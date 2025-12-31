2026交通新制一次看！違規噴6萬「這件事沒做」吊扣駕照

生活中心／巫旻璇報導

隨著2026年腳步逼近，多項交通相關新措施也將陸續上路。交通部近年持續強化用路安全管理，針對駕照制度、高齡駕駛規範、違規處罰以及車輛視線安全進行大幅調整。《民視新聞》整理重點帶您一次掌握。

高齡換照門檻提前 70歲起需重新檢核

交通部規劃自2026年5月起，下修高齡駕駛換照年齡，由原本75歲提前至70歲。屆時，年滿70歲的駕駛人，只要完成體格檢查、交通安全教育及危險感知訓練，即可換發效期至75歲的駕照，之後仍維持每3年定期換照的制度。

考照與回訓同步升級 一年三違規要上課

在考照制度方面，未來筆試將全面改為選擇題設計，提高題目鑑別度；實際路考也會強化停讓項目的評分標準。此外，一般駕駛人若在一年內累積3次違規，將被列入強制回訓對象，透過講習機制修正駕駛行為，駕駛人若在接獲通知後，未依期限完成回訓課程，監理單位可依法對其駕照採取吊扣處分，藉此強化制度執行力，防止高風險駕駛持續上路。

無照駕駛重罰上路 累犯年限拉長至10年

為防堵無照駕駛一再違規上路，立法院此次修法特別強化累犯處理機制，將相關違規的追溯期間由原本5年延長為10年。主管機關指出，新制上路後，針對屢犯不改的駕駛人，處罰將採取階梯式加重。

依規定，駕駛人若在10年內第二次涉及無照駕駛，將不再採彈性裁量，而是直接以法定最高罰鍰處分，其中汽車為6萬元、機車為3萬6千元。若在10年內第三次以上再度違規，罰鍰金額則會在前一次處分基礎上持續加重。以汽車為例，每增加一次違規，罰鍰將再加1萬2千元，違規次數越多，處罰金額也隨之攀升。

隔熱紙正式納管 新車與計程車先適用

車輛視線安全也納入管理重點。自2026年元旦起，新出廠車輛及所有計程車，前擋風玻璃透光率須達70%，前側窗需達40%。主管機關指出，相關規範有助於確保駕駛視野清晰，也能讓外界更容易辨識車內狀況，降低事故風險，違者將影響領牌或檢驗。

