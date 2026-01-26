2026乳霜推薦：36款最強保濕、抗老、修復乳霜評比，解決乾癢暗沈與鬆弛 | 柯夢波丹

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Anastasiia Krivenok

進入 2026 年，乳霜不再僅僅是冬天的代名詞，而是轉化為肌膚的「修護防護罩」。面對極端氣候與現代生活的高壓、光老化挑戰，單純的保濕已不足夠，「屏障修復」和「精準鎖水」才是維持肌齡的關鍵。

許多人在秋冬搜尋「乳霜推薦」時，常陷入「越貴越好」的迷思，卻忽略了膚質才是成效的決定因素。

乾性肌若缺乏油脂鎖水，細紋便會隨之而來；

油性肌若選錯質地，反而會造成粉刺負擔；

混合肌更需要針對局部乾癢與 T 字出油進行分區精準對策。

《COSMOPOLITAN》美妝編輯團隊建議，肌膚開始出現乾燥脫屑...等敏感狀況，要先用保養品穩住膚況，再針對抗老、撫紋、保濕修復、鎖水...因應需求做深度保養。保養中「乳霜」屬於油脂含量較高的保養品，潤澤、修復敏感乾燥肌膚，達到鎖住養分的保濕包覆功效。除了基本保濕滋潤乳霜，針對敏感肌修護、撫紋抗老的乳霜都深受網友喜愛。



廣告 廣告

《COSMOPOLITAN》美妝編輯團隊深知這份選擇困難，針對 2026年最新趨勢、最新氣候與網友口碑，深度盤點 36 款年度最強、最值得入手的36款乳霜推薦，從抗老黑馬到敏感肌救星，帶你找出命定款！從強調頂級成分逆齡的富勒烯、天后名媛愛用的膠原緊緻精華成分，到敏感肌最愛的神經醯胺修護，從成分解析到實測體驗，幫妳找出那罐能與妳肌膚共鳴的命定鎖水神霜！

2026 乳霜推薦清單：

豐傑生醫 富勒烯肌因逆齡霜 JS婕洛妮絲 10%神經醯胺保濕修護霜 ELIXIR怡麗絲爾 膠原緊V澎潤霜 DIOR 雪晶靈極亮光采輕凝霜 DIOR 精萃再生午夜玫瑰霜 GUERLAIN 蘭鑽御光能量乳霜 LANEIGE 水酷修護保濕霜 ESTEE LAUDER白金級黑鑽松露逆時煥顏霜

La Prairie 魚子美顏乳霜 / 魚子美顏輕乳霜

雪花秀 極致臻秀乳霜 SK-II 致臻肌活能量活膚霜 AROMATHERAPY ASSOCIATES澎潤保濕乳霜/滋潤修護乳霜 雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜 克蘭詩 至臻凝時月神花乳霜 CHANEL 1號紅色山茶花豐潤乳霜 EXOCARE 雪光肌透亮輕乳霜 Elixir 膠原50緊緻霜CP Revital 御光奇肌抗皺亮白凝乳霜 敏感話題 保濕修護霜 DIOR 精萃再生玫瑰賦活乳霜 HAE肌本職 青黛萬用修復霜 HAE肌本職 滋養修護撫紋乳霜 #暖氣霜 RMK W修護菁萃油霜 雅詩蘭黛 年輕無敵膠原霜 肌膚之鑰 精質乳霜 CHANEL 奢華精質重生修護霜 ELEMIS 海洋膠原緊緻精華乳霜 Darphin 深海緊緻賦活精華乳霜 la prairie 魚子美顏豐盈再造霜 la prairie 鑽白魚子時空聚光緊膚霜 Giorgio Armani 新生奇蹟乳霜 HR赫蓮娜 白繃帶修護乳霜 Kiehl's 超進化全能修護超級乳霜 歐舒丹 蠟菊賦活極萃霜 LA MER 經典乳霜 FORTE 6%精純胎盤素肌活乳霜

2026乳霜推薦：豐傑生醫 富勒烯肌因逆齡霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: 豐傑生醫

