2026企業最愛大學生排行榜 文藻外大榮登全國前30強

▲《Cheers雜誌》2026企業最愛大學生排行榜調查結果出爐，文藻外語大學以優質的辦學績效，在全國大專校院中表現亮眼，擠進全國公私立大學前30強，圖中為莊慧玲校長。

【記者 王雯玲／高雄 報導】《Cheers雜誌》2026企業最愛大學生排行榜調查結果出爐，文藻外語大學以優質的辦學績效，在全國大專校院中表現亮眼，擠進全國公私立大學前30強，並且名列全國私立技職大學第2名，勝過許多國立大學及老牌私校。

▲文藻外語大學於全球簽訂姊妹校逾345所，提供學生豐富多元的海內外實習與交換機會。圖為文藻翻譯系學生出訪英國艾塞克斯大學，參與當地課程。

本項調查係由Cheers雜誌針對全國前2000 大企業的人資主管進行問卷調查，並以9項指標提問，依抗壓性與穩定度高、自主學習力與可塑性、專業知識與技術、人際溝通與團隊合作、問題解決能力、國際觀與外語能力、創新或創意思維、AI與數位工具應用能力，以及跨領域整合並融會貫通等九項指標進行評比，作為企業選才的重要參考。

▲文藻外語大學與科技園區合作開設高科技產業人才培訓課程，培育外語跨域人才，成果獲業界肯定。

即將迎接創校60周年的文藻外語大學，長期以國際化為辦學核心，特別重視學生的跨域學習力，發展「語言 x 專業」的跨域教學特色，引導學生將語文專長延伸至產業應用。面對科技產業人才大缺工的問題，文藻外大結合周邊科技園區持續開設「高科技產業人才培訓課程」來因應市場需求，並與台積電、日月光、上銀科技、Merck （台灣默克）、ASML（艾司摩爾）、聯電等跨國大廠合作，開拓文藻學生進入半導體與科技產業的實習或就業機會。其中，德文系、英文系等外語科系學生，在實習場域憑藉語言優勢，在跨國團隊溝通、文件處理與跨文化協作上的表現亮眼，深獲企業肯定，成為文藻跨域人才培育的亮點。

面對AI浪潮與產業快速變動，文藻導入生成式AI融入教學，開設跨領域課程，並結合產業需求規劃課程模組與校外實習媒合機制，讓文科背景學生也能跨足科技產業，累積實務經驗，培育兼具語言力、科技素養與跨文化溝通能力的國際專業人才。

在國際交流方面，文藻提供多元的海外交換、雙聯學制與短期研修機會，每年皆有數百名學生前往歐美及亞洲姊妹校進行深度交流。此外，文藻亦匯聚高比例外籍師資與境外生，打造多語、多元文化的學習環境。近三年在教育部「補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫（學海飛颺、學海惜珠）」中，累計獲得補助金額逾千萬元，名列全國私立科技大學第一，展現文藻推動國際移動力的具體成果。文藻外大學生具備優異的跨文化溝通能力，以及數位、商管、新媒體行銷等不同專業，成為企業極力爭取的優質員工。（圖／記者王雯玲翻攝）