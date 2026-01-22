2026企業最愛大學生調查 高大蟬聯中型大學第一名

天下《Cheers》雜誌公布最新「二○二六企業最愛大學生調查」，在前三十大榜單中，學生數最少、規模六千多人的國立高雄大學近兩年表現亮眼，不僅蟬聯中型大學第一名，更持續大幅進步，今年名列全國第二十四名，展現辦學成果穩定累積的發展趨勢。

校長陳啟仁表示，高大名次持續進步，來自全校師生長期投入教學、研究與校務推動的共同努力，感謝教職員與學生在各自崗位上的付出，讓學校得以穩健向前；該校近年以「跨域創新」、「產業鏈結」、「在地實踐」與「國際接軌」作為校務發展的重要方向，透過跨單位合作與團隊協力，精進學生本質學能，同時培養跨領域整合與實作能力；未來也將持續深化教學品質與產學連結，結合大學社會責任與永續發展目標，凝聚全校力量，穩健推動校務發展。

根據《Cheers》說明，「企業最愛大學生調查」排行榜已延續三十年，長期記錄各大學在雇主心中的地位變化，並透過二千大企業人資主管的視角，提供高教辦學與人才培育的重要參考。

本屆調查結果顯示，前三十名大學中，公立普通大學共計十三所，國立高雄大學學生人數最少，並在中型大學中排名第一；《Cheers》相關報導亦指出，高雄大學近年名次穩定前進，二○二五年為全國第二十九名，今年躍至二十四名，反映其在學用合一、跨域學習與產業鏈結等面向的辦學成果，逐步受到企業端關注。