守護顏值的超強黑馬！這款被網友譽為「專櫃等級，開架價格」的抗老乳霜，是來自台灣MIT品牌豐傑生醫的傑出之作！逆齡霜最大亮點，在於其高濃縮成分與霜體技術，都比照頂級專櫃保養品等級，並使用榮獲諾貝爾獎的「Fullerene富勒烯」原料注入乳霜中，並佐以珍稀成分－喜馬拉雅山白龍膽、蜂王漿五胜肽，專為為亞洲女性設計，是一款冬天滋潤、夏天清爽不黏膩的抗老乳霜代表作，享有「肌膚的時光機」美名。今年更榮獲英國UBA環球美妝獎，評審一致讚譽為「最好的抗老產品」，展現逆轉肌齡的非凡力量，魅力無可挑剔。

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: 豐傑生醫

Fullerene富勒烯為頂級撫紋原料之一，1公克的價格甚至比胜肽還要昂貴，逆齡霜因添加高含量的富勒烯，獲得官方認可的球體標章，展現了市場上罕見的頂級配方。

此外，逆齡霜更集結了「7大抗老巨星」強勢助攻，如深海紅棗膠原蛋白、鎖水磁石、角鯊烷、3D肌因肽、緊實抗皺因子等珍稀成分，協同富勒烯加乘抗老能量，讓肌膚更彈潤緊緻。配合獨特雙向霜體技術，迅速滲透至肌底，質地如絲滑奶油般細膩，輕抹之下猶如蛋白般輕盈服貼，吸收力驚人且毫無黏膩感，炎夏使用也清爽宜人。

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: 豐傑生醫

而在美妝版上，逆齡霜則被稱為「內行人才懂，CP值超級高」的神級乳霜，不少粉絲使用後直呼：「用了逆齡霜真的好驚艷，真的覺得保養品不是擦安心，是看得到效果的，用量省又好吸收。」尤其針對撫紋、提拉效果絕佳，這款「國民愛用乳霜」，是小資族體驗專櫃級水準的最佳選擇。

豐傑生醫 富勒烯肌因逆齡霜 30ml NT1,680

了解更多



2026乳霜推薦：JS婕洛妮絲 10%神經醯胺保濕修護霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: Jealousness婕洛妮絲

肌膚即刻救援之王！絕對要頒發給高效保濕跟清爽質地同時並存的JS婕洛妮絲全新保濕修護霜，它使用非常純淨簡單且素食者友善的成分，並通過德國權威機構Dermatest認證為Excellently等級！「敏感肌適用配方」穩定膚況同時滋潤保濕，修復換季時節乾癢不適膚況，緊緊鎖住水份還給肌膚細緻彈嫩觸感，敏感肌和孕媽咪使用也無負擔，一抹養出健康透亮光采！完全就是敏感肌救星！

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: Jealousness婕洛妮絲

JS婕洛妮絲最新乳霜帶來高機能補水感，關鍵成分就是「10%五重神經醯胺」，它可以幫助肌膚長時間維持在吸飽水的狀態，舒緩肌膚不適還能穩定膚況。B5+玻尿酸更可以鎖住水份，臉上的細紋、瑕疵在長時間使用後也有改善喝飽水的肌膚充滿澎潤少女感！

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: Jealousness婕洛妮絲

採用75%阿爾卑斯山冰川溫泉，透過微量元素讓乳霜更好吸收，用在肌膚上沒有厚重感，不只秋冬夠滋潤，連春夏用也不怕致痘、泛油光，妝前使用更能幫助後續底妝服貼，帶來高解析度也無法攻破的嫩嬰膚質，一起養出健康肌！

Jealousness婕洛妮絲 10%神經醯胺保濕修護霜 50ml NT1,280

立即購買

2026乳霜推薦：ELIXIR怡麗絲爾 膠原緊V澎潤霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ELIXIR

把保養做到位，就不用怕別人怎麼看你！天后Jolin愛用的神級乳霜-ELIXIR怡麗絲爾「膠原緊V澎潤霜」，這款乳霜添加業界唯一賦活「5大膠原蛋白」複方成分，以及世界首創V型科技，一瓶擁有雙重功效，一瓶抵兩瓶！不僅為肌膚補充膠原蛋白，同時還能幫助臉部肌肉拉提，讓你的肌膚緊緻並且澎潤，達到真正的全方位抗老。搭配「無重力按摩法」效果更為顯著，乳霜輕盈質地親膚、不黏膩易吸收，每天保養過程就像是在幫自己做臉部SPA。

