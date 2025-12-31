2026元旦上路！病假「亂扣全勤」最高罰100萬 3大請假新規一次看

生活中心／許智超報導

從明年元旦起，共有3種假別修正規定上路。（示意圖／資料照）

2025年即將結束，2026年1月起有多項新政策與措施陸續上路。關於請假制度，明（1月1日）日起，共有3種假別修正規定上路，包含病假、育嬰留停及家庭照顧假，1年內請病假未超過10日，雇主不得給予不利處分，全勤獎金也要按比例發放，而家庭照顧假能按「小時」請，育嬰留停則可按「天」請，若違規雇主最高罰100萬元。

台北市勞動局說明，自115年1月1日起，與勞工請假權益密切相關的三項規定修正將正式生效，包含「普通傷病假」、「家庭照顧假」與「育嬰留職停薪」，3項請假新修正規定如下：

●普通傷病假

勞工1年內請普通傷病假未超過10日者，雇主不得因此給予不利之處分；全勤獎金之扣發應按「請假日數」依比例計算。

●家庭照顧假

勞工因「親自照顧家庭成員」均可請假，且可以選擇以「時」作為請假單位。

●育嬰留停

勞工可以「日」作為請假單位提出育嬰留職停薪申請，最多得請30日；原則需於5日前提出，但因突發況（如：子女生病、停托、停課），受僱者須親自照顧時，得於1日前提出。

台北市勞動局長王秋冬表示，針對病假、育嬰留停及家庭照顧假的法規修正，是因應社會變遷、積極落實工作與生活平衡的具體行動，同時呼籲雇主遵循新修法規，主動調整內部管理制度，共同營造優質職場文化。

王秋冬強調，115年1月1日新法施行後，新修請假規定勢必為勞動檢查的重點項目。若經查核發現事業單位未依法給假，將依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

