2026企業最愛大學／軟實力當道 人文思辨成企業選才關鍵

2026企業最愛大學記者會，上榜學校校長、副校長熱烈參與，並發表學校特色和治校理念。（圖／1111人力銀行提供）

2026企業最愛大學調查結果揭曉，「整體職場表現」十強，臺灣大學今年強勢重回冠軍寶座，南霸天成功大學居次；向來強調務實致用的科技大學，今年也有斬獲，臺北科技大學及臺灣科技大學，分別位居第三名及第五名，而位在新竹的陽明交通大學及清華大學，則各自拿下第四名及第六名；另外，身為人文社會科系搖籃的政治大學，在理工名校環伺下，勇奪第七名；淡江大學人才素質備受業界肯定，今年進步到第八名，而強調教學與研究並重的中央大學排名第九，輔仁大學搶下第十名，名次和去年相同。

1111人力銀行與TUN大學網合作「2026企業最愛大學」調查，針對有選才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣，調查項目包括「整體職場表現排行」、「國私立大學排行」、「國私立科技大學排行」、「18學群職場競爭力排行」、「畢業生特質」以及「南臺灣就業力排行」，調查內容將分析企業徵才的選用考量、人格特質以及畢業學校，提供給即將進入大學校園的新鮮人與家長做為選擇校系的參考（詳細內容請見《2026升大學指南》）。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「人才力」是企業成功轉型的關鍵，隨著AI風潮席捲全球，產業結構正面臨前所未有的挑戰，企業的選才標準與用人策略也在不斷地滾動式調整。在此背景下，大學教育如何培育具備跨域力的可用之才，成為校務發展的重大課題。

高科技產業南移，對義守大學來說是一大利多，校長古源光表示，義守是一所綜合型大學，在南部來說算是唯一，涵蓋有醫學科技學院、工學院，還有智慧科技學院、管理學院，在那麼多的教學資源下，我們注重的是跨域學習。古源光指出，「我們所有的課程，強調的是Ｘ+AI」，在128的必修學分內，挪移出20個選修學分，依照想要精進的專業，培養第二專長，讓學生成為企業愛用的新鮮人。

東吳大學校長詹乾隆表示，跨域力不只是時代的趨勢，更能提升學子未來面對就業環境的適應力與競爭力。跨域不只是提升第二專長，同時也能擴展同學們的視野。為此，東吳大學設立51個第二專長課程，涵蓋諸多熱門議題，如網紅經濟、韓文課、邏輯思維、藝術文物鑑賞、人工智慧等。其課程設計理念在於讓同學習得專業並能實際應用，並將其融入128學分中，不增加學生負擔，也能進行跨域學習。

國立臺北藝術大學校長劉錫權指出，校內系所對AI發展呈現多元態度，既有前衛探索的新媒體藝術，亦有堅持人文參與、傳達人感受力的傳統系所，他也強調，藝術產業的核心價值在於人的情感表達，這是北藝大辦學的根本。為應對時代需求，北藝大積極推動跨域融合，設有文學跨域、藝術跨域及音樂與影像跨域等學程，強調AI科技與傳統人文的交織。劉錫權認為，透過跨學科的融合學習，能讓學生在科技浪潮中保有藝術家的核心洞察力。

致理科技大學校長陳珠龍表示，致理科大多年來都是聚焦在商務，近年來更加上科技與創新，讓學生能夠在科技上不斷更新，進而配合企業，主要是職能導向「企業需要什麼，我們的課程就設計什麼」。同時校方也持續強化學生在USR的弱勢關懷層面，除了讓學生心中有愛、臉上有笑，再結合人工智慧的專業，可促使學生在就業市場上具有不可取代性。

台大副校長廖婉君表示，當代學生的學習關鍵在於「通」。台大作為綜合型大學，擁有完整多元的知識基礎，透過「領域專長模組」讓學生在原有專長上加值，並彈性跨域選修，不僅限於 AI、半導體，也涵蓋人文社科。另推動「校學士」制度，讓學生跳脫科系框架，依興趣與志向設計學習歷程，開展多元未來。