ELIXIR怡麗絲爾 膠原緊V澎潤霜 50g NT3,400

了解更多

2026乳霜推薦：DIOR 雪晶靈極亮光采輕凝霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: DIOR

全新升級的DIOR輕凝霜，「5QD重啟光肌科技」加入零瑕疵修護力，針對肌膚表現瑕疵、膚色不均進行保養，讓肌膚更勻亮細緻，「凝霜質地」輕盈細緻不厚重，擦在臉上有些許涼感並且很快地融入肌膚，膚況呈現絲滑輕盈的滑嫩觸感。



DIOR 雪晶靈極亮光采輕凝霜 50ml NT4,200



2026乳霜推薦：DIOR 精萃再生午夜玫瑰霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: DIOR

迪奧最頂級的保養系列再推出全新之作！蘊含「岡維拉午夜玫瑰萃取」結合「玫瑰胜肽複合物」，創造出最新的「午夜玫瑰胜肽複合物」配方，再加上「8段溫控萃煉術」與「8重推進滲透科技」，能讓肌膚在夜間休息時深層修護肌底，質地親膚細緻，滲透力也很優秀，可依照需求及膚質薄擦或者厚敷。

DIOR 精萃再生午夜玫瑰霜 50ml NT23,000



2026乳霜推薦：GUERLAIN 蘭鑽御光能量乳霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: GUERLAIN

今年最令人驚豔的抗老神霜！嬌蘭推出全新「蘭鑽御光能量乳霜」(#量子霜)，注入珍稀喜馬拉雅雪蘭，打造獨家「亮子激能光導科技TM」，針對肌膚的暗沉、老化問題一網打盡，重拾透亮光澤。

質地豐潤稠密，在乾燥的冬天使用剛剛好，我會搭配「蘭鑽御光玉石能量儀」使用，加強輪廓線的按摩，臉部肌膚循環明顯變好，隔天肌膚超亮又緊緻！



GUERLAIN嬌蘭 蘭鑽御光能量乳霜 50ml NT27,730

2026乳霜推薦：LANEIGE 水酷修護保濕霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: LANEIGE

深受年輕女孩喜愛的蘭芝水酷霜再升級，一口氣推出三種不同的質地版本，滿足乾肌、混和肌、油性肌...各種膚質的需求。添加獨家成分類奈米等級「藍色玻尿酸」，能為肌膚密集補水，三款皆通過皮膚科測試、敏感肌測試、低敏性測試及不致粉刺測試，任何膚質都適用！

LANEIGE蘭芝 水酷修護保濕霜 NT1,450

2026乳霜推薦：ESTEE LAUDER 白金級黑鑽松露逆時煥顏霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: ESTEE LAUDER

頂級乳霜的最佳入門款！雅詩蘭黛推出全新白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，注入著名的「黑鑽松露精萃」成分，能有效修護肌底。加上

獨家「 長壽肌因逆齡科技」能有效賦活「 長壽肌因」，讓你在抗初老的路上不走冤妄路，一瓶就能改善肌膚鬆弛、暗沉等初老問題。

ESTEE LAUDER 白金級黑鑽松露逆時煥顏霜 50ml NT12,500

2026乳霜推薦：La Prairie 魚子美顏乳霜 / 魚子美顏輕乳霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: La Prairie

La Prairie的抗老乳霜在美妝圈是出了名的逆齡有感！今年秋天，最經典的魚子美顏乳霜也推出全新升級版。

延續「魚子精萃複方」的高效活性能量，能加強肌膚結構、緊實肌膚輪廓，再注入全新的魚子微米激萃，小小一顆魚子便擁有300多種豐富珍稀的營養，能幫助肌底變得更健康，提升肌膚澎潤緊緻感！

