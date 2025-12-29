2026倒數計時！大笨鐘調校迎跨年

世界各地許多民眾，想必已經 在期待跨年夜的到來。在英國首都倫敦，跨年必不可少的重要角色、就是大笨鐘了。因為鐘聲響起的第一聲，代表新的一年到來。這個維多利亞時代的傑作，近年曾歷經5年重大修復工程，現在恢復報時，西敏寺的鐘錶師團隊，也緊鑼密鼓展開前置作業，務必要讓大笨鐘一秒不差、跨年準時報時。

伴隨著歡呼聲，英國倫敦每年跨年時刻、鐘聲響起，象徵新年到來

西敏寺鐘表師 韋斯特沃思：「我們除夕夜在這裡的工作，就是確保大笨鐘的第一聲鐘響，準時在午夜12點。」

為了讓大笨鐘、一秒不差的響起悠揚鐘聲，西敏寺3名鐘錶師團隊，緊鑼密鼓開始準備工作。最繁忙的跨年夜、甚至要不眠不休工作17小時，鐘錶師們表示，去年和前年有人用非常複雜昂貴的監測設備測量，告訴他們第一聲鐘響只差了千分之4秒

西敏寺鐘表師 韋斯特沃思：「在前一周 我們就把午夜，大笨鐘直播所需的一切安排妥當。」

大笨鐘重達14噸、是維多利亞時代工程傑作，歷經5年的重大修復工程(2017-2022)，於3年前恢復報時，

西敏寺鐘表師 史密斯：「我們修復了每一個部件，他們進行了油漆分析，並追溯到鐘表機械裝置的原始顏色，現在它們都恢復了原貌。」

師傅們表示，大笨鐘現在看起來、就跟 1854 年製造時一樣完好。一切準備妥當，就等著迎接2026年。

