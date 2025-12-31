2026來了！紐西蘭率先慶新年 奧克蘭5分鐘煙火秀登場

即時中心／徐子為報導

繼太平洋島國吉里巴斯率先跨年後，紐西蘭也接力迎接2026年，其最大城市奧克蘭在其在地地標天空塔施放煙火，成為全球首座歡慶新年的主要城市。

媒體《美聯社》報導，大洋洲國家率先告別2025年，人口約170萬人的奧克蘭（Auckland）稍早已過午夜零點，比知名的美國紐約時代廣場（Times Square）水晶球倒數還要早18小時。



奧克蘭煙火秀長達5分鐘，總計從高達240公尺的天空塔（Sky Tower）不同樓層發射3500發煙火，令在場目睹群眾驚艷不已。



英國公共媒體《BBC》報導，全球首個迎來新年的國家是吉里巴斯（Kiribati），其聖誕島（ChristmasIsland，又名Kiritimati Island）是第一個迎接新年的地方。

紐西蘭迎接2026年，其最大城市奧克蘭在其在地地標天空塔施放煙火，成為全球首座歡慶新年的主要城市。（圖／美聯社）













