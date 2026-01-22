2026債券該怎麼投？野村40年經驗操盤手：看好「這3種」債券表現

擁有 40 年資產管理經驗的野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）今（22）日來台分享債市展望與投資策略，看好 3 種債券的未來表現。 圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 去年，美國利率如預期地「連 3 降」，全球債市多呈溫和上揚，雖漲勢不如股市強勁，仍是資產配置中的要角。進入 2026 年，債市仍面臨諸多不確定性，例如美國就業市場走向與利率決策、新任聯準會主席未定，及俄烏戰爭、川普政府對格陵蘭的野心等地緣政治危機等，使美債殖利率短期內處於高檔區間整理。

野村投信指出，今年債券投資應把握 2 原則——全球化布局＋動態靈活調整，除了美債外，更應提高在新興債、金融債等息收較高的債種比重。

廣告 廣告

對於想布局全球債市但資金有限的人而言，「複合型債券基金」是極佳選擇。所謂的複合型債券基金，為一種結合不同類型債券（如政府公債、投資級公司債、非投資級債券、新興市場債等）的基金。透過專業經理人即時動態調整比重，以應對市場變化，兼顧收益與風險，目標是提供比單一債券更穩健的報酬與分散投資的效果。

以「野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金」為例，投資範圍涵蓋已開發的美國、歐洲及新興市場，更重要的，基金本身就是採多元布局策略，依據債券投資前景來動態調整投組比例。截至去年底，繳出報酬率9.52%，近三年更達22.67%。以純粹領息、穩健投資的債券基金而言，算是具吸引力的績效表現。

擁有 40 年資產管理經驗的野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）今（22）日來台分享全球債市展望與投資策略，他表示，聯準會（Fed）已恢復降息周期，且可預期地，川普未來青睞的聯準會主席人選，大概率會符合他的政策目標（意即支持降息）。但由於美國現今通膨仍高於聯準會的目標，短期內降息幅度有限、且步伐是漸進的。

此外，美國政府持續的財政支出，將對長期殖利率造成上行壓力。使得美國中長天期公債殖利率下滑並不顯著，目前十年期殖利率反彈至 4%～4.5% 左右，這也影響了美債基金、ETF的表現。

賀昱誠指出，現階段特別看好 3 類債券的表現，分別為金融債、新興市場債以及可轉債（Convertible Bonds）。他表示，美債殖利率趨於陡峭，對銀行收益非常有利，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，適合做為債券核心資產，目前歐洲銀行債券的殖利率約在 6% 左右；其次，新興市場債券不僅殖利率較高，也會因美元持續下行而受惠。

對於擔憂新興市場政經局勢不確定的投資人，賀昱誠表示，採取多元配置策略可有效分散風險。他看好可受惠因加入歐盟及歐元區的保加利亞、羅馬尼亞等新興歐盟國家。羅馬尼亞已是歐盟成員，中期正邁進加盟歐元區之路，且「該國債務占 GDP」的比重僅 57%、保加利亞更是只有 23%，不但低於歐元區規定的 60%，更比美國的 120%、英國約 100% 的比重低很多。

賀昱誠補充，羅馬尼亞最近新當選的親歐政府已採多項措施，以減少國家財政赤字。這種財政紀律不僅對持有債券的人有利，更是該國加入歐元區之必要資格。預期其將經歷利差收斂，有望增加債券資本利得。

第三類相對看好的是可轉換債券。可轉債兼具股票債券特性，可攻可守，隨著科技股估值日益緊張，基金已轉向涵蓋醫療保健、工業及材料公司的更廣泛的產業。

在風險方面，賀昱誠指出，雖持續預期股票等風險資產表現良好，但須注意，信用利差已大幅收緊，且當前政治、地緣政治及經濟環境中存在多種潛在波動因素。因此，在獲利了結表現強勁的企業混合債券及部分金融債券後，在美國公債已累積可觀部位。若市場波動並出現更具吸引力的再投資機會時，可加以使用。

此外，基金也有部署兩種避險策略：包含利用信用違約交換指數（CDX），以防債市信用利差大幅擴大、以及股票選擇權賣權，目前處於深度價外，因此成本相當低，萬一風險資產大幅下跌，將為基金提供保護。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

決定好下一任Fed主席？ 川普暗示：心中可能只剩一個人選

中國雷射武器出現戰場引發援俄疑慮! 專家急澄清：應為二手市場流通現貨