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: La Prairie

睽違25年後的魚子美顏乳霜升級版，更推出兩種不同質地，豐盈的絲絨質地是秋冬保養的必備款，另一款輕乳霜質地絲滑好吸收，不挑膚質與季節，梳妝台上一定要放上一罐！

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: Cosmopolitan Taiwan

更值得一提的是，這次的玻璃瓶身採可回收的玻璃製成，不只手感更輕盈，護膚同時也能響應環境永續，這也正是La Prairie希望透過品牌啟動「正循環」的實踐力！

La Prairie 魚子美顏乳霜 / 魚子美顏輕乳霜 50ml NT19,950，100ml NT36,300

2026乳霜推薦：雪花秀 極致臻秀乳霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: sulwhasoo

有一陣子沒有推出保養新品的雪花秀，果然一出手就令人驚豔！今年九月，雪花秀推出全新頂級護膚系列：極致臻秀系列，從乳霜、眼霜到精華，一次精準解決你的肌膚老化問題。

乳霜添加了超厲害的臻鑽蔘果活萃成分，從原料萃取便相當講究。臻鑽臻果活萃取自種植於韓國的珍稀植物人蔘果，每年僅有一天透過人工採收的方式摘取，再經15段程序工法，1440小時萃取出最優質的活性，能改善肌膚老化、撫平臉上紋路。

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: Cosmopolitan Taiwan

乳霜質地彷彿奶酪一般輕盈，輕輕抹開就能融入肌膚，建議搭配臉部按摩讓提拉的效果更加倍！

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: sulwhasoo

乳霜的除了瓶身是質感超精緻的月光白陶瓷設計，這次也推出補充瓶， 未來回購時只需要購買補充瓶就好，相當環保！

雪花秀 極致臻秀乳霜 60 ml NT15,000，補充罐60 ml NT12,800

2026乳霜推薦：SK-II 致臻肌活能量活膚霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: SK-II,Cosmopolitan Taiwan

用過SK-II的活膚霜就再也回不去了！升級版的活膚霜注入旱金蓮成分，能抵禦讓肌膚老化的衰老因子，再加上芍藥萃取物，能讓肌膚變得澎潤有彈性。

這次也推出兩種質地的版本，無論任何膚質或肌齡，像是20+在意肌膚出現小細紋...等初老問題，或是30+想針對肌膚鬆弛問題做改善，這罐乳霜都有最適合的解答！



COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: SK-II

這次的升級版除了新成分，香味上也做了細微的調整，比起上一版較馥郁的花香，新版的香味更加輕盈優雅，使用起來也更舒心了！

SK-II 致臻肌活能量活膚霜 50g NT3,990、80g NT5,990

2026乳霜推薦：AROMATHERAPY ASSOCIATES澎潤保濕乳霜/滋潤修護乳霜

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: aa

來自英國的頂級精油護膚品牌AROMATHERAPY ASSOCIATES(AA)推出全新"Bio舒心平衡"系列！

透過藍艾菊、檀香、茉莉三種植萃精油的療癒能量，結合芳療與護膚科技，一次滿足你的身心靈所需！

其中乳霜也推出兩款不同質地，澎潤保濕乳霜質地像是果凍般舒適，添加菸鹼胺、阿爾卑斯高山玫瑰、玻尿酸，滲透力很好，抹在肌膚上馬上就能完整被吸收。另外一款滋潤修護乳霜則注入益生元、阿爾卑斯高山玫瑰精萃，能滋養修護肌膚、讓輪廓更緊實。

AROMATHERAPY ASSOCIATES 澎潤保濕乳霜/滋潤修護乳霜 50ml NT2,500



2026乳霜推薦：雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜

這罐根本就是乳霜界的天花板！ 裏頭注入雅詩蘭黛實驗室精選生長於法國西南部、僅存在於自然環境中無法人工培育的「黑鑽松露」，富含滿滿的蛋白質、維生素、鋅、錳、鐵等豐富營養，再結合獨家「逆齡青春科技SIRT 2」及經典「逆齡青春科技SIRT 1、SIRT 3、SIRT 6」，能有效維持肌膚彈嫩、使膚觸更為緊實細緻！

