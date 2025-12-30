2026健康新制懶人包：公費疫苗、胃癌篩檢、長照一次搞懂
生活中心／唐家興報導
「2026 年健康新制」正式上路，從公費疫苗、癌症篩檢到長期照護制度全面調整，多項政策直接影響全民日常生活。面對高齡化與醫療負擔攀升，政府選擇從「預防醫學」與「照顧減壓」下手，不少新制其實「不花錢就能用」，卻仍有許多人不清楚。哪些與你最有關？一次帶你看懂。
【45–74 歲注意：公費胃癌篩檢正式納入】
過去被忽略的胃癌，終於被拉進公費防線。2026 年起，45 至 74 歲民眾可終身一次免費接受幽門螺旋桿菌檢測，作為胃癌風險篩檢的重要關卡。
醫界指出，幽門螺旋桿菌是胃癌最大危險因子之一，若能及早發現並治療，可大幅降低日後罹癌風險。檢測方式以糞便抗原為主，不需胃鏡、無侵入性，只要到家醫科或腸胃科表明「公費胃癌篩檢」即可。
【新冠疫苗再擴大：6 個月以上全民可免費接種】
隨著病毒持續變異，2026 年 1 至 2 月，新冠疫苗公費接種擴大至滿 6 個月以上全民，無論年齡、身分，只要帶著健保卡即可施打。
專家提醒，若一年內未接種、或家中有長輩與幼兒、經常搭乘大眾運輸者，仍建議補打一劑作為季節性防護。這波屬「期間限定公費」，錯過後可能需自費。
【長者福音：肺炎鏈球菌疫苗一針完成】
對 65 歲以上長者，或 50 歲以上合併慢性病者而言，2026 年是「最簡單的一年」。成人肺炎鏈球菌疫苗改為新型單劑公費接種，不再需要分兩種、跑兩趟，保護力一次到位。
肺炎長年高居高齡者住院與死亡主因，新制上路後，也降低長輩「想打卻嫌麻煩」的門檻。
【長照 3.0 啟動：照顧不再只能硬撐】
「照顧到快撐不下去」，是不少家庭的共同心聲。2026 年起，長照 3.0 正式上路，服務對象擴大至失智合併失能者，以及急性後期需要整合照護的族群。
只要撥打1966長照專線，即可申請政府評估，後續可使用居家照服、復健服務、喘息照顧等資源。政策核心不只是照顧病人，更是「讓家屬有機會喘口氣」。
【健保現實面：住院自付額調高，風險要看清】
配合醫療支出成長，2026 年起健保住院自付額上限調升，同一疾病住院最高約 5.7 萬元，全年累計可達 9.4 萬元。
醫療現場提醒，這並非「變相漲價」，而是反映實際成本，但民眾仍須提前了解自身保障，避免一次重病，立刻面臨高額現金壓力。
【2026 健康新制重點一次掌握】
「45–74 歲」：記得用掉一生一次的公費胃癌篩檢：
「全家人」：1–2 月確認是否補打新冠疫苗：
「長者與慢性病族群」：把握一針完成的肺炎疫苗：
「照顧者家庭」：別等撐不住，先打 1966：
「住院風險族群」：提早看懂健保與自付額變化
2026 年的健康新制，不是多了什麼負擔，而是多了幾次「提前保護自己的機會」。 用不用，在你；但知道，至少能替未來少留一點遺憾。
2026 健康新制懶人包
【胃癌篩檢】
🧾 誰要做？ 45–74 歲
✅ 怎麼做？ 去家醫科或腸胃科說「公費胃癌篩檢」
💡 好處：免費檢測幽門螺旋桿菌，降低胃癌風險
⏰ 建議時間：即刻，越早越好
【新冠疫苗】
🧾 誰要打？ 6 個月以上全家人
✅ 怎麼做？ 健保卡到合約醫療院所或衛生所施打
💡 好處：防止感染、保護家人
⏰ 建議時間：2026/1–2 月（季節限定公費）
【肺炎鏈球菌疫苗】
🧾 誰要打？ 65 歲以上長者，50 歲以上慢性病患者
✅ 怎麼做？ 一針完成公費接種
💡 好處：防肺炎，減少住院與死亡風險
⏰ 建議時間：越早越好
【長照 3.0 】
🧾 誰能用？ 家中長輩失智、失能或急性後期需復健
✅ 怎麼做？ 撥打 1966 長照專線 → 申請評估 → 享受居家照服/復健/喘息服務
💡 好處：減輕照顧壓力，家人不再硬撐
⏰ 建議時間：一發現需要就立刻申請
【健保住院自付額 】
🧾 誰要注意？ 住院或有重大疾病風險者
✅ 怎麼做？ 提前檢查健保＋保險，避免現金壓力
💡 好處：避免一次生病花大錢
⏰ 建議時間：持續關注
更多三立新聞網報導
性生活太多不傷腎！醫揭：真正讓腎報廢的是這4件事！你可能每天都在做
有能力包養女人的男人最愛開啥車？52%乾爹自爆車內「這件事」做上癮
做春夢代表什麼？為何夢裡愛愛的對象「偏偏是她」？專家一句話點破真相
越南女子為何成台灣外籍配偶首選？背後原因曝光：是男人都懂
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 5 小時前 ・ 5
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔
曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 11
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 9
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 14
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 31
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 43
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 8