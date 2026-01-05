2026信用卡加油大縮水 多家銀行退出降價陣容

進入新的年度，信用卡加油優惠縮水，開車族「卡油」變困難！像是兆豐、永豐銀行退出全國加油站降價行列，台中銀告別台塑體系加油站與山隆加油站，合庫調降福懋加油站的降價幅度。而聯邦全國加油卡、國泰世華台塑聯名卡的優惠不變，統一精工加油站新增中國信託uniopen聯名卡好康，加油刷「聯名卡」形成趨勢。

在全國加油站部分，永豐銀行與兆豐銀行不再提供優惠，人工加油每公升天天降價0.9元，僅剩聯邦銀行與第一銀行信用卡；自助加油天天降1.2元的銀行也只有聯邦、一銀與星展銀行。

至於聯邦全國加油卡福利維持不變，人工加油天天降價1元、週六便宜1.2元，搭配行動降價券與週三折價優待，每公升最高省2.1元。自助加油同樣為天天降1.3元、週六降1.8元，疊加降價券與週三優惠後，最高降幅達2.3元。

在台塑油品加油站中，台中銀行退出台亞、鯨世界、福懋加油站。使用合庫信用卡在福懋加油站結帳，人工加油從每公升降0.8元改成降0.7元。持國泰世華台塑聯名卡加油，人工加油天天降價0.8元、週三降價1元，還能以加油金每公升折抵2元，加上週三加滿25公升折15元，每公升最高降價達4.6元，自助加油更有4.8元的降幅。

台中銀行同步取消山隆加油站優惠，使得山隆的刷卡福利只剩玉山信用卡與合庫信用卡，人工加油與自助加油天天降價1元、1.3元；刷玉山山隆優油卡則降價1.5元、2.2元。在台灣中油以中國信託中油聯名卡搭配「中油Pay」付款，儲值與加油享VIP點數2倍送、中信紅利3倍送，換算回饋率約6.8%。

統一精工加油站同為台塑油品加油站，以國泰世華台塑聯名卡回饋最優，每週三加油每公升最多降2.5元。統一集團與中國信託合作發行uniopen聯名卡，每週二、四、六以uniopen聯名卡綁定icash Pay加油，搭配聯名卡專屬的「踩點回饋」，人工與自助單次加滿30公升最高送17%、20% OPENPOINT點數。

