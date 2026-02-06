2026健康優質設施小果番茄競賽 嘉縣包冠亞季軍

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】農業部臺南區農業改良場為提升小果番茄產業競爭力，激勵果農重視健康管理的生產理念，辦理「2026健康優質設施小果番茄競賽」，近日成績正式公布，嘉義縣農民囊括冠、亞、季軍及佳作共計14組獎項。

今年共有90位來自桃園市、臺中市、彰化縣及雲嘉南地區的果農，不畏颱風與高溫等環境考驗報名參加競賽，為確保果農符合參賽規範，改良場派員至果園查核參賽者身分與用藥紀錄，並進行田間衛生審查，同時取樣送農藥所辦理農藥殘留檢測，超標者淘汰，無檢出者評鑑總分加2分以資鼓勵。

評鑑當日由5位產官學專家現場評分，秉持「寧缺勿濫」原則，品質未達標準者獎項得從缺，以維護公信力與市場信賴。

嘉義縣參賽農民王俊猛(太保市)獲得冠軍，邱建成(民雄鄉)、吳忠恩(竹崎鄉)獲得亞軍，林明璋(太保市)、林佳民(民雄鄉)、周嘉鴻(民雄鄉)獲得季軍，吳東昇(太保市)、蔡柄良(太保市)、張智源(民雄鄉)、張家瑋(太保市)、呂國璋(太保市)、翁官祺(民雄鄉)、邱若涵(太保市)、邱建達(民雄鄉)獲得佳作。

本年度新增「輔導單位績優獎」，獎勵農民團體投入輔導小果番茄產業發展，由太保市農會獲獎。

嘉義縣政府農業處說明，嘉義縣歷年參賽屢奪佳績，作為全國最優質小果番茄產區，農民的表現實至名歸，消費者若想品嚐優質的小果番茄，請認明嘉義縣產區，可洽產區農會訂購。