質地豐盈潤澤，晚上擦完後搭配按摩手技，隔天臉真的變得非常亮，也不見浮腫，真的非常驚豔！

雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜 50ml NT20,650

2026乳霜推薦：克蘭詩 至臻凝時月神花乳霜

克蘭詩至臻凝時系列，以悉心栽種20年才得以萃取的月神花為關鍵原料，運用-196℃凍凝萃取技術，保留植物最大活性，提煉成『月神花活性凝萃』，能幫助肌膚變得細緻年輕。

再加上有機生命之葉萃取與有機山茶油活化肌膚，能為肌膚提供保濕力，輔以加勒比櫻桃果核萃取，幫助肌膚再現肌亮度；透過有機燕麥醣形成拉提薄膜，變得緊緻又平滑。

除了擁有卓越抗氧化與修復力的乳霜新品，克蘭詩也同步推薦一款超厲害的臉部按摩儀。



使用的可是與F1賽車同樣規格的鋅合金材質，新月側可提供如同刮痧的深度按摩，圓墊側則能有效促進肌膚放鬆、升級緊緻。白色圓端柔軟細緻，宛如指尖，靈感來自亞洲指壓，可刺激臉部重點穴位，為肌膚提供氧氣，釋放壓力、促進循環。

自1954年品牌創立，克蘭詩一直致力實踐永續承諾，並將此落實於產品研發產製過程與包裝，這次的瓶罐也都是特別研發的至臻合金，可以回收再利用，非常歡保。



克蘭詩 至臻凝時月神花乳霜 50ml NT12,800

2026乳霜推薦：CHANEL 1號紅色山茶花豐潤乳霜

山茶花對香奈兒來說不只是高貴的象徵，同時也代表著強大的生命力！香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜，富含山茶花神經醯胺成分，能舒緩肌膚乾燥、泛紅的不適，滋潤肌膚，並且為肌膚提供一層防護屏障。

質地宛若綿密的奶油，吸收力很好，很推薦給有抗初老需求的年輕女孩！而且搭配補充瓶包裝非常環保！

CHANEL 1號紅色山茶花豐潤乳霜 50g NTˋ4,000

2026乳霜推薦：EXOCARE 雪光肌透亮輕乳霜

全台首創注入小鹿羊水活萃、符合國際化妝品原料（INCI ）認證的逆齡保養品！

我們都知道，孕婦的羊水蘊含著豐富的養分。擁有卓越再生醫學背景的EXOCARE，與台灣在地特約的優良認證鹿場合作，透過嚴謹、安全的方式萃取出小鹿羊水原料，而每一千萬顆小鹿羊水活萃，僅有0.1%可萃取成為「D-AFE原生賦活因子」，其中富含維生素與胺基酸多種美肌成分，EXOCARE便將其注入保養品中，能修復肌膚、撫紋抗老。

這款乳霜除了富含品牌明星成分「D-AFE原生賦活因子」之外，也添加夏威夷果油、玫瑰花水，同時能讓肌膚恢復明亮！

EXOCARE 雪光肌透亮輕乳霜 50g NT3,280

2026乳霜推薦：Elixir 膠原50緊緻霜CP

添加首創甘草萃取精華CP(甘草萃取精華、甘油)、高濃度膠原蛋白以及彈潤肌質複合配方，能賦予肌膚滿滿彈潤度，解決年輕肌齡所需的老化問題，25歲後的第一瓶抗老乳霜就選它！



Elixir 膠原50緊緻霜CP 45g NT5,050

2026乳霜推薦：Revital 御光奇肌抗皺亮白凝乳霜

一罐同時能達到「緊緻」與「亮白」的多功能乳霜。裏頭添加經典抗皺成分維他命A，能撫平臉上細紋，且蘊含資生堂明星美白成分4MSK、m-傳明酸，能淡化斑點與暗沉，擦完兩週就能感受到膚色變得均勻明亮！

Revital 御光奇肌抗皺亮白凝乳霜 50g NT3,100

2026乳霜推薦：敏感話題 保濕修護霜

這款專為敏弱肌打造的「保濕修護霜 」，含有2大獨家專利成分 ，「 酵母萃取美肌益生元 」 與 「 d program 穩定複合配方 」，能平衡肌膚生態，穩定不穩定的膚況。

