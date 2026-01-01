2026交通新制 騎車用手機罰1200元 3違規年犯3次要上課

2026有多項交通新制上路，3月起正式實施駕照回訓制度，新增闖紅燈等3項違規須矯正行為，駕駛一年內違規3次，除須繳納罰鍰外，還要強制上課；行車中抽菸、騎車手持手機等違規，罰款皆提高至1200元；另外還有多縣市YouBike強制投保傷害險，未完成投保程序無法租借YouBike。《中時新聞網》整理各項新制細節，帶讀者一次掌握。

實施駕照回訓制度

3月起正式實施駕照回訓制度，新增3項違規須矯正行為，包括闖紅燈、無號誌路口未依路權行使、行經未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等處未依規定減速等，除依《道路交通管理處罰條例》開罰外，駕駛人一年內違規達3次、營業大型車職業駕駛人一年內違規2次，還須額外進行3小時矯正課程。

開車抽菸、騎車用手機罰1200元

立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，調升多項違規行為罰鍰，其中「行車中抽菸」及「騎車手持手機」罰鍰，分別從原本的1000元、600元，提高為1200元。

新出廠車隔熱紙透光率納管

交通部公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，自2026年起新出廠車輛將強制納管隔熱紙，一般車輛前擋風玻璃透光率建議達70％以上、前側窗（A柱至B柱之間）建議40％以上，後側窗與後擋風玻璃則不設限制。

計程車部分，除前擋風玻璃同樣建議透光率70％以上外，為全面提升乘客與駕駛視線安全性，前側窗、後側窗與後擋風玻璃均統一建議透光率達40％以上。

年滿70歲自願繳回駕照 享TPASS 50％回饋金

年滿70歲以上長者辦理自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書後（加入TPASS常客），自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸，依實際搭乘電子票證支出金額補助50％回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年。

多縣市YouBike強制投保傷害險

YouBike傷害險在多數縣市實施強制投保，元旦起台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東等縣市，未完成免費傷害險投保程序，將無法租借YouBike2.0＆2.0E。

遊覽車未裝「駕駛識別設備」可罰9000元

加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全；若經勸導改善及輔導仍不安裝可罰9000元。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

