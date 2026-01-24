2026來趣南投草屯拔蘿蔔 數千人走進田區享田野樂

南投市草屯鎮今年同步舉辦拔蘿蔔找彩頭田野樂。（記者扶小萍攝）





南投縣近年來舉辦拔蘿蔔幾已蔚然成風，利用週休假日南投市、草屯鎮公所與農民合作，利用二期稻作休耕期，在田區種植民眾最愛的蘿蔔，24日開放予民眾免費參與親子拔蘿蔔體驗產地到餐桌田間野趣，而草屯朝清宮也同步開放蘿蔔田供大眾來「找彩頭」。

南投市為讓兒童體驗從產地到餐桌食農教育，今年10日在營北里，24日上午9時30分於營南里開拔，今年依舊在南投市營盤路190巷19弄附近水稻田，大早就有市民大小朋友等著開動，一同大聲倒數三二一開拔，市公所歡迎大家一起感受親手從泥土裡拔出清甜蘿蔔的成就感，帶回家當作天然加菜好料。報名的民眾還可獲贈一罐醃蘿蔔歡喜帶回迎新年。由營南里社區發展協會理事長莊榮智夫人製作，她指出蘿蔔洗淨削皮切塊，加鹽、糖、醋醃三天，盡快在一週內吃完。

張市長和孩童共享拔蘿蔔之樂。（記者扶小萍攝）

市長張嘉哲也來參與，他表示這是第三年辦活動，氣候的關係影響收成，讓大家知道農友是靠天吃飯，需要大家共同愛惜食物，也是給孩童良好的食農教育。不少來自外地的家長都很肯定這項田野樂活動。為了不讓未能及時報名的民眾失望，特於10時30分開放自由進場，讓大家皆大歡喜。

親子同參與更增樂趣。（記者扶小萍攝）

草屯鎮今年提供6處田區供民眾就近參與，分別有加老里、南埔里、中原里、復興里、敦和里及新豐里等6個區域撒播約5公頃的蘿蔔田，方便鎮民就近參與活動，每一區都湧進千人以上來「找彩頭」過好年。

今年受氣候影響，田裡收成不盡理想，大個頭蘿蔔較少。（記者扶小萍攝）

活動主場地設於中投公路高架橋下青青錦鯉附近農田，交通便利且高架橋下有停車空間方便停車，吸引附近縣市民眾全家來草屯體驗拔蘿蔔樂趣。活動特別舉辦親子拔蘿蔔競賽，邀請民眾闔家大小一同體驗田間樂趣。

一早8點鎮長簡賜勝與鎮民代表會主席陳文忠帶領民眾走進田區，個個樂不思蜀快手快腳的動起來，歡笑聲不斷，是冬季鄉村最美的另一場風景。活動也搭配農田花海景觀，營造新春喜慶熱鬧的新年氣象，鎮長簡賜勝祝福草屯鎮馬年天賜平安，士農工商豐收馬上賺大錢馬到成功。

另草屯鎮朝清宮草屯媽今日也開放廟前蘿蔔園，邀請信眾大德一同體驗採蘿蔔活動，在歡樂熱鬧的氣氛中迎接新的一年，期盼人人都能獲得「好彩頭」。

廟方指出，朝清宮草屯媽長期致力於回饋地方、凝聚信眾情感，透過結合宗教信仰與在地農村文化的活動，讓傳統年俗更加貼近生活。未來也將持續舉辦多元活動，與地方鄉親及信眾共結善緣。



