民國國民，且在選舉區繼續居住四個月以上，才有投票資格。

擬參選人、候選人、參選人差在哪？

根據 政治獻金法 、 公職人員選舉罷免法 ，擬參選人、參選人、候選人的差別如下：

擬參選人 ： 政治獻金法第2條 提到，擬參選人指的是在 政治獻金法第12條 規定期間內，已依法完成登記或有意登記參選公職之人員。

候選人 ： 公職人員選舉罷免法 正式用語，意指符合年齡資格，且於其行使選舉權之選舉區登記為公職人員候選人者。

參選人：由於競選活動往往在登記參選前就開跑，政治文宣、新聞報導上常可見到「參選人」一詞，但其實參選人並非正式用語。

保證金是什麼？要繳多少錢？會被沒收嗎？

按照 公職人員選舉罷免法第32條 ，登記為候選人時，應繳納登記保證金，金額由選舉委員會於事前告知。目前中選會尚未公告2026九合一選舉登記保證金的金額， 以2022九合一選舉​​為例 ，直轄市長候選人保證金為新台幣150萬元，縣（市）長、直轄市議員20萬元，縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長12萬元，鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長為5萬元。

廣告 廣告

原則上，保證金會在當選人名單公告日後30日內發還。不過 公職人員選舉罷免法第32條第4項 有寫到，要是上述候選人，依 同法第25條 規定為無效登記之候選人，或者未當選且得票不足「選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十」的門檻，保證金將不予發還。

選舉補助款是什麼？每票補貼多少？誰可以獲得？

公職人員選舉罷免法第43條 指出，選舉補助款正式名稱為「競選費用補貼」，每票補貼新台幣30元，但不得超過各該選舉區候選人競選經費最高金額。之所以會設立選舉補助款，是因選舉活動所需經費支出相當可觀，政府透過補貼候選人競選費用的方式，期望給予更多具有服務熱忱但資源不足者一個參選的機會。

想要獲得競選費用補貼，得票數須符合規定，門檻依當選人數不同而異，若當選人數為一人，得票數須達該選舉區當選票數三分之一以上；當選人數為兩人以上，得票數則須達該選舉區當選票數二分之一以上。

政治獻金是什麼？哪些人可以捐？最多可以捐多少？

依據 政治獻金法第2條 、 第5條 ，政治獻金指的是 政治獻金法第7條 規定可以捐贈政治獻金者，無償向擬參選人、政黨、政治團體提供各類經濟利益，包含動產（比如支票）、不動產（比如競選辦事處）、不相當對價之給付、債務之免除等；但不包括黨費、會費與義工服務。

廣告 廣告

簡單來說，不是每個人都可以捐政治獻金，也不是每個人都可以收政治獻金，也不是每一種東西都可以被視為政治獻金；怎樣才算是合法的政治獻金， 政治獻金法 有明確規範。 政治獻金法第12條 並提到，擬參選人收受政治獻金期間，從選舉公告發布日起算，最晚至投票日前一日為止。

至於捐贈金額上限， 政治獻金法第17條 、 政治獻金法第18條 也有明定：

對「同一」政黨或政治團體，個人每年捐贈總額上限為新台幣30萬元，營利事業為300萬元，人民團體為200萬元。

對「不同」政黨或政治團體，個人每年捐贈總額上限為新台幣60萬元，營利事業為600萬元，人民團體為400萬元。

對「同一」擬參選人，個人每年捐贈總額上限為新台幣10萬元，營利事業為100萬元，人民團體為50萬元。

對「不同」擬參選人，個人每年捐贈總額上限為新台幣30萬元，營利事業為200萬元，人民團體為100萬元。

撰稿記者：吳怡萱

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料