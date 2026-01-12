2026人力銀行大學品牌力排行 朝陽科大排名私立科大第一

朝陽科大勇奪2026大學品牌力全台私立科大之冠，由校長鄭道明（右）代表領獎。（圖：朝陽科大提供）

104人力銀行公佈「2026大學品牌力排名」，朝陽科技大學再次以卓越的辦學績效，穩居全台私立技專校院之冠。除了在「總排名」勇奪全台私立科大第一，在「新銳獎」、「學制標竿獎」、「地區領航獎」等三大特色獎項，朝陽科大同樣名列私立科大第一。此外，以企業聘僱不同領域人才優先考量之「學群聘僱力」，朝陽科大「建築及設計」、「大眾傳播」及「遊憩與運動」三大學群排名，也榮登私立科大榜首，展現多元跨域的深厚實力。

104人力銀行指出，這次大學品牌力排名結合418 萬筆求職者資料、近千份徵才企業問卷、以及教育部、QS、THE、CWUR 世界大學評比等公開資訊，以職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力共12大指標，評比國內超過 120 所大學。其中，朝陽科大展現新銳學校靈活務實的辦學特質，在產學力指標表現突出，顯示其與產業連結的緊密度，優於許多歷史悠久的學校，同時在職務能力、未來能力、學群聘僱力與永續力也名列前茅，是私立技職體系中表現穩健的年輕品牌。

廣告 廣告

朝陽科大校長鄭道明表示，大學品牌力並非一蹴可幾，需靠長期經營，品牌力排名能獲得肯定，代表多年來朝陽在技職教育的努力，廣受社會高度認同。由於積極推動國際交流與智慧永續，朝陽科大已連續9年蟬聯英國泰晤士THE全球最佳大學，並在2026 QS世界大學排名、美國新聞與世界報導2025-2026年全球最佳大學排名，均名列私立科大第一，辦學績效同時榮獲三大權威國際學術排名一致肯定，多名學者更獲選為史丹佛大學統計全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists），大幅提升學術影響力。

今年勇奪「新銳獎」、「學制標竿獎」、「地區領航獎」三大特色獎項，榮登私立技職之冠的朝陽科大，不僅學位論文被引用數已連續13年蟬聯第一，更率先加入「TAICA台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，將AI技術優化導入永續課程，內容橫跨碳盤查、環境永續及氣候變遷等關鍵領域，並透過專業師資帶領學子進行物聯網、大數據、智慧機器人、數位多媒體和智慧商務等研發及產學合作，全面培育IoT智慧時代所需求的跨領域AI國際人才，展現豐沛研究能量。

在大學品牌力的18學群聘僱力評比中，朝陽科大在「建築及設計」、「大眾傳播」及「遊憩與運動」三大學群排名表現尤為亮眼，除了專業受肯定，在跨域創造力、數位應用力、團隊合作力及國際競爭力等面向也獲得高度評價，整體表現超越多所國立學校。朝陽科大畢業生已多年蟬聯企業最愛，針對114年度雇主滿意度調查顯示，雇主對朝陽畢業生職場表現滿意度高，且願意繼續聘任之雇主比例高達97%以上，深獲業界肯定，朝陽科大表示，未來將持續發揮品牌優勢，提升學術研究與產業影響力，為台灣高等教育發展做出貢獻。（張文祿報導）