2026伊藤潤二狂熱城市夜行路跑 正式開放報名

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【記者張嘉誠／綜合報導】

當夜幕降臨，城市的節奏開始出現變化，你將踏上夜色的跑道，探索城市中的詭譎異相，體驗伊藤潤二筆下那令人不安卻又無法移開視線的世界。

《伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》將結合夜間路跑、沉浸式場景、大型裝置與限定收藏物資，打造期間限定的戶外大型企劃。沿著夜色中的跑道前進，你將在城市各處遇見熟悉又令人毛骨悚然的經典場景，感受伊藤潤二大師筆下獨有的恐怖美學。今年農曆七月，準備好一起踏入這場城市夜行了嗎？

沉浸式夜跑路線

不同於一般的白天路跑，這次將以「城市夜行」為概念打造夜間體驗。燈光、音效與場景裝置交錯，讓你一邊前進、一邊逐步走進伊藤潤二的異想世界。

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圖:三大組別同步開賣！將伊藤潤二作品中的恐怖美學融入各式限定商品。(圖/主辦單位提供)

大型主題拍照裝置

人頭氣球具現化：巨型人頭氣球將真實地漂浮於城市的夜空中，小心你的脖子！千萬別被它盯上！

十字路口美少年的愛情占卜：「請問我的愛情有結果嗎？」不妨走進十字路口，親自問一問美少年吧！

迷戀上百變的富江：在作品中不斷被描繪、被凝視、被迷戀的富江，一起看見她各種美麗的樣貌！

全新設計路跑物資

三大組別同步開賣！將伊藤潤二作品中的恐怖美學融入各式限定商品，無論收藏、穿搭或日常使用，都充滿強烈風格與存在感。

蛞蝓少女肩上娃娃：可趴附於肩膀、手臂與背包上的造型娃娃，讓她爬上你身、無所不在。

雙一詛咒三件套：蠟燭頭帶、鐵槌、詛咒娃娃一次擁有，直接化身雙一的瘋狂詛咒儀式。

富江的美貌入侵冷水瓶、兩用頸枕、大浴巾等實用商品，讓富江悄悄侵入你的日常生活。美麗、詭異，卻又讓人忍不住想全部收藏。

2026伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑

新北場-08/22(六) 新北微風運河

台中場-08/29(六) 台中東海大學

2026/6/11(四) 中午12:00正式開賣

更多活動資訊及報名，請上「朗朗報名網」：www.bryte-fun.com