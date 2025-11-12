2026亞運電競遴選卡關 羅廷瑋籲運動部2週內完成審查 147

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

2026名古屋亞運電子競技項目培訓作業嚴重延宕，至今仍未完成遴選核定。國民黨立委羅廷瑋今（12）日在立法院教育及文化委員會質詢時提到，行政效率低落，還在讓選手等公文、等補件、等審查，呼籲運動部與國家運動訓練中心應讓選手能安心備戰；對此，運動部政務次長鄭世忠允諾，2週內一定會完成訓輔會審查。

羅廷瑋表示，今年「英雄聯盟」世界賽吸引全球673萬人次同時觀看、總觀看時數超過1.3億小時，台灣隊伍中信飛牡蠣（CFO）更打進8強，奪得約新台幣900萬元獎金，證明台灣選手具備實力與潛力。

但另一方面，準備代表台灣出征名古屋亞運的電競選手，至今卻仍未展開正式培訓。羅廷瑋指出，國訓中心早在8月11日即核定5項參賽項目，協會也於10月初送出完整培訓計畫，但至今仍未完成核定。他提到，由於遴選辦法未通過，協會無法啟動選拔，導致整體培訓進度全面停擺，「距離亞運只剩不到1年，台灣選手還在等公文、等補件、等審查，真的能說是重視電競嗎？」

「最大的受害者是中華民國與我們的選手。」羅廷瑋強調，選手無法培訓、無法比賽，損失的不只是時間，更是中華民國的榮耀，行政效率的遲滯，已嚴重影響國家榮譽與選手權益，並讓台灣在國際競爭中落後一大步，運動部應該成為選手最大的靠山，而不是行政的瓶頸。

羅廷瑋建議，應由運動競技司、國訓中心及協會3方共同召開「亞運電競專案會議」，統一標準、拍板定案，以免協會與國訓之間反覆溝通、誤差不斷。他說，日韓各國早已啟動培訓計畫，行政體系必須與時俱進，希望這次能在2週內真正完成審查與公告，讓選手能安心備戰。

對此，鄭世忠表示，會請國訓中心更積極輔導協會補齊資料，並承諾最長2週內一定會完成訓輔會審查，未來將請國訓中心直接指導協會。

