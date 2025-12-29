2026健康新制上路 生育長照疫苗全升級

2026健康新制上路，生育、長照、疫苗等全面升級。(Canva)

2026年元旦起，多項攸關全民健康的重要新制同步上路，涵蓋生育補助、長照服務、疫苗接種與癌症篩檢等面向，從出生、照顧到預防醫療全面升級，為民眾帶來實質利多。





在生育政策方面，政府擴大生育補助，凡參加台灣相關社會保險的本國籍女性（含與本國人結婚之外籍配偶），以及未參加社會保險的新生兒母親，每胎可領取10萬元補助，雙胞胎或多胞胎則依比例增加，藉此減輕年輕家庭負擔。





長照政策方面，「長照3.0」將於2026年1月1日上路，擴大照顧年輕型失智症者與急性後期整合照護對象，放寬未滿50歲失智且失能者的申請資格。另自7月1日起，新增智慧科技輔具補助，每3年提供6萬元租賃額度，涵蓋移動、沐浴排泄、居家照顧床與安全看視等項目，以科技提升照顧品質。

疫苗新制也同步升級，明年1月15日起，公費肺炎鏈球菌疫苗改採單劑接種，約279萬名長者、原住民及高風險族群受惠。新冠疫苗則於1至2月擴大全民公費接種，滿6個月以上未接種者皆可免費施打。此外，明年1月將提供四價流行性腦脊髓膜炎疫苗免收藥品費。





在預防醫療方面，2026年全面推動胃癌篩檢，提供45至79歲民眾終生一次幽門桿菌篩檢，台灣也正式邁入「六癌篩檢」時代。