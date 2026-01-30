2026代表民進黨選新竹縣長？鄭朝方沒鬆口：由大眾決定

面對外界關注是否轉戰新竹縣長選舉，民進黨籍的竹北市長鄭朝方並未明確表態，僅強調交由大眾決定。他表示，「畫大餅、唬弄選民的時代已經過去」，呼籲政治人物應回歸實事求是。

竹北市長鄭朝方。（攝自鄭朝方臉書）

鄭朝方表示，竹北市近年來的改變與能見度顯著提升，選民對城市的進步「非常有感」。針對近期傳出多位人士有意挑戰下屆竹北市長職位，他展現大器風範，認為這是好事，因為有競爭才有進步。

談及選民結構的變化，鄭朝方指出，現今選民對施政品質的判斷力極高。他直言，「畫大餅、唬弄選民的時代已經過去了，不要挑戰選民的智商。」並強調政治人物必須拿出真正的政績，而非空口白話。

近期國民黨新竹縣長人選黨內競爭激烈，鄭朝方表示，新竹縣長期以來在各項建設上「耽擱」很久，有優秀的人才願意「捨我其誰」為地方服務，他認為是好事。

鄭朝方。（圖／中天新聞）

對於外界關注他下一步是否角逐新竹縣長大位，鄭朝方並未鬆口，僅表示將這一切交由大眾決定。他強調，現階段的重心依然是專注於市政工作，履行身為市長的職責。