另外添加甘草酸二鉀與傳明酸，有效改善肌膚泛紅，提升肌膚天然屏障 。質地輕盈不黏膩，抹在肌膚上非常好吸收。

敏感話題 保濕修護霜 45g NT1,300

2026乳霜推薦：DIOR 精萃再生玫瑰賦活乳霜

DIOR最頂級系列的抗老乳霜！添加全新「玫瑰花瓣萃取」能修護、活化肌膚，「玫瑰花液」能淡化肌膚細紋，以及兩種「醫美胜肽」，能提升肌膚緊緻度與彈力，並偕同「玫瑰果萃取」的賦活能量，讓肌膚變得澎潤年輕。

DIOR精萃再生玫瑰賦活乳霜 15ml NT5,000、50ml NT14,000、填裝瓶 NT12,500

2026乳霜推薦：HAE肌本職 青黛萬用修復霜

秉持著中醫師「治本」理念養護調理膚質，台灣獨創由中醫師共研的中醫醫美品牌「HAE肌本職」主打以「肌膚本質」調理改善肌膚狀況，讓肌膚變得更健康。

這款修復霜從中藥材萃取「青黛」精煉出舒敏高效修復成分「 靛玉紅 」，對於調節廢燥皮屑和屏障修復具有顯著功效，能舒緩肌膚乾癢的不適。另外添加維他命原B5，能滋潤皮表使肌膚彈嫩光滑，從嬰兒到成人、孕婦肌膚、臉部及身體肌膚皆可使用，特別推薦給換季的敏感肌！



HAE肌本職 青黛萬用修復霜 30ml NT450、 100ml NT1250

2026乳霜推薦：HAE肌本職 滋養修護撫紋乳霜 #暖氣霜

HAE肌本職另外一款「暖氣霜」添加當歸、人蔘、紅花等滋補成分，擁有緊緻、養潤老化乾燥肌膚、活化肌膚的功效。除此之外，蘊含具「紅色黃金」之稱的藏紅花，富含大量維生素，有效溫補肌膚所流失的營養、提升肌膚更新代謝。

HAE肌本職 滋養修護撫紋乳霜 50ml NT1,380

2026乳霜推薦：RMK W修護菁萃油霜

混合柑橘和橙花等精油，使用時充滿柑橘花香非常療癒。以完美的比例添加「保濕成分」和「柔膚成分」。賦予肌膚水潤、彈力、光澤和柔嫩。另外，添加大量的植物保養油，塗抹肌膚時乳霜內的油脂會逐漸滑潤延展開來，一邊按摩臉部肌膚真的超舒適。

使用方法：先使用保濕液(化妝水)調理肌膚後，取珍珠大小的用量，由臉部的中央開始向外側延展塗抹於全臉，再使用雙手手掌包覆肌膚的同時，輕柔的按壓徹底滲透吸收。



RMK W修護菁萃油霜 30g NT2,250，補充瓶 30g NT1,900

2026乳霜盤點：雅詩蘭黛 年輕無敵膠原霜

在美妝版上深受網友激推的雅詩蘭黛「年輕肌密無敵霜」配方升級了！今年，改版成功能更強大的「年輕無敵膠原霜」。

運用高科技萃取技術添加「白芙蓉花八大精萃」及「極效仙人掌精萃」，讓肌膚協同膠原作用的功效再翻倍，能針對因膠原蛋白流失所產生的細紋皺紋、毛孔粗大、鬆弛、乾燥缺水等肌膚問題做修護。

