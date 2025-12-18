2026亞洲同志運動會 運動、文化、學術共融 展現亞洲同志運動活力與港都多元風貌

▲各界代表齊聚合影，共同宣告「高雄2026亞洲同志運動會」正式啟動。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「高雄2026亞洲同志運動會」（Kaohsiung 2026 Asia Pride Games）昨（17）日在高雄捷運美麗島站光之穹頂舉行國際記者會，賽會由台灣同志運動發展協會與高雄市政府共同主辦，賽事將於明(115)年4月30日至5月4日舉行，賽會規劃14+1項競賽種類、6大文化主題、3個學術論壇主題，預計吸引11個國家、約4,000位選手、隊職員參與，這也是高雄首次舉辦亞洲同志運動會。

廣告 廣告

▲高雄市副市長李懷仁致詞時高雄市一座性別友善、多元融合的城市。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄是一座長期重視多元、友善與包容的城市，高雄市長陳其邁在過去擔任行政院副院長期間，曾參與同婚法案的相關溝通與支持工作，這樣的平權價值也延續成為高雄城市治理的重要精神。透過 高雄2026 亞洲同志運動會舉辦，期盼邀請更多來自亞洲各地的朋友來到高雄，親身感受這座城市對多元身分的尊重與接納，一同參與這場結合運動、文化與平權精神的國際盛事。

▲K-POP 舞蹈團隊突顯賽會的流行元素。

昨日多位關心同志權益的意見領袖到場參加，包括亞洲同志運動聯盟主席祈家威、立法委員林岱樺、邱議瑩以及許智傑、賴瑞隆、黃捷等委員服務處代表，高雄市議員黃文益、簡煥宗、張博洋以及副議長曾俊傑、曾麗燕、陳慧文等服務處代表，荷蘭在台辦事處主任吳歌(Ulco Gartner)、馬尼拉辦事處高雄分處處長崔瑞霞(Karina Trayvilla)、市府運發局長侯尊堯、台同會理事長賴文偉、中華奧會性平委員楊智群以及贊助商、全國單項協會代表都出席記者會，共同宣布賽事報名與國際志工招募正式啟動。

本屆賽會以「讓驕傲上場（Play with Pride）」為主標語，強調多元性別運動員能在賽場上自在展現自我。主視覺由設計師方維鴻操刀，以漢字「高」為核心，結合競技動態構圖，並以粉紅與粉藍為主色調，象徵突破傳統性別框架、包容多元性別。

預計邀請11國以上的選手參賽，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、柬埔寨、日本、寮國、中港澳、蒙古、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭、印度、以色列與尼泊爾等地，約4,000位選手、隊職員參與。國際研討會則將匯聚100位全球運動、性別平權、LGBT+ 運動等領域之專家與組織代表，展現臺灣在多元與人權議題的進展與領導力。

運發局表示，運動會競賽項目規劃14項正式比賽及1項表演賽，有排球、沙灘排球、羽球、籃球、足球、桌球、網球、保齡球、匹克球、徑賽、游泳、健美、國標舞及排舞。表演賽則為台客球；並規劃開閉幕式、選手之夜以及彩虹市集車展等周邊活動，以及國際體育平權、粉紅經濟論壇以及運動健康促進等三大主題的學術論壇。活動場域分布於高雄海音館、苓雅運動中心、陽明網球場、楠梓足球場、青少年運動園區籃球場、鳳山沙排場、鳳山體育館等本市場館。

賽會同步啟動志工招募，預計徵募500位志工投入賽事服務、選手接待、活動引導、市集協助與永續行動推廣等工作，亞同運官網已正式上線，相關資訊可至活動網站查詢（https://asiapridegames.org/），更多活動賽事資訊，歡迎關注運發局臉書（https://www.facebook.com/ksdkcg）。（圖／記者王雯玲翻攝）