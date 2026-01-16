2026企業最愛大學調查 台大奪冠、淡江私立最佳

（中央社記者曾筠庭台北16日電）1111人力銀行今天公布2026企業最愛大學調查，排行前7名均為公立大學，分別為台灣大學、成功大學、台北科技大學、陽明交通大學、台灣科技大學、清華大學及政治大學；淡江大學位列第8名，為私立大學表現最佳。

1111人力銀行今天發布新聞稿表示，與TUN大學網合作進行「2026企業最愛大學」調查，結果顯示排名前10名依序為台灣大學、成功大學、台北科技大學、陽明交通大學、台灣科技大學、清華大學、政治大學、淡江大學、中央大學以及輔仁大學。

1111人力銀行分析，台大今年重回冠軍寶座，因學術體系完整，且畢業生專業知識與邏輯思考能力表現優異，特別是問題分析與解決能力最為突出，被業界視為兼具學力、能力與潛力的優質人才。

人力銀行表示，陽明交通大學位居第4，憑藉理工人才在電機、資訊及光電等領域的尖端地位，長期受到業界讚許，包含宏碁、台積電、聯發科及華碩等科技大廠負責人或高階主管，為該校傑出校友的比例極高，形成強大職場網絡。

在私立大學方面，人力銀行表示，淡江大學致力於AI及永續教育、跨領域教學、社會實踐，畢業校友遍布各行各業資源充裕。人才素質獲業界高度肯定，今年名次進步至第8名，同時也是私校排名第1。

值得注意的是，根據調查指出，有高達53%的企業人資傾向聘僱擁有打工經驗的新鮮人，顯示職場愈來愈看重應屆畢業生的「即戰力」與「心理成熟度」。1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業普遍認為，願意在學期間投入工作者，多具備良好的自我管理能力與主動學習特質，較能在職場中快速掌握組織規範、理解職務要求並融入團隊。

2026企業最愛大學調查為1111人力銀行針對有選才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣，調查時間為2025年8月28日至10月15日，透過線上問卷進行發送，有效份數2153份，在95%的信心水準下，正負誤差值2.97%。（編輯：林家嫻）1150116