2026企業最愛大學記者會，公布「整體職場表現」十強的學校。（圖／1111人力銀行提供）

政治大學副校長陳樹衡表示，政大人才的特質在於扎實的人文素養，這份素養轉化為企業所需的「軟實力」，包括對多元文化的包容、溝通理解的深度以及對社會議題的敏感度。面對高等教育環境的劇烈變遷，政大早在第一期頂尖大學計畫時便啟動了跨領域教學，以人文社科為基礎，打破傳統文科生與理工背景之間的隔閡，在現今科技社會中，展現出強大的職能優勢。

今年適逢世新大學創校70週年，世新大學副校長賴正能表示，世新大學雖已轉型為擁有四個學院的綜合型大學，但新聞傳播教育始終是其最堅實的根基。在傳播科技變遷與AI浪潮的雙重挑戰下，世新憑藉「德智兼修、手腦並用」的辦學核心，以及與職場無縫對接的實務模式，深獲企業主青睞。賴正能強調，這份肯定是對世新堅持理論與實務並重、強調團隊合作方向的最高認可。

北科大副校長楊重光指出，北科大定位為實務研究型大學，密切關注產業快速變動與即時需求，傳統教學已難以培養學生畢業即就業的即戰力。學校鼓勵教師持續更新教材，參與教學實踐研究計畫，從學習方法與態度調整教學設計，在技優計畫中名列全台第一，協助學生提升學習動機與就業競爭力。

淡江大學副校長林俊宏指出，淡江以數位轉型與永續發展為校務發展雙主軸，並推出全台首創全雲端智慧校園3.0，將AI技術全面應用於教學創新、校務治理、產學合作及能源管理。面對少子化，淡江以特色學習突圍，首創彈性學制，將輔系與第二主修學分納入原有的128畢業學分內，確保學生不延畢即可掌握多元專長。林俊宏強調，此舉大幅降低跨域門檻，目前已吸引近千名學生參與。該制度讓文學院學生亦能自由選讀資工、商管等專業，不僅提升自主學習力，更協助學生精準接軌職場需求。

中央大學副校長陳文逸指出，如今「少子化」已經是一個全面性的問題，雖校方目前短時間內還沒有受到直接衝擊，但是在生源部分也已有多種未雨綢繆的管道設置。其中包含了國際生源以及與當地的產業合作，此外，陳文逸也強調「全齡化」，尤其現在教育部正在推動「第三人生」，校方也設立了「第三人生大學」學分學程課程，不僅是回應高齡化社會需求，也鼓勵各年齡層持續邁向更卓越的自己。

國立臺灣師範大學學務長林玫君表示，臺師大穩居企業最愛教育學群第一，QS全球學科排名更達24名。校方早已由傳統師培轉型為綜合大學，將教育專業擴展至理工、科技與人文領域。為應對產業變化，林玫君強調臺師大推動跨域學習逾十年，首創「A系進B系出」制度，並開設導論課程降低跨域門檻，協助學生適性發展。面對少子化，校方以企業最看重的「人文思辨力」與「解決問題能力」為核心競爭力。

中興大學農業暨自然資源學院院長陳志峰表示，中興雖從農業領域起家，如今隨著時代的轉變，中興也一直持續做調整，為了要讓整個生物領域能夠持續擴大發展，現在結合全校所有的電資學院、理工學院等各大學院，施行跨領域的學習。讓選擇就讀中興大學的每一位學子，可以實踐跨領域的複合式專業，而不光只是在農業生物方面琢磨，而是可以橫越到更多不同的領域，並結合這些多元專業來解決未來台灣面臨的挑戰。

陽明交大國宣辦執行長陳延昇表示，學校具備四大特色：第一，在2021年雙校合併之後，將交通大學的理工專長與陽明大學生醫領域相結合；第二，設立醫師工程師學程，培養跨域人才；第三，於2024年成立中醫系，結合傳統醫學與現代科技，發展智慧中醫；第四，合校邁入第5年，目前已設有多個校區，分布於台北、新竹、宜蘭等地，並與各產業接合。此外，透過科技結合醫療，不僅是治療生病的人，更著眼於延續國人的健康餘年；同時也能服務更多有需要的對象，藉由科技醫療進行需求分流，在滿足服務需求的同時，吸引更多年輕醫護人員投入。