2026交通新制發錢了！高齡駕駛「自願做這事」爽領3.6萬 懶人包一次看

生活中心／唐家興報導

政府為了守護銀髮族用路安全，若選擇自願繳回駕照，能爽領總價值最高3.6萬元的乘車金補助。（圖／公路總局提供）

家有長輩快看！2026年高齡駕駛換照新制將正式上路，政府為了守護銀髮族用路安全，將強制換照門檻從75歲下修至70歲，若選擇自願繳回駕照，還能爽領總價值最高3.6萬元的乘車金補助，提醒民眾務必留意家中長輩的駕照效期，以免觸法受罰。

【2026高齡駕駛新制：換照門檻下修至70歲】

交通部為精進高齡駕駛人管理，已確定調整換照年齡。自2026年5月起，規定將變得更嚴格：

1.新門檻：年滿70歲需辦理首次換照（效期至75歲）。

2.週期性：滿75歲後，維持每3年需定期體檢、換照一次。

3.緩衝期：若新制上路前已滿70歲但未滿75歲，暫不強制換照，待收到監理站通知再行辦理。

【高齡不換照罰很大！逾期上路最高罰3600元】

若長輩年滿 70 歲（2026年新門檻）或 75 歲，未依規定通過體檢與認知測驗而繼續開車，將面臨以下處分：

1.逾期駕車罰鍰： 依《道路交通管理處罰條例》第 22 條，持逾期駕照駕車者，處 新台幣 1,800 元至 3,600 元 罰鍰。

2.當場禁駛： 警察攔檢發現駕照過期，除了開單，還會 當場禁止駕駛，長輩無法繼續開車離開，需由家人接回。

3.強制註銷： 若經通知限期換照或繳回，卻逾期未辦理，監理單位將會 逕行公告註銷駕照。一旦被註銷後再開車，罰款將比照「無照駕駛」重罰（機車最高 3.6 萬、汽車最高 6 萬）。

【換照三關卡！體檢、認知測驗缺一不可】

不是想換就能換！長輩在收到通知後，需前往指定醫療院所或監理所通過以下測試：

1. 體格檢查：包含視力、聽力及肢體靈活度測試。

2. 認知測驗：測試對時間的認知（如畫出指定時刻的時鐘）與短暫記憶力。

3.安全講習：2026年新制將加入「危險感知」教育課程，確保長輩具備突發狀況反應能力。

【超狂補助！自願繳回領3.6萬TPASS回饋】

不想開車了？政府祭出超大誘因！只要長輩自願申請「註銷駕照」，就能領到誠意滿滿的代步津貼。

1.補助金額：每月提供最高1,500元的公共運輸票價回饋（可用於公車、捷運、台鐵等）。

2.領取時長：回饋期間長達2年（24個月）。

3.總計回饋：換算下來，最高可獲得36,000元的乘車金，鼓勵長者多利用大眾運輸。

【高風險累犯：強制加開「實地訓練」】

針對特定高齡駕駛，2026年起還有一項「加嚴措施」：

若75歲以上長者在換照週期內有特定違規（如闖紅燈、逆向）或肇事紀錄，換照前除了體檢，還必須自費參加駕訓班的「實地路考訓練」，確認駕駛技術無虞後才可領證。

(出處來源：交通部公路局「高齡駕駛人管理制度」最新公告、道路交通安全規則修正案。)

