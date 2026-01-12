2026偶像同款療癒系香氛推薦！跟著Jisoo、舒華與CORTIS隊長馬丁尋找命定香

（圖／品牌提供、廖怡婷攝、martin.cortis IG、sooyaaa__ IG）

在繁忙的現代節奏中，氣味往往比語言更早抵達內心，成為現代人安放情緒、標註記憶的最美儀式，多樣化的氣息正為你打造專屬的靈魂避風港。像是 Jisoo 鍾愛的甜美能量、舒華偏好的記憶花香，或是 CORTIS 隊長馬丁賴以放鬆的午夜噴霧。這些明星同款背後，承載著城市光影、童年回憶與自然草本的治癒力。今天就讓我們跟隨偶像的嗅覺地圖，尋找那抹能安放你靈魂的香氣。

SW19 SEOUL Series 首爾城市香精

以「一天 24 小時的時間香氣」為核心概念，SW19於2026年正式推出全新「SEOUL Series 首爾城市香精」雙新品，6am 清晨香氛與 Midnight 午夜香氛。SEOUL Midnight 香精捕捉首爾夜晚最自由、最感性的時刻，在熱度與餘韻之間，讓城市的能量持續流動。以強烈個性與層次感聞名，賦予 Midnight 香氣深邃而難以忘懷的嗅覺印象。前調：五味子、櫻桃、天芥菜；中調：杏仁、黑巧克力、李子；基調：沉香、岩蘭草、人參。

SW19 首爾系列 Midnight30ml／3,980元、100ml／7,980元（圖／品牌提供）

首爾系列 Seoul 6am 香精捕捉城市喧囂尚未展開的片刻，在靜謐與能量交會之際，為一天揭開安靜而純粹的序幕。首爾系列以城市不同時刻為靈感，描繪首爾在靜謐與能量之間交錯的氣味樣貌。透過時間推移，將對比並存的氛圍轉化為香氛體驗。調香師 Steve Guo 以東方傳統焚香文化為基礎，結合法國香氛工藝背景，擅長在細膩結構中呈現情緒與空間感，使每一縷香氣都充滿故事與城市光影的深度。前調：柏木、粉紅胡椒、鼠尾草、丁香葉；中調：癒創木、含羞草；基調：雪松木、麝香、羊絨木。

SW19 首爾系列 6am 30ml／3,980元、100ml／7,980元（圖／品牌提供）

SW19 Midnight 枕香 & 空間噴霧

CORTIS隊長馬丁也曾在接受韓國媒體採訪時分享自己私下很喜歡SW19 Midnight 枕香 & 空間噴霧的味道，非常舒服又讓人感到放鬆。融合 Midnight 經典香氣與植物來源的氣味抑制成分，讓空間散發清新氛圍，營造專屬夜晚的感性氣息。包括 Krystal、路雲、邊伯賢與安孝燮在內的韓國明星都是愛用者。另外同款香氛系列還有Midnight 護手霜、SW19 Midnight 淡香精也都是韓國超人氣商品。

SW19 Midnight 枕香 & 空間噴霧 50ml／1,080元、SW19 Midnight 護手霜 50ml／880元、SW19 Midnight 淡香精 50ml／2,880元（圖／廖怡婷 攝）

迪奧 癮誘粉漾香氛

迪奧推出全新3款《癮誘粉漾香氛》呼應時下年輕世代喜愛的美食香調，推出「糖果系香氛」。以「荔枝」、「蜜桃」與「莓果」三大果香，與迪奧經典花卉創造獨特的「糖果系香氛」，演繹新時代「美食香調」。每一次噴灑，香氣如童年回憶般純真無憂又令人著迷，它是一抹讓人自信表態的香氛絮語，繽紛俏麗，是為那熱愛自由、可愛不羈、又帶點小叛逆的當代女孩專屬打造的明亮氣場，噴上就自帶光芒，令人傾心難忘。

迪奧 癮誘粉漾香氛 30ML／2,700元、50ML／4,000元（圖／品牌提供）

Jisoo也在個人社群平台分享與《癮誘粉漾》系列的合照並表示甜的像甜點，邀請大家一起來認識令人上癮的能量。

（圖／取自sooyaaa__ IG）

《迪奧癮誘粉漾玫瑰香氛》以「大馬士革玫瑰」與「荔枝」勾勒酸甜明亮氣息，宛如沾上糖霜的粉嫩唇瓣，甜美誘人。《迪奧癮誘粉漾蜜桃香氛》融合「茉莉」的清柔與「蜜桃」的多汁甜香，浸潤於「香草」鮮奶油的柔滑甜韻之中，留下細膩滑順的果香餘韻。《迪奧癮誘粉漾莓果香氛》粉緻「鳶尾花」披上紫色華服，與「覆盆子」的蜜漬果乾激盪出鮮甜氣息，宛如酸甜軟糖般，甜美俏皮，層次鮮明。

晶透瓶蓋飾以經典銀色Dior Oblique標誌，在簡潔線條中凝鍊DIOR的迷人質感。（圖／取自sooyaaa__ IG）

阿原 《香遇山重奏》情境香氛系列

台灣青草植物應用專家 阿原YUAN，以「共生共好」為品牌理念，致力於打造愛惜人身並友善環境的生活良品。阿原進駐台北市松山區，打造巷弄間的自然療癒空間，全新品牌體驗店「香寓8號」正式開幕，並同步發表全新情境香氛《香遇山重奏：曦 Dawn・雲 Cloud・霧Mist》。

（圖／品牌提供）

曦 Dawn｜我就是光｜檸檬 × 羅勒 × 清新草本調

象徵甦醒與明亮，適合需要重新聚焦、喚起能量的時刻。

雲 Cloud｜一切會更好｜紫羅蘭 × 迷迭香 × 花草森林調

像一層輕柔的保護，引導身心慢慢放鬆、卸下疲憊。

霧 Mist｜給自己力量｜茶香 × 胡椒薄荷 × 森林木調

象徵沉靜與定錨，在混亂中協助重新梳理思緒。

阿原 《香遇山重奏》情境香氛系列 120mL／2,200元（圖／廖怡婷 攝）

KLOWER PANDOR 記憶香水

「被某個氣味帶回到過去，總是發生在頃刻間」，香氣往往比語言更早抵達記憶，透過香氣喚醒記憶是KLOWER PANDOR品牌核心理念之一。2026年全新升級的【記憶香水】系列藉由更細緻的香氣結構與升級工藝，使香氣不再只是裝飾，而是一種標註人生片段的記憶符號，記錄著每個值得被珍藏的瞬間。共推出三款香氣，各自描繪不同的人生情緒，搭配以「藏書盒」為概念的包裝設計，如同迷你潘朵拉寶盒，象徵將氣味與回憶一同封存。

KLOWER PANDOR 克羅尼亞麝香記憶香水 50ml／2180元、暮光琥珀記憶香水 50ml／2180元（圖／品牌提供）

其中潘朵拉的秘密記憶香水（Pandor’s Secret） 以牡丹與荔枝揭開前調，展現柔甜而細膩的氣息；木蘭花與橙花在中段悄然綻放，最後由鳶尾花與紫羅蘭留下細緻而堅定的尾韻，象徵全心投入，卻不失自我的愛。甜美溫柔的花香調也是舒華最喜歡的味道。另外兩款分別為克羅尼亞麝香記憶香水（『輕盈・乾淨・花木香』—乾淨花木香調）、暮光琥珀記憶香水（『柑橘・濃郁・花木香』—溫暖花木香調）。

KLOWER PANDOR 潘朵拉的秘密記憶香水50ml／2180元 （圖／品牌提供）





