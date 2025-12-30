2026事業運出爐！3生肖超旺 屬馬這事千萬別做
隨著2026年即將到來，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙於運勢網站「旺好運」分析12生肖事業運，每年磁場變動都會對不同生肖產生感應，因此點出趨吉避凶的方法！
12生肖事業運排行榜
事業運★★
生肖馬：
2026年為本命年（俗稱值太歲），易出現天災人禍，無論做什麼決定，都可能感覺到處處受阻，建議您凡事都要像走在薄冰上一樣，需謹慎小心。遵照上司指示，不怕吃虧，可保工作平穩，工作事業方面，壓力會非常沉重，建議採取「步步為營」的策略，只要能抗壓、不怕吃苦並持續努力，最終還是能平安度過本命年。絕對不要強出風頭，否則容易給自己招來羞辱，甚至失敗。
生肖鼠：
2026年正逢「沖太歲」，運勢起伏程度其實不亞於本命年，甚至有過之而無不及。由於磁場與太歲直接對沖，加上眾多不利的凶星攪局，整年的運氣顯得相當低迷，容易發生耗費心神又損財的情況。事業表現上，計畫經常會突然冒出許多枝節或意外，如果不夠專注，很可能被競爭對手趁虛而入，明年沒有捷徑，必須付出比平常更多的努力，靠著意志力去克服重重阻礙，否則容易白忙一場。非常不建議轉職、跳槽或是自行創業，建議您處理任何事情都要秉持「以和為貴」的原則，盡量保持冷靜與謹慎，多一點包容，就能主動避開許多不必要的麻煩。
事業運★★★
生肖羊：
您的運勢中帶有「孤獨」與「是非」的磁場，容易在無意間說錯話得罪人，導致同事或朋友對您產生排擠，甚至讓您陷入沒人幫忙的窘境。因此，隨時保持謙虛、別太愛出風頭是明年的保命符。工作上只要肯腳踏實地、專心做好分內的事，依然能有不錯的成績。特別提醒，絕對不能投機取巧或遊走法律邊緣，否則很容易引發法律訴訟甚至牢獄之災，凡事安分守己、維持好人際關係，才能平安度過阻礙。
生肖牛：
事業上的阻礙較多，任務不僅繁重且壓力極大，遇到困難時千萬要保持冷靜，不要衝動行事以免把事情搞得更複雜。由於有小人干擾，容易被人在背後陷害或抓把柄，平時說話做事都要多留個心眼。好在命宮中有「月德」吉星保佑，只要您維持樂觀進取的心態並努力工作，遇到瓶頸時主動向外尋求協助，一定能獲得貴人拉您一把。建議以守為攻，不適合創業或大筆投資，老實守成才是上策。
生肖虎：
對您來說是充滿機會的一年，事業有步步高升的趨勢，財運也相當不錯。您應該主動出擊，不管是開發新業務或創業，都能獲得貴人支持，成功的機率很高。雖然才華與靈感爆棚，但千萬別因此得意忘形，否則會因為表現太過強勢而讓人反感。要注意容易招惹官司或口舌是非，處事要謹慎、不要輕易相信他人，以免被出賣成為替罪羔羊。只要能維持謙厚待人的態度，並遵守法律不走偏門，就能化解小人帶來的危機。
生肖龍：
受到「喪門」、「吊客」星的影響，建議生活上少去探病或參加喪禮，多參與喜慶活動來增加正面能量。在事業上，您可能會遇到無情無義的人背叛，或是遭到客戶與上司的投訴，導致工作波折不斷。建議您凡事要循規蹈矩，不要管太多閒事，以免惹禍上身。特別是農曆正月、四月及十一月是運勢最不順的時候，必須隨時提高警覺、沉著應對。
事業運★★★★
生肖猴：
您的事業運勢非常強勁，有代表地位提升的吉星守護。只要能保持認真負責、任勞任怨的態度，在職場上一定能獲得亮眼的成就；特別是公務員或高階主管，有極大的升遷與加薪機會，務必好好把握。不過，在順風順水時要格外保持謙虛，平時多與上司及同事溝通，避免因表現太過亮眼而招人嫉妒。此外，雖然有吉星幫您化解困難，但因為重心全放在工作，容易忽略與家人的相處，記得再忙也要撥出時間陪伴家人，以免感情疏遠。
生肖狗：
運勢相當順遂，人際關係非常好，工作上經常會有貴人現身相助，讓計畫推動起來事半功倍。受惠於才華星的影響，您的靈感與創造力特別強，非常適合開發新計畫或開創新業務，能交出漂亮的成績單。需要注意的是，成功時切記不可盛氣凌人，保持低調才能延續好運。財運方面，農曆三月、四月、八月及十一月是您的黃金月份，投資理財容易有不錯的獲利，看到好機會時千萬不要猶豫，果斷出擊。
生肖兔：
運勢呈現「先衰後盛」的趨勢，前半年阻礙較多，前進的路途稍微曲折，且容易陷入職場的人事紛爭或口舌之戰。建議您初期抱持「多做一點當磨練」的心態，不要愛斤斤計較，並多聽取別人的意見，以免與上司、同事發生衝突。雖然會遇到強大的競爭對手，前路有些險阻，但好在危急時刻會有女性貴人（太陰星）及時出手相救。只要您能步步為營、遵守法律，並在遇到瓶頸時懂得轉彎變通，下半年將能突破困境，反敗為勝。
事業運★★★★★
生肖雞：
事業運非常旺盛，是個適合大步向前、衝刺事業的好時機，千萬不能因為懶散而錯過大好機會。唯一需要提防的是「口舌是非」特別多，容易在背後被人議論、甚至遭小人暗算或落井下石。建議您平時說話要謹慎，別捲入八卦紛爭，避免無意間給人抓住把柄。只要您行事光明磊落、堅持走正確的路，這些流言蜚語最終會不攻自破，不會阻礙您的成功。
生肖豬：
有最強的吉星「龍德」護航，貴人運爆棚，在公司能獲得同事全力支持，在外能得到客戶高度信任，無論是上班族還是做生意的人，都有升官發財的大好機會。建議您在年初就訂好明確的目標並立刻行動，年底一定能看到豐碩的成果。不過要特別提醒，取得成就時千萬別表現得太自負或居功自傲，否則容易招人嫉妒，讓原本順利的計畫出現波折，保持謙虛才是守住好運的關鍵。
生肖蛇：
整體運勢相當出色，但也伴隨著不少挑戰。雖然小人干擾和流言蜚語變多，工作過程中可能會遇到一些讓人心煩的阻礙或陷阱，但好在您有「太陽」吉星入宮，每當遇到困難，都會有貴人及時現身幫您化解。行事風格一定要維持低調，減少被小人攻擊的機會。雖然過程可能一波三折、有些勞心，但最終都能化險為夷，事業依然會大放異彩，取得顯著的進展。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
