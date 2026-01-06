2026債市投資關鍵 施羅德：以多元複合債布局

【記者柯安聰台北報導】盤點2025年市場表現，股市屢創新高、債市也可圈可點。彭博債券指數顯示，全球投資級債企業債全年上漲10.7%、高收益債上漲10%，新興市場債上漲14.3%，美國10年期以上公債指數也有5.6% 漲幅。債券亮眼表現吸引資金湧入，根據美銀引用EPFR統計，截至12月24日，債券基金已經連續10週淨流入，其中投資級債更達26週連續淨流入，占資產規模約6.4%，創近6年次高。此外，中短天期債券為全年最受資金青睞區段，反映在高債息與降息預期下，持續以中短期高信評債作為核心配置的投資偏好。



施羅德投信表示，2026年債市關鍵在「主動選債」。主要經濟體利率循環不同調、信用利差位於相對低檔，皆使債券表現差異將更為明顯，進而提升主動選債與跨市場配置的重要性。



施羅德指出，2026年債券表現將更依賴企業基本面與營運韌性，尤其AI大週期推升科技企業資本支出，帶動科技債供給增加，也擴大產業內長短體質差異。大型科技企業普遍具備良好現金部位，但部分公司面臨槓桿偏高與現金流壓力，主動選債將成為優勝劣敗的關鍵。



施羅德環球收息債券基金經理人Julien Houdain認為，2026年投資不宜追高，應保留流動性，等待市場價格回到更具吸引力的區間。他看好機構債MBS、部分歐洲擔保債與特定新興市場公債，並強調財務健全、現金流穩定的企業債仍適合作為核心持有。他直言，2026 年不是追逐單一利差來源的一年，而是依靠廣度與彈性打造投資組合韌性。



施羅德投信進一步表示，2026年各國貨幣政策分歧與產業表現差異，將使單一債種或單一區域難以承擔整體市場波動，也難以捕捉差異化機會。相較之下，跨區域、跨券種的複合債策略更能分散風險來源、提升調整彈性，並兼顧收益與波動控管。施羅德環球收息債券基金以此為核心架構，透過全球化選債與靈活配置，從利率、利差與產業供給變化中尋找相對價值，協助投資人更穩健參與2026年債市。（自立電子報2026/1/6）