2026交棒邱議瑩？ 陳其邁全說了
民進黨高雄市長初選競爭激烈，邱議瑩30日在鳳山造勢大會上說，她已經準備好接棒陳其邁，對此，高雄市長陳其邁今天（1日）受訪表示，幾位參選人都非常優秀，也非常努力，初選就交由市民做最後決定。（溫蘭魁報導）
2026高雄市長選舉，民進黨黨內初選4搶1。邱議瑩30日在鳳山舉行造勢大會表示，已經準備好接班陳其邁，前總統陳水扁也透過影片稱讚邱議瑩是最強母雞，還說他的第六感很準。
高雄市長陳其邁1日接受媒體聯訪時，被媒體問到這一題，陳其邁說：「我還是再三強調，決定的人是市民。可以看到他們過去的努力跟他們城市未來發展的願景，就君子之爭。」
陳其邁表示，幾位參選人都非常優秀、非常努力、也非常有風度，他強調，決定的人是市民。
對於前總統陳水扁說自己的第六感很準，認為陳其邁心中覺得最能接棒的就是邱議瑩，同樣角逐黨內初選的許智傑表示尊重阿扁總統的第六感：「尊重阿扁總統的第六感，陳水扁總統也稱讚我重情重義，我現在還是凱達格蘭基金會的董事，陳致中經常跟我一起聯合服務，我會繼續努力。」
