2026交通新制上路！「３大路段」納入管制、嚴格取締，違規者最高罰６萬

台北市持續推動空氣品質改善工程，透過分期劃設維護區域來管制高污染車輛，保護市民健康。環保局表示，第４期空氣品質維護區於1/1正式上路，南京東路、仁愛路、信義路等３大交通要道納入管制範圍，未取得相關檢測標章的車輛將面臨最高６萬元罰鍰。

台北市擴大空品區管制範圍

台北市環保局表示，第４期空氣品質維護區管制措施已於1/1開始實施。此次管制區域選定南京東路、仁愛路、信義路等市區主要道路，範圍西起中山南北路，東至復興南北路的東西向車道。環保局表示，這些路段涵蓋７所學校、１間醫院、公車專用道與自行車道，屬於交通流量密集且需要特別保護的敏感區域。

機車應完成當年度定檢

根據新規定，柴油大客貨車及小貨車必須取得優級自主管理標章，機車需完成當年度定期檢測，施工機具也要取得施工機具清潔排放自主管理標章，才能進入管制區域行駛。環保局採用智慧型車輛辨識系統進行科技執法，有效識別並管制高污染車輛，確保通勤族及單車族的呼吸健康。

違規車輛最高罰６萬

為降低對受管制對象的衝擊，台北市政府規劃緩衝期措施。自1/1起至6/30止，針對違規車主採取勸導方式，寄送勸導通知單提醒改善。自7/1起，違規車主將直接面臨取締告發，違反規定者將處500元至６萬元罰鍰。環保局強調，此舉符合空品維護區立法精神，特別保護學生、醫療院所病患等敏感族群。

空品維護區管制成效顯著

環保局公布過往空品維護區實施成效，數據顯示管制措施確實發揮作用。柴油車自主管理標章取得率從75％大幅提升至99％，機車定檢率也從78％增加至99％。最重要的是，細懸浮微粒（PM2.5）濃度改善幅度最高達21％，證明政策對改善空氣品質具有實質效益。

大安區將成首個行政區型示範

展望未來，台北市政府已公告第５期空氣品質維護區計畫，目標在2030年達成全市空品維護區覆蓋。其中大安區將成為全國首例的行政區型空品維護示範區，分２階段實施。第１階段預計2027年上路，管制中山南北路及復興南北路；第２階段於2028年實施，將涵蓋13條主要道路及區內營建工地。

▲第４期空氣品質維護區管制於1/1上路。（圖片來源：台北市環保局）

