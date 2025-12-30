2026健康新制懶人包：公費疫苗、胃癌篩檢、長照一次搞懂

生活中心／唐家興報導

2026 健康新制上路，家人疫苗與篩檢你做對了嗎？

「2026 年健康新制」正式上路，從公費疫苗、癌症篩檢到長期照護制度全面調整，多項政策直接影響全民日常生活。面對高齡化與醫療負擔攀升，政府選擇從「預防醫學」與「照顧減壓」下手，不少新制其實「不花錢就能用」，卻仍有許多人不清楚。哪些與你最有關？一次帶你看懂。

【45–74 歲注意：公費胃癌篩檢正式納入】

過去被忽略的胃癌，終於被拉進公費防線。2026 年起，45 至 74 歲民眾可終身一次免費接受幽門螺旋桿菌檢測，作為胃癌風險篩檢的重要關卡。

廣告 廣告

醫界指出，幽門螺旋桿菌是胃癌最大危險因子之一，若能及早發現並治療，可大幅降低日後罹癌風險。檢測方式以糞便抗原為主，不需胃鏡、無侵入性，只要到家醫科或腸胃科表明「公費胃癌篩檢」即可。

【新冠疫苗再擴大：6 個月以上全民可免費接種】

隨著病毒持續變異，2026 年 1 至 2 月，新冠疫苗公費接種擴大至滿 6 個月以上全民，無論年齡、身分，只要帶著健保卡即可施打。

專家提醒，若一年內未接種、或家中有長輩與幼兒、經常搭乘大眾運輸者，仍建議補打一劑作為季節性防護。這波屬「期間限定公費」，錯過後可能需自費。

【長者福音：肺炎鏈球菌疫苗一針完成】

對 65 歲以上長者，或 50 歲以上合併慢性病者而言，2026 年是「最簡單的一年」。成人肺炎鏈球菌疫苗改為新型單劑公費接種，不再需要分兩種、跑兩趟，保護力一次到位。

肺炎長年高居高齡者住院與死亡主因，新制上路後，也降低長輩「想打卻嫌麻煩」的門檻。

【長照 3.0 啟動：照顧不再只能硬撐】

「照顧到快撐不下去」，是不少家庭的共同心聲。2026 年起，長照 3.0 正式上路，服務對象擴大至失智合併失能者，以及急性後期需要整合照護的族群。

只要撥打1966長照專線，即可申請政府評估，後續可使用居家照服、復健服務、喘息照顧等資源。政策核心不只是照顧病人，更是「讓家屬有機會喘口氣」。

【健保現實面：住院自付額調高，風險要看清】

配合醫療支出成長，2026 年起健保住院自付額上限調升，同一疾病住院最高約 5.7 萬元，全年累計可達 9.4 萬元。

醫療現場提醒，這並非「變相漲價」，而是反映實際成本，但民眾仍須提前了解自身保障，避免一次重病，立刻面臨高額現金壓力。

【2026 健康新制重點一次掌握】

「45–74 歲」：記得用掉一生一次的公費胃癌篩檢：

「全家人」：1–2 月確認是否補打新冠疫苗：

「長者與慢性病族群」：把握一針完成的肺炎疫苗：

「照顧者家庭」：別等撐不住，先打 1966：

「住院風險族群」：提早看懂健保與自付額變化

2026 年的健康新制，不是多了什麼負擔，而是多了幾次「提前保護自己的機會」。 用不用，在你；但知道，至少能替未來少留一點遺憾。

2026 健康新制懶人包

【胃癌篩檢】

🧾 誰要做？ 45–74 歲

✅ 怎麼做？ 去家醫科或腸胃科說「公費胃癌篩檢」

💡 好處：免費檢測幽門螺旋桿菌，降低胃癌風險

⏰ 建議時間：即刻，越早越好

【新冠疫苗】

🧾 誰要打？ 6 個月以上全家人

✅ 怎麼做？ 健保卡到合約醫療院所或衛生所施打

💡 好處：防止感染、保護家人

⏰ 建議時間：2026/1–2 月（季節限定公費）

【肺炎鏈球菌疫苗】

🧾 誰要打？ 65 歲以上長者，50 歲以上慢性病患者

✅ 怎麼做？ 一針完成公費接種

💡 好處：防肺炎，減少住院與死亡風險

⏰ 建議時間：越早越好

【長照 3.0 】

🧾 誰能用？ 家中長輩失智、失能或急性後期需復健

✅ 怎麼做？ 撥打 1966 長照專線 → 申請評估 → 享受居家照服/復健/喘息服務

💡 好處：減輕照顧壓力，家人不再硬撐

⏰ 建議時間：一發現需要就立刻申請

【健保住院自付額 】

🧾 誰要注意？ 住院或有重大疾病風險者

✅ 怎麼做？ 提前檢查健保＋保險，避免現金壓力

💡 好處：避免一次生病花大錢

⏰ 建議時間：持續關注

更多三立新聞網報導

性生活太多不傷腎！醫揭：真正讓腎報廢的是這4件事！你可能每天都在做

有能力包養女人的男人最愛開啥車？52%乾爹自爆車內「這件事」做上癮

做春夢代表什麼？為何夢裡愛愛的對象「偏偏是她」？專家一句話點破真相

越南女子為何成台灣外籍配偶首選？背後原因曝光：是男人都懂