除了成分的創新，在質地上也做了全新改變！這次的質地彷彿輕盈的雲朵，清爽而不黏膩，無論白天妝前使用，或者作為夜間保養都很適合，是一款值得回購的抗老神霜！

新品的包裝也更講究環保，不僅使用100%再生回收材質，也推出補充罐，提倡永續精神。

建議搭配臉部按摩手法，沿著輪廓線由下往上提拉，讓緊緻效果加乘。

雅詩蘭黛 年輕無敵膠原霜 75ml NT4,350，補充罐 NT3,550

2026乳霜推薦：肌膚之鑰 精質乳霜

深受名媛、KOL喜愛的肌膚之鑰「精質乳霜」，以核心配方「光采智能複合物」，使肌膚經過夜晚修護、再生，隔天早晨重新煥發青春光采。

持續使用可明顯感受到肌膚更加光滑、緊緻且充滿彈性，是一罐非常值得入手的抗老乳霜。

肌膚之鑰 精質乳霜 NT18,500

2026乳霜推薦：CHANEL 奢華精質重生修護霜

「香奈兒奢華精質重生修護霜」注入了五月梵尼蘭精萃優異的抗老能量，對於撫紋、修復肌膚的效果極致有感！

質地比起一般乳霜更為綿密柔滑，能滋潤乾燥的肌膚，非常適合秋冬時節使用。

CHANEL 奢華精質重生修護霜 50g NT14,300

2026乳霜推薦：ELEMIS 海洋膠原緊緻精華乳霜

號稱全球9秒賣出一罐的海洋藍霜，添加萃取自天然綠藻、紫毬藻的海洋膠原複合物，富含維他命、氨基酸，能夠強化皮膚屏障不受外界刺激侵害，減少皺紋產生。一抹質地化成水，抹在臉上的觸感很舒適，一點黏膩感都沒有。

ELEMIS 海洋膠原緊緻精華乳霜 30ml NT2,700、50ml NT3,900

2026乳霜推薦：Darphin 深海緊緻賦活精華乳霜

從中性肌一路到混合肌都適用的「深海緊緻賦活精華乳霜」含有雙效胜肽配方，一罐就可以達到緊緻、亮白、保濕三大最重要的功效。

搭配獨創「深層拉提按摩手法」使用，針對肌膚的輪廓線由下往上推展，刺激臉部吸收並同時達到緊緻的效果，是許多美容編輯都愛用的抗老首選！



Darphin 深海緊緻賦活精華乳霜 50ml NT10,500

2026乳霜推薦：la prairie 魚子美顏豐盈再造霜

用過la prairie的乳霜，真的再也回不去！富含強效的「魚子精奢純萃成分」，能改善肌膚的緊實度，使臉部輪廓更加飽滿緊緻。

質地細緻綿密，擦在臉上的觸感相當滋潤，我自己會在秋冬時節使用，搭配同系列的眼霜，讓抗老效果更加乘！

la prairie 魚子美顏豐盈再造霜 60ml NT22,600

2026乳霜推薦：la prairie 鑽白魚子時空聚光緊膚霜

另外一款「鑽白魚子時空聚光緊膚霜」也是我非常推薦的抗老+美白二合一神霜。

豐潤細緻的質地，擦在肌膚上滋潤度很夠但不黏膩。能顯著減淡斑點、改善黯淡、無光、膚色不均的問題，讓肌膚由肌底透出健康光澤。

la prairie 鑽白魚子時空聚光緊膚霜 60ml NT26,000

2026乳霜推薦：Giorgio Armani 新生奇蹟乳霜

採訪過許多名媛，她們梳妝台上不能沒有的乳霜就是這瓶！

Armani的黑曜岩乳霜，富含黑茴香種子油與頂級蜜桃核仁油，能深入肌底潤澤修護，改善肌膚乾燥、細紋等老化問題。質地綿密滋潤，推開後會融成絲緞精油，最後在臉上形成薄膜，完整封存保養能量。

Giorgio Armani 新生奇蹟乳霜 30ml NT9,500、50ml NT15,800

2026乳霜推薦：Kiehl's 超進化全能修護超級乳霜

這款適合所有肌膚的「超級乳霜」擁有獨家全能修護科技，並添加頂級修護成份「專利普拉斯鏈GX」，能修護肌底，讓肌膚變得澎潤年輕，另外注入高活性維他命A以及白樺茸萃取，能改善肌膚暗沉與膚色不均。是一瓶擁有修護、長效保濕、澎潤Q彈、撫紋抗皺...的全方位抗老乳霜！推薦給剛入門抗老保養的年輕女孩們！

Kiehl's 超進化全能修護超級乳霜 50ml NT2,800、75ml NT3,200

2026乳霜推薦：歐舒丹 蠟菊賦活極萃霜

細緻柔滑的豐潤乳霜質地，滋潤度夠，但不會過油導致粉刺增生。注入蠟菊超效醇萃，能由內而外全方位修護肌膚、撫平深層皺紋，防止膠原蛋白流失、改善斑點、缺乏彈性及乾燥粗糙等老化現象。

淡淡的植萃香味很舒適，搭配滾輪按摩臉部使用真的非常療癒！

歐舒丹 蠟菊賦活極萃霜 50ml NT4,450

2026乳霜盤點：LA MER 經典乳霜

風靡半世紀的 La Mer 經典乳霜，一直是保養控化妝桌上不可或缺的必備品！豐盈細緻的乳霜質地，滋潤不黏膩。

注入傳奇活性修護成分Miracle Broth™奇蹟活凝金萃。一抹立刻修護乾燥肌膚。

LA MER 經典乳霜 60ml NT13,300

2026乳霜盤點：FORTE 6%精純胎盤素肌活乳霜

針對熟齡女性設計的「6%精純胎盤素肌活乳霜」添加水母與海草萃取，另外運用3D基因胜肽幫助提升肌膚含水量，幫助肌膚回復彈性與緊緻。

FORTE 6%精純胎盤素肌活乳霜 55ml NT 6,600

2026 乳霜推薦選購 QA：鎖住水嫩、對抗老化全攻略

Q1：為什麼在保養最後一步一定要使用乳霜？

乳霜是油脂含量較高的保養品，主要功效是「潤澤與鎖水」。它能在肌膚表面形成一道保濕包覆膜，將前面擦的精華養分緊緊鎖住，對於修復敏感乾燥肌膚特別重要。

Q2：混合肌或油性肌膚，該如何挑選適合的乳霜？

建議選擇質地較輕盈的「輕乳霜」或「凝霜」。許多品牌如 LANEIGE 蘭芝 或 SK-II 都推出了多種質地版本，能提供補水效果卻不致粉刺，讓肌膚維持清爽不黏膩的觸感。

Q3：針對抗老、撫紋需求，有哪些推薦的核心成分？

2026 年最受歡迎的抗老成分包括富勒烯 (Fullerene)、A醇、胜肽以及神經醯胺。例如 豐傑生醫 與 ELIXIR 怡麗絲爾 的產品，皆主打針對膠原蛋白與緊緻 V 臉進行修復，能有效預防初老與鬆弛。

Q4：敏感肌在換季乾癢時，乳霜該如何發揮修護效果？

當肌膚出現脫屑或乾癢時，應優先選擇標榜「穩膚」與「修護」的產品。如 JS 婕洛妮絲 的神經醯胺霜或 HR 赫蓮娜 的黑白繃帶，能強化皮膚屏障，先穩定膚況後再進行抗老保養。

2026 乳霜推薦美妝編輯總結：選對鎖水層，保養才有感！

總結這 36 款年度熱門乳霜，我們發現 2026 年的產品更加強調「質地分級」與「成分精準化」。要從眾多選擇中脫穎而出，請根據您的核心需求進行挑選：

乾肌與敏感肌： 首選含有 神經醯胺、B5 或經典修復成分 的乳霜（如 La Mer、JS 婕洛妮絲），重建肌膚保濕屏障，緩解乾癢脫屑。

初老與熟齡肌： 鎖定 A醇、胜肽或專利膠原科技 （如 ELIXIR、雅詩蘭黛、豐傑生醫），針對細紋與鬆弛進行深度拉提。

油肌與混合肌： 推薦選擇「水凝霜」或「輕乳霜」質地（如蘭芝、SK-II 輕盈版），補水鎖水的同時維持清爽不悶痘。

保養的最後一道工序就是乳霜。無論你的預算與膚質為何，這份 36 款乳霜清單都能為你提供最專業的解答。今天就選定一款適合自己的鎖水神霜，好好犒賞努力了一整天的肌膚吧！

— COSMO BEAUTY TEAM 2026

＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載